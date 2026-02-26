La Capital | La Ciudad | chico

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

El siniestro vial sucedió este jueves a la madrugada en Esteban de Luca y Ayacucho. El rodado mordió el cordón y el chico perdió el control

26 de febrero 2026 · 07:25hs
Vuelco en zona sur. La camioneta Peugeot Partner con las ruedas para arriba. El chico que conducía salió ileso

Foto: Policía de Santa Fe.

Vuelco en zona sur. La camioneta Peugeot Partner con las ruedas para arriba. El chico que conducía salió ileso
El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho

Foto: Policía de Santa Fe.

El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho
El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica

Foto: Policía de Santa Fe.

El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica

Un chico de 16 años protagonizó este jueves a la madrugada un grave siniestro vial en la zona sur de Rosario. Según fuentes policiales, el adolescente conducía una camioneta Peugeot Partner y en un momento perdió el control del vehículo utilitario, mordió el cordón y finalmente volcó. Si bien el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, el menor salió ileso, de acuerdo con el parte policial.

El incidente sucedió alrededor de las 2 de hoy en Esteban de Luca y Ayacucho. La Policía llegó al lugar tras una llamada al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito con una camioneta volcada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo era conducida por Javier L., de 16 años. Según fuentes policiales, el chico declaró que iba circulando por Esteban de Luca y, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, que pisó el cordón de la vereda y terminó volcando.

Qué pasó con el chico tras el choque

El coche quedó con las ruedas para arriba y las luces encendidas. El chico contó que pudo salir del habitáculo por sus propios medios. Inmediatamente se solicitó la presencia de una unidad sanitaria al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero de acuerdo con la evaluación de los médicos no hubo necesidad de trasladar el menor a un centro médico.

vuelco en zona sur
El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho

El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho

>> Leer más: Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto

Los voceros indicaron que minutos después también llegó al lugar al padre del chico. La Policía señaló que seguidamente se realizaron las comunicaciones correspondientes con el Fuero Penal de Responsabilidad Adolescente. El fiscal en turno dispuso que el menor, una vez asistido por un facultativo médico, sea trasladado a Comisaría 16ta. para su correcta identificación.

vuelco zona sur 2
El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica

El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica

Noticias relacionadas
El drone de La Capital muestra desde el aire la nueva estructura, que tiene las mismas dimensiones que los galpones. Se trata de un espacio innovador único en el país.

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

El Palacio de los Leones podría tener un viceintendente en 2027, si prospera el proyecto oficialista.

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

el tiempo en rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de maxima

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

La cobertura del municipio en iluminación led subió del 20% en 2019 al 84 % este año, y esperan llegar al 92 %.

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Lo último

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

La Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció un corte de tránsito total este jueves a la mañana en uno de los accesos a San Lorenzo

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario
LA CIUDAD

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Policiales
Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La Ciudad
Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente
La Ciudad

Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Pullaro lanzó Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Zoom

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Martín Menem: Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos
Política

Martín Menem: Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento