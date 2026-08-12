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Hinchas de Atlético Tucumán quisieron armar un asado en el Parque Independencia y agentes municipales los frenaron

La situación se registró este miércoles por la tarde, en la previa del partido ante Independiente por Copa Argentina.

12 de agosto 2026 · 19:09hs
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Hinchas de Atlético Tucumán quisieron armar un asado en el Parque Independencia y agentes municipales los frenaron

La previa del partido entre Atlético Tucumán e Independiente por Copa Argentina dejó este miércoles una escena particular en el Parque Independencia. Hinchas del conjunto tucumano intentaron encender fuego en distintos sectores para hacer asados, pero agentes de la Secretaría de Control municipal intervinieron y lo impidieron.

Los procedimientos se realizaron durante la tarde, en el marco del operativo especial de control y tránsito desplegado por el encuentro que ambos equipos disputarán en Rosario.

Según se informó, las intervenciones se concentraron especialmente en el sector del Parque Independencia lindero a Ovidio Lagos, frente al cementerio, donde se había instalado parte de la parcialidad tucumana.

Los agentes municipales actuaron rápidamente ante los intentos de prender fuego y evitaron que se realizaran los asados dentro del espacio público.

El dispositivo también incluyó controles en otros puntos del Parque Independencia y sus alrededores ante la llegada de los hinchas que viajaron a Rosario para presenciar el encuentro.

En paralelo, personal municipal desplegó actuaciones en la zona del Hipódromo, donde se encontraba parte de la parcialidad de Independiente, como parte del operativo organizado para ordenar la circulación y controlar la concentración de simpatizantes antes del partido.

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