Golpe millonario en una localidad santafesina: se llevaron u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

El robo ocurrió durante las fiestas patronales de la localidad de Susana, mientras Jorge Perino participaba de la procesión y la misa a pocos metros de su casa.

Un robo millonario sacudió este martes a la localidad santafesina de Susana (a 11 kilómetros de Rafaela), en el departamento Castellanos . La víctima fue el presidente comunal, Jorge Perino , cuya vivienda fue desvalijada mientras él y su familia participaban de las fiestas patronales, a pocos metros del domicilio.

El hecho ocurrió en una propiedad de Cabildo al 70, frente a la plaza principal de la localidad, donde también funciona una agencia de quiniela. Según las primeras actuaciones, los delincuentes aprovecharon que la familia se encontraba en las actividades por la celebración patronal para ingresar y recorrer prácticamente toda la casa.

Perino contó que al momento del robo estaba a unos 50 metros de su vivienda. “Estaba a 50 metros, en un acto de la fiesta del pueblo, en la procesión y misa. Me rompieron todo”, relató después de encontrarse con la escena al regresar.

Los investigadores buscan determinar con precisión cómo se produjo el ingreso. Una de las hipótesis indica que los ladrones accedieron por una puerta trasera que no estaba cerrada con llave y contaba con una traba interna. También se investiga si utilizaron herramientas para forzar alguno de los accesos.

Jorge Perino, intendente de la localidad santafesina de Susana, en el departamento de Castellanos.

Dos cajas fuertes y un botín millonario

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes revisaron distintos ambientes, removieron muebles y encontraron dos cajas fuertes.

De acuerdo con la información que trascendió, el botín alcanzaría aproximadamente los 100.000 dólares y los 12 millones de pesos. El monto todavía deberá ser precisado formalmente en el marco de la investigación judicial.

Además del dinero en efectivo, se intenta establecer si fueron sustraídos otros elementos de valor.

La magnitud del robo y el momento elegido por los delincuentes son dos de los puntos que concentran la atención de los investigadores: mientras el pueblo estaba movilizado por las celebraciones patronales, los autores ingresaron a una vivienda ubicada frente a la plaza principal y a muy poca distancia de donde se encontraba el propio presidente comunal.

Una mochila con herramientas, una pista clave

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la casa de Perino después de conocerse el robo. Los agentes realizaron un relevamiento fotográfico, buscaron rastros en los accesos, las cajas fuertes y los muebles manipulados, y levantaron distintas huellas.

Algunas de esas marcas, sin embargo, no tendrían la nitidez suficiente como para avanzar de inmediato en una identificación.

En la vivienda apareció además un elemento que podría resultar importante para la pesquisa: los delincuentes dejaron una mochila con distintas herramientas, que ahora será sometida a peritajes.

Los investigadores también analizarán las cámaras de seguridad externas del inmueble y otros registros de videovigilancia de la zona para intentar reconstruir los movimientos previos y posteriores al golpe.

La causa quedó en manos de la fiscal Korakis, de Rafaela. Hasta el momento no se informaron detenciones ni sospechosos identificados públicamente.