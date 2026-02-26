La Capital | Ovación | Newell's

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Tras la derrota frente a Estudiantes, la dirigencia leprosa confirmó oficialmente al exentrenador de Huracán, que tendrá su segundo ciclo en el Parque

26 de febrero 2026 · 09:43hs
Frank Kudelka comenzará su segundo ciclo en Newells este domingo frente a Central.

Frank Kudelka comenzará su segundo ciclo en Newell's este domingo frente a Central.

Newell's anunció de manera oficial la contratación de Frank Kudelka como nuevo entrenador leproso, quien se hará cargo del primer equipo a partir de este jueves y hará su debut el próximo domingo en el Coloso ante Rosario Central, en el inicio de su segundo ciclo en el Parque Independencia.

El DT oriundo de Freyre, Córdoba, viene de dirigir a Huracán entre las temporadas 2024 y 2025, poniendo fin a su etapa más reciente con el Globo luego de quedar fuera de los playoffs del torneo Clausura.

La dirigencia rojinegra buscó en Kudelka un entrenador con larga experiencia en el fútbol argentino y que conoce el club, ya que tuvo una etapa aprobada entre 2019 y 2021, donde logró sacar a Newell's del fondo de los promedios y lo clasificó a la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/2026985388556845378?s=20&partner=&hide_thread=false

Presentación y a entrenar

Al respecto, detallaron que firmó su contrato que lo vinculará a la institución del Parque hasta diciembre de este año. "En esta nueva etapa, el entrenador estará acompañado por los ayudantes de campo Federico Hernández y Tomás González, el preparador físico Mariano Lisanti y el entrenador de arqueros Leonardo Cortizo", agregaron.

>> Leer más: Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Kudelka y su cuerpo técnico deberá acomodar las piezas rápidamente y conducirán el entrenamiento este jueves por la mañana en Bella Vista, con la mirada puesta de lleno en la preparación para el clásico del domingo ante Central.

El primer ciclo de Kudelka en el Parque

Kudelka ya dirigió a Newell's entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad llegó al Parque y pudo sacar al equipo adelante, al punto que lo llevó a clasificarse a la Copa Sudamericana. Fue entrenador leproso en 41 partidos, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Frank dejó un buen recuerdo en los hinchas leprosos y su equipo tuvo un funcionamiento de alto vuelo en varios pasajes de su gestión en Newell’s.

Noticias relacionadas
Lucas Bernardi dirigió a Newells ante Estudiantes.

Bernardi: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos"

El plantel de Newells que salió a jugar contra Estudiantes.

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Walter Núñez intenta encarar y superar su marca. El delantero de Newells esta vez no pesó.

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Gabriel Arias se eleva sobre la humanidad de Armando Méndez, con quien chocaría. El arquero de Newells quedó tendido en el piso cuando Estudiantes ganaba 1 a 0.

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ver comentarios

Las más leídas

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Advierten que Arca está recategorizando monotributistas de oficio: cómo identificar movimientos

Sorpresivas salidas en Gran Hermano: una renuncia y una retirada por salud

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: Yo soy el pueblo, nací en una villa

Brian Sarmiento, picante tras haber quedar nominado en Gran Hermano: "Yo soy el pueblo, nací en una villa"

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La provincia atribuyó los ataques en un supermercado y en Parque Casas a un conflicto entre "elementos residuales" de Los Monos

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Newells presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central
Ovación

Newell's presentó a Frank Kudelka como nuevo DT, que debutará en el clásico ante Central

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes
LA REGION

Hallaron el cuerpo del empresario de Reconquista que estaba desparecido desde el martes

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes
La Ciudad

Reforma laboral: ATE Rosario convoca a una  movilización este viernes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas
La Ciudad

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ovación
Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Por Hernán Cabrera
Ovación

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: Sabemos lo que nos jugamos el domingo

Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newells, herido, va por la heroica

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El uno x uno de Newells: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Policiales
La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso
Policiales

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso al comedor de una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

La Ciudad
Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes
La Ciudad

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

El estudio de costos de taxis allana el camino hacia la suba de tarifas

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Grave siniestro en autopista a Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares
Economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16
Política

El gobierno pagará USD 33 millones a EEUU para entrenar pilotos de F-16

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco
El Mundo

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil
Información General

Ya son 46 los muertos por las inundaciones en el sudeste de Brasil

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo
El Mundo

México violento: denuncian unas 500 publicaciones falsas para crear miedo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato
El Mundo

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo
Política

Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso en la noche del domingo

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono