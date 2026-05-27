Balearon un súper chino y murió un anciano que estaba en la puerta

Ocurrió en la noche de este miércoles en barrio Triángulo. El Comando Radioeléctrico detuvo a cuatro sospechosos identificados por las cámaras de seguridad

Un hombre de unos 80 años fue asesinado de un balazo en la noche de este miércoles en barrio Triángulo y Moderno, en la zona sudoeste de Rosario. Según el relato de testigos, la víctima estaba en la vereda cuando pasaron disparando desde una moto contra un supermercado chino.

Cuatro personas, identificadas por las filmaciones de las cámaras de seguridad, fueron detenidas en un allanamiento posterior.

El ataque se produjo en la noche de este miércoles en Sanguinetti al 5200, en inmediaciones de Seguí y Camilo Aldao.

"Vivía ahí al lado de donde lo mataron. Ahí nos juntábamos varios muchachos a tomar cerveza, sentados en un cajón", contó un amigo del hombre baleado, quien tenía algo más de 80 años, según indicó.

Según comentaron testigos, los atacantes pasaron en una moto y abrieron fuego contra la fachada del supermercado, junto a la que se encontraba la víctima mortal, un carnicero jubilado cuyo nombre de pila era Roberto.

Poco después del ataque, personal del Comando Radioeléctrico realizó un allanamiento en un domicilio en el que encontró vestimenta que coincide con la que se ve en el video de las cámaras de seguridad del supermercado. El fiscal Franco Miatello ordenó la aprehensión y traslado a sede policial de Daniel Rolando V. (de 60 años), Daniel Rolando V. (38 años), Nahuel Antonio V. (19 años) y Sebastián Lautaro I. (24 años).