La Capital | Policiales | Escuela

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Se trata de la institución Nº 1.271 Alicia Moreau de Justo, ubicada en Maipú al 100. Dos balas dieron en un portón y otra en una pared

26 de febrero 2026 · 09:58hs
La Escuela Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez. El portón ingreso al comedor recibió dos impactos de bala

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La Escuela Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez. El portón ingreso al comedor recibió dos impactos de bala
Uno de los impactos en el portón de la Escuela de calle Maipú al 100. 

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Uno de los impactos en el portón de la Escuela de calle Maipú al 100. 

La Escuela 1.271 Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez fue blanco de un ataque a tiros el miércoles a la mañana. El o los responsables del abuso de armas no fueron identificados hasta el momento y según fuentes policiales el incidente no dejó personas heridas.

La institución escolar está ubicada en Maipú 185 de la vecina ciudad. Según fuentes policiales, alrededor de las 12.30 de ayer las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido en la escuela a través de una denuncia que hizo la directora.

La funcionaria declaró que poco después de las 11, un alumno entregó dos vainas servidas de calibre 9 milímetros que encontró tiradas sobre el asfalto frente al establecimiento. La directora también mencionó que había dos impactos de balas en el portón ingreso al comedor y otro sobre la pared.

>> Leer más: Disparos en una escuela de Villa Gobernador Gálvez: detuvieron a un alumno armado

Voceros policiales señalaron que en el incidente no hubo heridos y que las actuaciones para la investigación fueron derivadas a la seccional 25.

balazo escuela
Uno de los impactos en el portón de la Escuela de calle Maipú al 100.

Uno de los impactos en el portón de la Escuela de calle Maipú al 100.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que se ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de PDI para relevamiento de la escena, levantamiento de rastros y de cámaras, toma de fotografías, y recolección de testimonios a vecinos y directivos del establecimiento. Hay medidas en curso.

Noticias relacionadas
El cadáver de Carlos Bocacha Orellano apareció en el río Paraná el 26 de febrero de 2020

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

El operativo fue informado por los bomberos. Buscaban restos humanos 

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad.

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Sorpresivas salidas en Gran Hermano: una renuncia y una retirada por salud

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: Yo soy el pueblo, nací en una villa

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Newells presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central
Ovación

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ovación
Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newells, herido, va por la heroica

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Policiales
La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Policiales

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

La Ciudad
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono