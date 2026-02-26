Espectacular vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba un utilitario El siniestro vial sucedió este jueves a la madrugada en Esteban de Luca y Ayacucho. El rodado mordió el cordón y el chico perdió el control 26 de febrero 2026 · 07:25hs

Foto: Policía de Santa Fe. Vuelco en zona sur. La camioneta Peugeot Partner con las ruedas para arriba. El chico que conducía salió ileso Foto: Policía de Santa Fe. El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho Foto: Policía de Santa Fe. El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica

Un chico de 16 años protagonizó este jueves a la madrugada un grave siniestro vial en la zona sur de Rosario. Según fuentes policiales, el adolescente conducía una camioneta Peugeot Partner y en un momento perdió el control del vehículo utilitario, mordió el cordón y finalmente volcó. Si bien el vehículo quedó con las ruedas hacia arriba, el menor salió ileso, de acuerdo con el parte policial.

El incidente sucedió alrededor de las 2 de hoy en Esteban de Luca y Ayacucho. La Policía llegó al lugar tras una llamada al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito con una camioneta volcada.

De acuerdo con las primeras informaciones, el vehículo era conducida por Javier L., de 16 años. Según fuentes policiales, el chico declaró que iba circulando por Esteban de Luca y, por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, que pisó el cordón de la vereda y terminó volcando.

Qué pasó con el chico tras el choque El coche quedó con las ruedas para arriba y las luces encendidas. El chico contó que pudo salir del habitáculo por sus propios medios. Inmediatamente se solicitó la presencia de una unidad sanitaria al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), pero de acuerdo con la evaluación de los médicos no hubo necesidad de trasladar el menor a un centro médico.

vuelco en zona sur El siniestro sucedió en Esteban de Luca y Ayacucho Foto: Policía de Santa Fe. >> Leer más: Choque y vuelco en zona sur: rescatan a un hombre atrapado en un auto Los voceros indicaron que minutos después también llegó al lugar al padre del chico. La Policía señaló que seguidamente se realizaron las comunicaciones correspondientes con el Fuero Penal de Responsabilidad Adolescente. El fiscal en turno dispuso que el menor, una vez asistido por un facultativo médico, sea trasladado a Comisaría 16ta. para su correcta identificación. vuelco zona sur 2 El menor que conducía el auto no requirió asistencia médica Foto: Policía de Santa Fe.