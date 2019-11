El juez de primera instancia de San Lorenzo Juan José Tutau ordenó la "liberación inmediata" para el jefe de la Agrupación Cuerpos de la URXVII, Sergio Di Franco, quien está acusado de asesinar al joven Juan Cruz Vitali en el marco de una persecución perpetrada el pasado 12 de mayo en Capitán Bermúdez.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) precisaron que el policía quedó en libertad tras culminar el lapso establecido de la prisión preventiva que purgaba bajo la carátula de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego y agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad".

A su vez, desde Fiscalía indicaron que "no se solicitó prórroga" de prisión preventiva, con lo cual el magistrado ordenó la "liberación inmediata" de Di Franco, mientras continúan realizando medidas pertinentes referidas a la causa y evalúan "recalificarla".

No obstante, desde Fiscalía explicaron que los investigadores decidieron no extender la prisión preventiva al considerar que la prueba "está ya cautelada y ante esto no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni peligrosidad de fuga", de modo que Di Franco seguirá el proceso en libertad.

Di Franco quedó detenido el pasado 14 de mayo, imputado por el crimen de Vitali, quien falleció tras ser ejecutado de un balazo en la nuca, en el marco de una alocada persecución policial perpetrada en la madrugada del domingo 12 de mayo, por las calles de Capitán Bermúdez.

Vitali fue asesinado alrededor de las 6 de la mañana mientras intentaba ingresar a la casa de una tía, ubicada en Montevideo al 400 de la vecina localidad. Instantes previos a ese desenlace, el joven había eludido un control de alcoholemia mientras iba con su novia a bordo de un Volkswagen Fox negro.