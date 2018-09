Investigan si un detenido con drogas es autor de brutales ataques a balazos

El allanamiento de una casa en Gálvez al 3400 en la que se encontraron drogas y 30 mil pesos en efectivo puede ser la llave para desentrañar dos hechos de una violencia extrema ejecutados con armas de fuego: uno es un asesinato ocurrido hace diez días en Rodríguez al 4100 y el otro un ataque contra un joven al que, tras derribar la puerta de su casa de Valparaíso al 3100, le pegaron seis tiros en las piernas, en lo que claramente fue una brutal advertencia.

Como resultado de este procedimiento realizado ayer por efectivos de la Unidad Regional II hubo cuatro detenidos, el traspaso de los estupefacientes y el dinero incautados a la Justicia Federal y la iniciación de un legajo para acusar a uno de los implicados, de 20 años, tanto por asesinar a un hombre como por perforar a balazos a otro en forma reiterada aunque, en apariencia, sin voluntad de quitarle la vida.

El pasado 8 de septiembre a la noche Marcelo Alejandro Alvarez recibió un balazo en el pecho mientras estaba en la casa de familiares en Rodríguez al 4100, en el barrio Domingo Matheu, en la zona sur.

Un vecino lo cargó en su auto y lo llevó al Hospital Clemente Alvarez (Heca) donde el muchacho, que tenía 29 años, falleció. Minutos después de su ingreso llegó a la guardia del mismo hospital un hombre identificado como Carlos Fabián A., también herido en el mismo incidente con un disparo de arma de fuego en el tórax.

Un tiro tras otro

Ese mismo día, tres horas más tarde, fue denunciado un ataque muy violento ocurrido en Valparaíso al 3000. Jonatan C. estaba dentro de su casa cuando, según el acta policial, tras abrir la puerta de una patada irrumpieron de repente una mujer y un hombre. Este último, a mínima distancia, le efectuó entre seis y ocho disparos, lo que implicó la apertura de un legajo por abuso de armas de parte del fiscal Guillermo Apanowicz. El herido quedó internado en el Heca fuera de peligro pero con heridas en sus miembros inferiores.

Al mismo tiempo por el asesinato ocurrido horas antes el fiscal Adrián Spelta llegó a identificar como posible autor a alguien que coincidía con el apodo del agresor de Jonatan C.

Por diligencias policiales el fiscal Apanowicz supo que los que atacaron a Jonatan C. se movilizaban en una moto Honda Twister negra. El agresor era apodado "Churro" y estaba con una mujer llamada Cielo S.

El fiscal ordenó tres allanamientos que se concretaron ayer a la mañana. Uno en Villa Gobernador Gálvez tuvo resultado negativo. En otra requisa en una casa en Valparaíso al 2900 se encontró el cargador de un arma calibre 9 milímetros.

Drogas

Pero el allanamiento más importante fue en Gálvez al 3400 donde efectivos de la comisaría 21ª y del Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata (Giri) localizaron a Cielo S., de 21 años, y a Claudio C., de 20 y apodado "Churro". También allí estaban Lorena C., de 44 años, y Mauro A., de 19.

En este domicilio la policía consignó haber encontrado 50 gramos de marihuana, 150 gramos de cocaína en bolsas de nailon y fraccionada en papeles de colores y 30 mil pesos en billetes de baja denominación. También fueron secuestrados seis celulares y una moto Yamaha que, aunque de distinta marca, tiene las mismas características que la moto buscada.

El fiscal Spelta pidió que Claudio C. quedara detenido para ultimar algunas medidas investigativas que lo llevarán a definir si lo imputa o no por el homicidio de Alvarez. Su colega Apanowicz requirió también la privación de libertad del imputado por el ataque a tiros contra Jonatan C.

Según declararon vecinos y amigos de la víctima el día del hecho, los sospechosos de haber disparado fueron dos personas conocidas en el barrio como "Churro" y "Tingui"