24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

La Cuna de la Bandera Argentina ofrece una variedad destacada de planes para todos los gustos y edades. Qué conocer en tan solo 24 horas

Al sudeste de la provincia de Santa Fe se encuentra una de las ciudades más modernas y vibrantes , con paisajes inolvidables y una historia que vale la pena conocer. Rosario , distinguida como la Cuna de la Bandera Argentina, es una visita imperdible que se puede organizar en pocos días.

Sin dudas, se necesitan algunos días para conocer en profundidad a una ciudad con tantas facetas como Rosario. Universitaria, deportiva, cultural y comercial, sus distintas caras ofrecen actividades de todo tipo. Con una gastronomía destacada, museos y edificios históricos, paisajes naturales , variedad en hotelería y cientos de actividades para realizar, Rosario atrae cientos de turistas.

Lo mejor es dedicar algunos días para recorrerla, pero quienes estén de pasada o cuenten con poco tiempo, se pueden llevar un gran pantallazo de Rosario en tan solo 24 horas . Con un poco de organización y energía, es posible conocer algunos de sus paisajes y edificios más emblemáticos en un día .

Rosario en 24 horas: qué hacer en la Ciudad de la Bandera

El Ente Turístico de Rosario recomienda un itinerario ideal para quienes cuenten con tan solo 24 horas en la ciudad. Incluye los lugares centrales y emblemáticos, aquellos que no pueden faltar en ningún recorrido. Además, ofrece actividades variadas contemplando todos los gustos.

Mañana de edificios emblemáticos

Si se habla de las mañanas rosarinas qué mejor que empezar el día desayunando en uno de los cafés de especialidad que tiene Rosario, donde se pueden probar exquisitos sabores para empezar el día como se debe. Aquí, un mapa con los más destacados.

Después del desayuno, se puede recorrer caminando la Peatonal Córdoba donde se pueden admirar diferentes joyas arquitectónicas como la Bola de Nieve, la Tienda La Favorita, el Palacio Fuentes, la Bolsa de Comercio y el Palacio Minetti, entre otras tantas que invitan a un viaje en el tiempo.

En la app de Rosario Turismo se pueden encontrar los circuitos autoguiados de Art Nouveau y Art Decó y el Circuito de Cúpulas para descubrir edificios emblemáticos con estilos y detalles arquitectónicos únicos.

Por la Peatonal se puede llegar al río caminando y así al Monumento a la Bandera, el gran ícono rosarino. No dejes de visitar su Sala de las Banderas y subir a la torre para tener una vista panorámica del río y la ciudad.

Monumento a la Bandera, emblema de la ciudad. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

A pasos del Monumento, vas a poder sacar tu selfie con el mural de Messi “De otra galaxia y de mi ciudad” y con la gran pelota “Monumento a Mundialistas”.

Siguiendo por la ribera céntrica, hay 20 cuadras que atraviesan diferentes espacios verdes. Podés visitar el Parque Urquiza donde se encuentra el Planetario, el Parque España donde podés conocer las escalinatas y disfrutar la vista panorámica del río y el Parque de las Colectividades donde está el cartel de Rosario para sacarte una gran foto con el Paraná en el horizonte. En ese parque se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo ubicado en los antiguos silos intervenidos con un gran mural artístico.

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Tarde de paseo, museos y parques

Para almorzar se pueden elegir algunos de los bares de la costanera que tienen múltiples opciones entre ellas el pescado de río, una especialidad local.

A la tarde se puede pasear por el Boulevard Oroño hasta el Parque de la Independencia. Por este emblemático boulevard se puede apreciar la arquitectura de sus clásicas residencias entre plazoletas con palmeras, antiguos bancos de plaza y faroles de época.

En la intersección del Bv. Oroño con la Av. Pellegrini se encuentra el Parque de la Independencia, un inmenso espacio verde en el corazón de Rosario. Allí podés terminar la tarde paseando en botes a pedal en el laguito o conociendo lugares como El Jardín de los Niños, el Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, el Museo Histórico y el Museo de la Ciudad.

Si estás para un plan de playa, también podés llegar hasta la zona norte de la ciudad donde se encuentran las playas de la Rambla Catalunya y el Balneario La Florida. Si tenés ganas de pasar el día en la isla podés cruzar en lancha o kayak, tomar clases de deportes náuticos y conectar con la naturaleza en el río Paraná.

Para la merienda, se puede elegir alguno de los locales del Paseo Pellegrini y disfrutar de uno de los sabores rosarinos como el carlito acompañado de un jugo o café. Y para los que son del team dulce, Rosario es la Capital del Helado Artesanal así que no podés irte sin probarlos. En este mapa se encuentran todas las opciones.

Además, antes de terminar la tarde no podés dejar de visitar los lugares que marcaron la historia de nuestros campeones mundiales: Messi y Di María. La ciudad cuenta con dos circuitos autoguiados para visitar los sitios que tienen como protagonistas a los cracks rosarinos. En la App de Rosario Turismo podés encontrar el Circuito Messi y el Circuito Di María.

Noche con propuestas culturales y gastronomía local

A la noche se puede disfrutar de toda la agenda cultural que la ciudad ofrece.

Podés ir al teatro tanto al circuito comercial como al independiente. También podés conocer la agenda de los centros culturales como La Casa del Tango, Galpón 11, Centro Cultural Fontanarrosa, Cine El Cairo y el Centro Cultural Cine Lumière para disfrutar de música en vivo, milongas y peñas folklóricas en lugares típicos rosarinos o una función de cine.

Para cenar hay una gran variedad de opciones en el Mercado Pichincha, otro de los corredores gastronómicos con una gran diversidad de locales como bares, vermuterías, locales de cerveza artesanal y tragos de autor. Además cuenta con bodegones para comer platos caseros y locales. No te pierdas de descubrir el mapeo de bares y bodegones notables ubicados en diferentes puntos turísticos de la ciudad.