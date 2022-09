Murió el joven que viajó a Santa Fe a comprar una moto, era un engaño y lo balearon

El padre del muchacho aseguró que "lo ejecutaron" y que los delincuentes "fueron directamente a matar", ya que él no se resistió y "por instinto" trató de correr. Además, recordó que tanto él como su esposa le habían dicho que no querían que viajara a Santa Fe para realizar esa operación, ya que les parecía "peligroso", aunque no lograron evitar que lo hiciera.

Asimismo, relató que su hijo "hizo una transacción por Facebook de una moto con alguien de acá" y sostuvo que al llegar al punto de encuentro "prácticamente lo ejecutaron de un tiro en la nuca y cuando cayó al piso le robaron el celular".

"Mi hijo vio una publicación en Facebook, él quería comprarse una moto, le habían robado una, cobró el seguro, tenía unos pesos más que los había ahorrado y algo que pidió prestado. Aun así no alcanzaba a llegar al monto, entonces con estas personas pactó que también les iba a dar una PlayStation que él tenía", contó en TN.

"Con mi señora le decíamos que no se viniera, que era una locura hacer 500 kilómetros para acá, que era peligroso, que teníamos miedo y desconfianza. Pero bueno, él lamentablemente con 22 años tenía sus ímpetus, se proponía las cosas y las quería lograr y desoyó nuestros consejos y se vino igual", se lamentó.

En cuanto al detenido, voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que testigos del hecho lograron identificarlo y quedó a disposición del fiscal de la Unidad de Homicidios, Estanislao Giavedoni, quien en las próximas de hoy lo imputará por homicidio calificado en la audiencia que se realizará a tal efecto.

El presunto autor de los disparos fue detenido en una vivienda situada en Azcuénaga y Sarmiento, en barrio santafesino de Coronel Dorrego, en cercanías del lugar donde se concretó el ataque a balazos.

Lautaro, quien recibió un disparo en la zona occipital del cráneo, llegó a Santa Fe el domingo junto a un hermano y dos amigos con la intención de adquirir una moto Honda Tornado de 250cc a un hombre con quien se había contactado por la red social Facebook.

Según el relato del hermano de la víctima, llegaron para concretar la compra a una vivienda situada en calle Larrea al 1.600, donde Lautaro fue baleado por el supuesto vendedor.