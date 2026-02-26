La Capital | Ovación | clásico rosarino

El clásico rosarino: Central llega con traje de gran favorito y Newell's, herido, va por la heroica

El domingo se jugará el clásico rosarino en el Coloso. Central tiene a Di María como gran estrella y muchas variantes. La Lepra tocó fondo y llegó Kudelka

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

26 de febrero 2026 · 06:10hs
Ángel Di María y Angelo Martino

Ángel Di María y Angelo Martino, en el último clásico rosarino. Newell’s y Central volverán a encontrarse este domingo, ahora en el Coloso, con realidades muy distintas.

Y al final ya comenzó a jugarse el gran clásico rosarino. Que tendrá una previa intensa y apasionante que durará tres días y desembocará en los 90 minutos de pura adrenalina del domingo, a las 17, en el Coloso, por la octava fecha del Apertura, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y con Héctor Paletta en el VAR.

Un derby al que llegan con una diferencia abismal a favor de Central sobre Newell's en casi todas las valencias del juego y competitivas, ya sea en el presente como el pasado reciente. Aunque el fútbol suele reírse de los datos, los favoritismos y los pronósticos, esa realidad previa es inocultable.

Con un equipo canalla muy afilado y con el campeonísimo Ángel Di María como figura excluyente y faro de varias individualidades que pueden torcer la historia en un suspiro, tal como ocurrió en la victoria de ayer por 2 a 1 ante Gimnasia en La Plata, con goles de Enzo Giménez y Gastón Avila.

Mientras que Newell’s está casi en el fondo del mar, desvencijado, en picada, herido por todos lados y con el único aliciente de que llegó Frank Kudelka como DT. Incluso se dio otro porrazo ante su gente ante el último campeón Estudiantes cayendo por 2 a 0 en el Coloso y hasta con la mala fortuna de que podría perder por lesión a su arquero titular Gabriel Arias y así entraría Williams Barlasina.

Leer más: Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Uno de banca y otro de punto

Igual nada está escrito de antemano y todo se definirá en el verde césped, donde el gran candidato de camiseta auriazul tendrá la obligación de imponer condiciones y el que esta vez va de punto de casaca rojinegra no tendrá otra opción que rebelarse en la adversidad, ofrecer su corazón, apelar a amor propio y meter un batacazo que sería histórico.

Porque si hacía falta algo para acrecentar la malaria en el Parque fue la durísima derrota frente al Pincha en la última escala previa al derby. Con el equipo de Lucas Bernardi que jugó una primera etapa aceptable, pero luego se desmoronó y fue un desconcierto total ante la supremacía visitante.

Volviendo al Canalla esto no puede relajarlo para nada porque saldrá con el mote de favorito y deberá argumentarlo en el campo, algo que no es fácil y menos en un clásico por la tensión que suele rodear al partido y a los protagonistas, además de tener que ir de visitante y con todo el público en contra.

Leer más: Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central viene de ser campeón

Central además viene de ser campeón el año pasado, jugará la Copa Libertadores y el ciclo de Jorge Almirón, que debutará en el derby de la ciudad, tiene nombres fuertes y variantes de sobra que conforman un equipo muy competitivo y con una paleta de recursos más que interesante para resolver los partidos.

Central preservó a Franco Ibarra y Alejo Veliz, además recuperó a Jaminton Campaz que sumó minutos y hasta tiene a Marco Ruben como talismán para afrontar al derby. Claro que ya no está Nacho Malcorra, desequilibrante en estos cruces, ni el Profe Ariel Holan, que ganó los dos clásicos que disputó antes de emigrar a fin de año. Esa mochila será para Almirón.

Leer más: Newell's: "Los futbolistas están golpeados, hay que apoyar y estar juntos el domingo", dijo Bernardi

Newell's no sale de la pesadilla

En Newell’s el 2026 comenzó como una pesadilla, de la que todavía no se pudo despertar del pasado cercano. Está hundido en todas las tablas y con una luz de alerta en el promedio, aunque la temporada recién comienza y tiene muchísimo margen para reaccionar.

La preocupación de Kuldeka en el palco del Coloso habrá sido mayúscula, pero no muy distinta al panorama que imaginaba. Desde hoy tendrá todo por hacer, desde lo anímico, lo motivacional y lo futbolístico.

Además de la duda del arquero Arias se suma que salió con una molestia David Sotelo, titular ante el Pincha. Tal vez podría recuperar a Matías Cóccaro en la ofensiva. Pero todo será en tres días donde el tiempo le jugará en contra y deberá aprovechar las 72 horas para enderezar el barco lo más posible.

El banderazo leproso

Para este jueves por la tarde está previsto al banderazo del pueblo leproso en el Coloso y habrá que ver su desarrollo, en el ritual que enorgullece a los hinchas del Parque.

Como pocas veces en las últimas décadas ahora hay un favoritismo muy marcado para uno de los equipos, como en este caso Central, pero tal vez sea esta desventaja previa la que le dé la fortaleza a Newell’s para reaccionar y meter un pleno que haga saltar la banca.

El Coloso Marcelo Bielsa será escenario del clásico rosarino el domingo 1º de marzo 

Clásico rosarino: quiénes y cuánto pagarán el bono del hincha de Newell's

El plantel de Newells que salió a jugar contra Estudiantes.

El uno x uno de Newell's: lo mejor pasó por las acciones de Walter Núñez y Luciano Herrera

Todo Central celebra el segundo de Gastón Avila, tras el gran centro de Jaminton Campaz. El equipo de Jorge Almirón 2 a 1 a Gimnasia en La Plata.

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Walter Núñez intenta encarar y superar su marca. El delantero de Newells esta vez no pesó.

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

