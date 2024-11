Narcomenudeo y extorsiones: condenaron a los jefes de una banda que copó el barrio Ludueña

El año 2022 comenzó a los tiros en el barrio Ludueña: el 7 de enero dos tipos que pasaron en moto gatillaron contra una casa ubicada a metros de la comisaría 12ª y e hirieron a una nena de 7 años. Esa escena tan atroz como naturalizada se repitió en otras ocasiones no solo en ese barrio del noroeste sino en también en otros puntos de la ciudad: según cifras oficiales en los primeros 50 días de ese año hubo 25 casos de niños y adolescentes heridos de arma de fuego en todo Rosario. Pero en Ludueña pasaba algo particular. Los vecinos aseguraban a este diario que habían empezado a verse pibes muy chicos armados. "Ahora el que no tiene un arma es un gil. Acá no conseguís comida pero sí conseguís armas", decía una vecina en aquel febrero.