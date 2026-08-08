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Ofrecen recompensa para ubicar al acusado por el secuestro y crimen de Gastón Montenegro

El Ministerio de Seguridad publicó la resolución a través del boletín oficial. Se trata de un presunto participé en el secuestro y crimen de Gastón Montenegro, en junio pasado

8 de agosto 2026 · 17:29hs
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El gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitan hallar a Diego Nicolás Blanco

El gobierno nacional dispuso una recompensa de 10 millones de pesos por datos que permitan hallar a Diego Nicolás Blanco

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de diez millones de pesos para quienes aporten datos para hallar a Diego Blanco, principal sospechoso del crimen de Gastón Montenegro, el joven de Capitán Bermúdez que fue secuestrado y asesinado, y cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Serodino.

La cartera de Seguridad publicó el ofrecimiento a través de la resolución 762 en el Boletín Oficial. En ese documento, señaló que la retribución económica se entregará a las personas que "sin haber intervenido en los hechos delictuales", brinden datos útiles que permitan lograr dar con Diego Nicolás Blanco, que cuenta con un pedido de captura ordenado el 30 de junio de 2025.

Blanco está imputado por delitos de narcotráfico, tráfico de estupefacientes agravado, contra la libertad de las personas y homicidios. El gobierno nacional explicó que el prófugo está siendo investigado por su presunta participación en la captación violenta en la vía pública de Gastón Montenegro, el joven de 25 años había desaparecido en Capitán Bermúdez el 27 de junio y fue hallado sin vida en Serodino una semana después.

>> Leer más: Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Quienes aporten de datos relevantes podrán recibir la suma de 10 millones de pesos, según lo establecido por la ley Nº 26.538.

El pedido de recompensa

Según el boletín oficial, la Unidad Fiscal de Rosario, a cargo del fiscal coadyuvante Franco Benetti, solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofrezca recompensa para hallar a Blanco.

El Ministerio de Seguridad aportó que Diego Blanco, también era conocido como “Nico” o “Pipo”. Tiene 27 años y en el boletín describieron al prófugo como un joven de contextura mediana o gruesa, tez blanca, cabello corto y oscuro y suele usar lentes. Su último domicilio informado fue en Capitán Bermúdez.

Quienes cuenten con información para hallar al hombre se pueden comunicar al Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134.

El caso ya tiene dos imputados

El 10 de julio de 2026, dos personas fueron imputadas en los tribunales de San Lorenzo por el crimen de Gastón Montenegro. Se trata de Juan Manuel V. y Matías V., primos entre sí, y que quedaron en prisión preventiva luego de que la Fiscalía le atribuyera distintos roles a cada uno en lo que fue el plan de secuestro que culminó con el asesinato de Montenegro.

>> Leer más: La madre de Gastón Montenegro denuncia que una banda ligada a narcos secuestró a su hijo

El fiscal Aquiles Balbis consideró que los involucrados tuvieron distintos tipos de participación. A Juan Manuel V., detenido previo a la aparición del cuerpo de la víctima, lo ubicó como parte del grupo que el 27 de junio por la mañana secuestró a Montenegro.

La investigación develó que se trasladó junto a otra persona no identificada en un Volkswagen Gol Trend gris hasta Capitán Bermúdez. Allí, cerca de las 9.45, abordaron a Gastón Montenegro, quien caminaba junto a otra persona por las calles Guemes y Paraguay. Ambos bajaron del auto y mediante amenazas con un arma de fuego obligaron al joven a subirse.

Mientras subían al auto amenazaron a punta de arma de fuego a la otra persona y luego escaparon. En ese sentido, el fiscal consideró que mantuvieron privado de su libertad a la víctima de manera ilegítima hasta que finalmente lo mataron.

Asesinato y cuerpo enterrado

En la información brindada por Fiscalía luego de la audiencia no se remarca con precisión en qué momento fue asesinado Gastón Montenegro. Detallaron que lo mataron con dos disparos en la cabeza y luego procuraron ocultar su cuerpo.

>> Leer más: Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

Con esa intención fue lo enterraron en un campo ubicado a metros de la ruta 10, en inmediaciones de Serodino. En ese sentido Juan Manuel V. fue imputado por todos los delitos relacionados al plan criminal: privación ilegítima de la libertad, homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenaza calificada.

Mientras que a su primo Matías V. le imputaron encubrimiento agravado por haber colaborado, en momento posteriores al hecho, a ocultar el auto en el que se realizó el secuestro. El juez Ariel Cattáneo dictó prisión preventiva por el plazo de ley para Juan Manuel y por seis meses para Matías.

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