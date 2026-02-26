Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Ciudad
Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad
Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad
Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
Economía
Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Política
El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
El Mundo
Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
Información General
Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
El Mundo
México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo
Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
Política
Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
POLICIALES
Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
La Ciudad
Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
POLÍTICA
Pullaro lanzó Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"
Zoom
Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Policiales
Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad
Ovación
Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"
Política
Martín Menem: Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos
Política
Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
POLICIALES
Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
La Región
Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva