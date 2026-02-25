En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Fueron colocadas por el municipio en barrios de toda la ciudad y el alumbrado público ya tiene un 84 % de estas luminarias. En las próximas semanas se pondrán otras 300

La cobertura del municipio en iluminación led subió del 20% en 2019 al 84 % este año, y esperan llegar al 92 %.

lLa Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, colocó en los primeros 50 días del año más de 400 nuevas luminarias led en distintos barrios de la ciudad, y anunció que en las próximas semanas se pondrán otras 300 . El 84 % del parque lumínico de la ciudad ya cuenta con tecnología led.

De hecho, una nueva licitación que se abrió hace algunas semanas tuvo como objetivo llegar al 92 % con luminarias led en toda la ciudad este año .

Personal de la Dirección de Alumbrado Público instaló luces en plazas, parques y espacios públicos clave como Eva Perón, Pinocho, Reservistas y Galicia; las plazas de bolsillo ubicadas en México y Perú, Rueda y Teniente Agneta, y Callao, entre Juan Canals y Mister Ross; la playa de estacionamiento del balneario La Florida; calles de los barrios Las Delicias, Itatí; Alvear, José de San Martín; los parques Urquiza y España y el polideportivo Deliot .

También se está trabajando en la iluminación decorativa del museo Castagnino y en el Palacio de los Leones (por calle Santa Fe).

En las próximas semanas, la colocación avanzará en sectores estratégicos de la ciudad como el parque Independencia, el perímetro del Parque Scalabrini Ortiz y barrio 7 de septiembre, además de plazas y bajadas clave para la circulación urbana como Ricardo Núñez y Luzuriaga.

Modernización

De esta manera se avanza hacia la modernización del alumbrado público y la disminución del consumo energético, aspectos que van de la mano con la menor emisión de GEI (emisiones CO2).

El sistema de iluminación inteligente basado en tecnología led, interconectado y con niveles de iluminación adecuados, colabora en la generación de entornos más seguros y brinda un servicio más eficiente, económico y sostenible.

A mediados de febrero pasado, se abrieron los sobres de licitación para la provisión de 5 mil luminarias led para alumbrado público en barrios y avenidas. La actividad contó con la presencia del intendente Pablo Javkin y el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, entre otros funcionarios. La inversión prevista por el municipio es de $1.344 millones.

Actualmente, el 84 % del parque lumínico de la ciudad cuenta con tecnología led. Con esta nueva licitación, se prevé llegar al 92 % con ese tipo de luminarias.