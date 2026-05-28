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Crimen en un supermercado chino: imputarán a cuatro detenidos tras la muerte de un vecino

La hija de Roberto Ferrari aseguró que los dueños del negocio "no tienen nada que ver" con el despiadado ataque a balazos de este miércoles

28 de mayo 2026 · 09:48hs
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El crimen ocurrió a las 19 en Sanguinetti al 5200.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

El crimen ocurrió a las 19 en Sanguinetti al 5200.

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó este jueves que los cuatro sospechosos identificados tras el crimen en un supermercado chino quedaron detenidos. Todos serán imputados en relación a la muerte del anciano que estaba en la puerta cuando se produjo la balacera.

La medida se dio a conocer a primera hora del día posterior al asesinato de Roberto Ferrari, un vecino que solía ir al negocio todas las tardes desde su casa. El local de Sanguinetti al 5200 amaneció cerrado en medio del dolor por el ataque que incluyó el uso de un cartel con amenazas mafiosas.

Las fuerzas de seguridad provinciales dieron con los presuntos delincuentes en pasaje Zola al 3600, a poco más de una cuadra del súper. Pasada una hora desde el inicio del operativo, los agentes demoraron a un hombre de 60 años y otros tres sospechosos. Rolando V. quedó bajo custodia junto a Daniel V. (38), Sebastián I. (24) y Nahuel V. (19).

El crimen de un vecino enlutó un cumpleaños

De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la víctima fue asesinada minutos después de las 19. "Le metieron los tiros en la cabeza", enfatizó una de sus hijas este jueves a la mañana.

Homicidio Sanguinetti 5200 3

Ferrari era conocido en el barrio porque todas las tardes se acercaba al supermercado para tomar sol sentado en un cajón de Coca Cola. Allí solía charlar con los empleados y otros vecinos.

>> Leer más: El dueño de un supermercado chino mató a un delincuente en La Matanza

Los autores del crimen tomaron por sorpresa a quienes viven en el barrio. De hecho, una mujer que vive enfrente del negocio estaba festejando su cumpleaños a la hora de los tiros. Ni bien se asomó a la vereda, advirtió que había una persona tirada en el piso y todos empezaron a preguntar dónde estaba su hijo, que suele cruzar para conseguir cigarrillos.

"Cuando nos enteramos que era Roberto, ahí se terminó todo", comentó la vecina a través de LT8. Luego, añadió: "No podíamos seguir porque era todo angustia, llanto. Con esta inseguridad, no sabés si salís a comprar y volvés a tu casa".

¿Cómo mataron a Roberto Ferrari?

Entre otros detalles del caso, la testigo añadió que la encargada de la fiambrería estaba con ella en la fiesta, ya que también vive en la zona. "Imaginate cómo está, podría haber sido para ella también", advirtió.

Minutos más tarde, la hija de Ferrari dio su versión sobre el ataque y se mostró desconsolada porque cree que "nadie va a hacer nada" para esclarecer el episodio. A continuación subrayó que el ataque no fue dirigido al supermercado y remarcó: "Los chinos no tienen nada que ver, son gente del barrio".

Homicidio Sanguinetti 5200 9

La mujer precisó que estaba trabajando a la hora del homicidio y se enteró de lo sucedido por los gritos de un vecino. De acuerdo a su declaración, los asesinos llegaron caminando y abrieron fuego cerca del negocio.

La hija de Ferrari recordó que su papá estaba jubilado y había trabajado toda su vida como carcinero. "Pobrecito, aguantó un buen rato hasta que llegó la ambulancia. Igualmente, no hubieran podido hacer nada", se lamentó.

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