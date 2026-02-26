Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Se trata de la institución Nº 1.271 Alicia Moreau de Justo, ubicada en Maipú al 100. Dos balas dieron en un portón y otra en una pared

La Escuela 1.271 Alicia Moreau de Justo de Villa Gobernador Gálvez fue blanco de un ataque a tiros el miércoles a la mañana. El o los responsables del abuso de armas no fueron identificados hasta el momento y según fuentes policiales el incidente no dejó personas heridas.

La institución escolar está ubicada en Maipú 185 de la vecina ciudad. Según fuentes policiales, alrededor de las 12.30 de ayer las autoridades tomaron conocimiento de lo ocurrido en la escuela a través de una denuncia que hizo la directora.

La funcionaria declaró que poco después de las 11, un alumno entregó dos vainas servidas de calibre 9 milímetros que encontró tiradas sobre el asfalto frente al establecimiento. La directora también mencionó que había dos impactos de balas en el portón ingreso al comedor y otro sobre la pared.

Voceros policiales señalaron que en el incidente no hubo heridos y que las actuaciones para la investigación fueron derivadas a la seccional 25.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que se ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de PDI para relevamiento de la escena, levantamiento de rastros y de cámaras, toma de fotografías, y recolección de testimonios a vecinos y directivos del establecimiento. Hay medidas en curso.