Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Fueron detectadas por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, que presentará las pruebas ante la Justicia. En 2025, 18 denuncias fueron resueltas por el MPA

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) relevaron unos 30 anuncios de casas y departamentos ilegales en el departamento de San Lorenzo y la ciudad de Venado Tuerto . Mientras terminan de procesar las pruebas, la entidad adelantó a La Capital que se presentarán denuncias contra estas falsas inmobiliarias ante el Ministerio Pública de la Acusación (MPA).

Para escaparle a la ley, los falsos corredores inmobiliarios se presentan como "colaboradores", colocan ellos mismos el cartel de "vende" o "alquila" y hasta publican en redes sociales y webs dedicadas al mercado inmobiliario . Muchos pasan desapercibidos, poniendo en riesgo el patrimonio de los usuarios, que, confiados por el trato, realizan transacciones a través de estos "comerciantes ejerciendo el corretaje", definió Cristina Peracchia, presidenta de Cocir, a La Capital.

En 2025, el colegio "rastrilló" la zona de Rosario y alrededores pudiendo dar con 18 falsos corredores. Con las pruebas en mano, se presentaron ante la Justicia que dio lugar, comprobó cada caso y resolvió sancionar penalmente a los corredores truchos. Con este antecedente, patrullas de Cocir, que representa a los profesionales de la 2da Circunscripción de Santa Fe, repasaron el departamento de San Lorenzo y la ciudad de Venado Tuerto . También visitaron otras localidades por casos puntuales de comerciantes ofreciendo inmuebles de manera irregular.

Entre abril y julio, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario se abocó a "rastrillar" la zona de San Lorenzo y Venado Tuerto, en el marco del plan para detectar irregularidades en la compra y venta de inmuebles y terrenos.

Entre las dos zonas, Cocir detectó unas 30 ofertas, entre carteles en la vía pública y anuncios en redes sociales y páginas webs, siendo la ciudad de Venado Tuerto la que concentró la mayor cantidad de falsos avisos. "Son personas que trabajaron un tiempo en una inmobiliaria tipo franquicias con estructura piramidal donde el jefe es matriculado y para abajo hay algunos matriculados y otros no. Entonces aprenden la gestión del negocio inmobiliario y prueban suerte solos", apuntó Peracchia.

No se trata de falsos corredores con grandes carteras de clientes, pero Peracchia explicó que "tienen cuatro o cinco viviendas o terrenos" y "pueden seguir creciendo" en el mercado: "Sobre todo con la condición económica actual porque ante la necesidad la gente prueba y algunos se animan con una 'mini inmobiliaria ilegal'". La presidenta de Cocir señaló que las transacciones con estos "comerciantes ejerciendo el corretaje" suele realizarse con un boleto de compra-venta, quedando olvidadas todas las cuestiones legales que puede acarrear una negociación por un inmueble. En esta línea, la titular de Cocir recordó una visita a la ciudad de Totoras, en el departamento de Iriondo, para exponer ante la Municipalidad y el Concejo Deliberante la situación de "un comerciante que hace más de 30 años realiza la actividad ilegalmente". Sin respuesta de las autoridades, el colegio presentó una denuncia penal en el Tribunal de Cañada de Gómez, amparada en el artículo 247 del Código Penal que sigue en curso.

>> Leer más: Alquiler: cada vez más familias retrasan el pago hacia el día 20 del mes

"Tenemos la prueba, la vamos a resguardar para luego presentarnos ante Ministerio Público de la Acusación (MPA)", arremetió Peracchia y recordó que desde 2025, el MPA asignó un fiscal especial para este tipo de denuncias y que las presentaciones realizadas la temporada pasada, todas en Rosario, fueron todas comprobadas y sancionadas.

Además, en lo que resta del año continuarán los rastrillajes sorpresivos en distintas localidades de la 2da circunscripción de Santa Fe.

Rastrillajes de Cocir

Los rastrillajes de Cocir están a cargo del Departamento de Fiscalización y tienen como objetivo identificar situaciones irregulares, detectar la intervención de personas no matriculadas y promover el cumplimiento de la Ley Provincial N.º 13.154 en toda la jurisdicción.

Cocir instó a los usuarios a corroborar a través de la web oficial para evitar estafas a la hora de la compra-venta de inmuebles o alquilar una vivienda "No se trata de una irregularidad menor. En una operación inmobiliaria están en juego viviendas, ahorros, contratos e inversiones", sostuvo la entidad en un comunicado. Si el profesional no figura en el padrón, existen diferencias en sus datos o se advierte una situación sospechosa, es fundamental no avanzar y realizar la denuncia también en la web oficial del colegio.

En la carta oficial, Cocir reconoció que mediante un acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación estas denuncias reciben un tratamiento específico. En ese marco, se sustancian audiencias imputativas y ya se formalizaron los primeros acuerdos conciliatorios, sujetos al cumplimiento de condiciones de regularización, adecuación o cese de la actividad.