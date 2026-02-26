La Capital | Policiales | detenido

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

El último ataque se produjo en la casa de un familiar donde la víctima se había refugiado tras recibir una paliza previa. Sucedió en Villa Gobernador Gálvez

26 de febrero 2026 · 08:07hs
Violencia de género. El hombre acusado de golpear hasta hacerle perder el embarazo a su pareja está a disposición de la justicia

Foto: PDI

Violencia de género. El hombre acusado de golpear hasta hacerle perder el embarazo a su pareja está a disposición de la justicia

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) tuvieron que intervenir en un grave caso de violencia de género. Un hombre de 27 años fue detenido en las últimas horas en Villa Gobernador Gálvez, acusado de someter a su pareja a una feroz golpiza, castigo que le que produjo a la víctima la pérdida del embarazo.

El arresto del sospechoso se concretó en el marco de una causa por aborto en contexto de violencia de género, que se instruye la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva.

Las actuaciones judiciales se iniciaron a partir de un hecho de extrema gravedad. Fuentes policiales indicaron que una mujer embarazada fue víctima de reiteradas situaciones de violencia ejercida por su pareja.

Dónde buscó refugio la víctima

Según las tareas investigativas, la víctima había dejado el domicilio que compartían para resguardar su integridad física en una situación delicada por el embarazo. Pero el agresor logró ubicarla en la casa de un familiar, donde la atacó nuevamente. El hombre golpeó a la mujer en la zona abdominal y ese ataque provocó posteriormente la pérdida del embarazo.

detenido por violencia de género VGG

>> Leer más: Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

En este marco, el miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una casa ubicada en Pueyrredón al 100, en zona céntrica de Villa Gobernador Gálvez, donde fue detenido Emanuel Antonio M., de 27 años.

La fiscal interviniente en ese caso dispuso el traslado del imputado a sede de la PDI para la realización de los trámites de rigor. El detenido quedó a disposición de la justicia interviniente.

