La Capital | Policiales | santafesina

Golpe millonario en una localidad santafesina: se llevaron u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

El robo ocurrió durante las fiestas patronales de la localidad de Susana, mientras Jorge Perino participaba de la procesión y la misa a pocos metros de su casa.

12 de agosto 2026 · 17:59hs
Google Seguir a La Capital en Google
Golpe millonario en una localidad santafesina: se llevaron u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Un robo millonario sacudió este martes a la localidad santafesina de Susana (a 11 kilómetros de Rafaela), en el departamento Castellanos. La víctima fue el presidente comunal, Jorge Perino, cuya vivienda fue desvalijada mientras él y su familia participaban de las fiestas patronales, a pocos metros del domicilio.

El hecho ocurrió en una propiedad de Cabildo al 70, frente a la plaza principal de la localidad, donde también funciona una agencia de quiniela. Según las primeras actuaciones, los delincuentes aprovecharon que la familia se encontraba en las actividades por la celebración patronal para ingresar y recorrer prácticamente toda la casa.

Perino contó que al momento del robo estaba a unos 50 metros de su vivienda. “Estaba a 50 metros, en un acto de la fiesta del pueblo, en la procesión y misa. Me rompieron todo”, relató después de encontrarse con la escena al regresar.

Jorge Perino, intendente de la localidad santafesina de Susana, en el departamento de Castellanos.

Jorge Perino, intendente de la localidad santafesina de Susana, en el departamento de Castellanos.

Los investigadores buscan determinar con precisión cómo se produjo el ingreso. Una de las hipótesis indica que los ladrones accedieron por una puerta trasera que no estaba cerrada con llave y contaba con una traba interna. También se investiga si utilizaron herramientas para forzar alguno de los accesos.

Dos cajas fuertes y un botín millonario

Una vez dentro de la vivienda, los delincuentes revisaron distintos ambientes, removieron muebles y encontraron dos cajas fuertes.

De acuerdo con la información que trascendió, el botín alcanzaría aproximadamente los 100.000 dólares y los 12 millones de pesos. El monto todavía deberá ser precisado formalmente en el marco de la investigación judicial.

Además del dinero en efectivo, se intenta establecer si fueron sustraídos otros elementos de valor.

La magnitud del robo y el momento elegido por los delincuentes son dos de los puntos que concentran la atención de los investigadores: mientras el pueblo estaba movilizado por las celebraciones patronales, los autores ingresaron a una vivienda ubicada frente a la plaza principal y a muy poca distancia de donde se encontraba el propio presidente comunal.

Una mochila con herramientas, una pista clave

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la casa de Perino después de conocerse el robo. Los agentes realizaron un relevamiento fotográfico, buscaron rastros en los accesos, las cajas fuertes y los muebles manipulados, y levantaron distintas huellas.

Algunas de esas marcas, sin embargo, no tendrían la nitidez suficiente como para avanzar de inmediato en una identificación.

En la vivienda apareció además un elemento que podría resultar importante para la pesquisa: los delincuentes dejaron una mochila con distintas herramientas, que ahora será sometida a peritajes.

Los investigadores también analizarán las cámaras de seguridad externas del inmueble y otros registros de videovigilancia de la zona para intentar reconstruir los movimientos previos y posteriores al golpe.

La causa quedó en manos de la fiscal Korakis, de Rafaela. Hasta el momento no se informaron detenciones ni sospechosos identificados públicamente.

Noticias relacionadas
Patricia Gómez, la santafesina que es referencia del chamamé, se presenta este sábado 8 en Rosario

La cantora santafesina Patricia Gómez se presenta en Rosario a puro chamamé

Bruno Chino Figueroa,  el hombre con un importante expediente delictivo

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio triangulo

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que Gabriela Banach fue asesinada a golpes.

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Ver comentarios

Las más leídas

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Lo último

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas

Anmat prohíbe productos médicos de distintas marcas

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Un joven de 18 años se suma a otras siete personas involucradas en la causa, entre ellas un menor de edad. Lo detuvieron justo antes de entregarse

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo
Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión
Policiales

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista
La Ciudad

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo
Salud

El legado solidario de Jorge Messi: la ayuda a la salud pública que dejó huella en Rosario y el mundo

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes
Policiales

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto
La Región

Falsas inmobiliarias: relevaron unos 30 anuncios falsos en San Lorenzo y Venado Tuerto

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

Hoy habrá un eclipse solar total: a qué hora y desde dónde se verá

No sé cómo seguir: la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

"No sé cómo seguir": la emotiva carta de Messi tras la muerte de su padre

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Central en modo Copa Libertadores, con Campaz a pleno y otros nombres más en danza

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Juegos Suramericanos: la Villa Olímpica y más obras se preparan para cortar cintas

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Ovación
Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet
Ovación

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

Central pagó una deuda millonaria a un club de Casilda por un exjugador que hoy trabaja con Coudet

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la desgarradora carta que Lionel Messi le dedicó a su padre Jorge

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

La reserva de Central ganó con lo justo, pero la victoria fue lo más cercano a la justicia

Policiales
Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos
Policiales

Detuvieron a un sospechoso de haber asesinado a un sicario de Los Monos

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Octavo detenido por el crimen del jubilado en la puerta de un super chino en barrio Triangulo

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Golpe millonario en una localidad santafesina: roban u$s100.000 de la casa del jefe comunal mientras estaba en una procesión

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

Femicidio en barrio La Sexta: confirman que una mujer trans fue asesinada a golpes

La Ciudad
Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores
La ciudad

Unos 800 reclamos de personas con deudas llegaron a la Oficina Municipal de Consumidores

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

24 horas en Rosario: cómo conocer la ciudad en un día

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

Insólito: habían construido hasta un baño sobre la vereda en barrio Bella Vista

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad

La Municipalidad invierte $35 mil millones en mantenimiento y reparación de calles en toda la ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles frío con posibles lluvias aisladas y lloviznas

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?
Política

Diego Maciel fue designado nuevo ministro de la Corte: ¿quién es?

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas
Policiales

Dos detenidas por el secuestro de un chico en un búnker de drogas

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban
La Ciudad

Migraciones irrumpió con un amplio operativo en pleno centro: qué buscaban

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos
Información General

Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó en la nieve y chocó siete autos

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón
Policiales

Piden 15 años para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los socios de Central levantaron la mano y pasaron las elecciones a diciembre

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía
Economía

Extienden la conciliación voluntaria en el conflicto de Pampa Energía

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía
El Mundo

Trump se escondió en un contenedor de comida para salir en secreto de Turquía

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU
Información General

Tras pagar 10 mil dólares de fianza, liberaron a la niñera argentina detenida en EEUU

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos
Información General

El Cinturón de Fuego del Pacífico, donde ocurre la mayoría de los terremotos

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h
Información General

Rompió un récord mundial con un auto propulsado por hidrógeno: 653 km/h

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación
Economía

La industria de Santa Fe expuso su crisis en el Senado de la Nación

El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
La Región

"El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate
El Mundo

Terremoto en Colombia: al menos 224 muertos y continúa el rescate

Santa Fe se prepara para un posible Super Niño y busca reducir el impacto en el agro
Clima

Santa Fe se prepara para un posible "Super Niño" y busca reducir el impacto en el agro

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: Tengo todo filmado
Información General

Facundo Moyano sobre el escándalo con su pareja: "Tengo todo filmado"