Sobre llovido, mojado en Newell's: se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Gabriel Arias debió salir a mitad del segundo tiempo en la derrota de Newell's ante Estudiantes y también David Sotelo y Walter Núñez. Matías Cóccaro, duda.

Gabriel Arias se eleva sobre la humanidad de Armando Méndez, con quien chocaría. El arquero de Newell's quedó tendido en el piso cuando Estudiantes ganaba 1 a 0.

El panorama de Newell’s es oscuro por donde se lo mire. Sin victorias en el torneo Apertura, con un técnico que será el segundo titular del año en apenas ocho fechas, todo es cuesta arriba y más con el clásico a la vuelta de la esquina. La derrota ante Estudiantes profundizó la crisis y encima de la cuestión anímica (y futbolística), se quedó sin su arquero titular, Gabriel Arias . No es el único de los jugadores más importantes que hoy están más que en duda para el partido del domingo ante Central, de nuevo en el Coloso del Parque.

Después de un aceptable primer tiempo, apenas iniciado el segundo llegó el primero de Estudiantes y nada fue igual. Los peores augurios se corporizaron en el Parque y para colmo empezaron a llegar las bajas.

Primero fue Walter Núñez, que empezó a caminar con dificultad y debió dejar la cancha a los 60’, para propiciar el ingreso de un delantero que no era tenido en cuenta por la dupla técnica anterior: Francisco Scarpeccio, que es uno de los pilares de la reserva de Lucas Bernardi, el interino por única vez.

Ya en el primer tiempo, Newell’s tuvo la primera baja por molestias musculares, del volante David Sotelo, uno de los futbolistas por los cuales apostó Bernardi. Debió salir a los 38’ y entró Jerónimo Gómez Mattar. Seguro para el domingo no estará disponible. Estaba jugando con criterio.

Pero a los 28’ del complemento llegó otra mala noticia. Arias se sentó en su área y con cara de dolor pidió la asistencia médica. Se intuía el final de su actuación ante Estudiantes y por eso entró Williams Barlasina, que no había tocado la primera pelota cuando llegó ese muy buen remate cruzado de Fabricio Pérez para el 2 a 0 definitivo.

Qué pasa con Matías Cóccaro

Junto a Arias, Matías Cóccaro fue uno de los pocos nombres fuertes del mercado leproso. Pero se lesionó ante Deportivo Riestra, no estuvo en consideración ante Banfield y tampoco con el Pincha.

Bernardi dijo en la conferencia de prensa que era el único jugador que no estaba trabajando con los compañeros, después de sufrir molestias en los dos gemelos, lo que lo obligó a ser sustituido ante Riestra en el primer tiempo. Ahora habrá que ver si podrá estar a las órdenes de Frank Kudelka, que lo dirigió en Huracán.

Newell’s llegó a una racha muy negativa, en el peor arranque que se recuerde en décadas, y con la proximidad del clásico a la vuelta de la esquina, ante un rival que ya mostró que tiene recursos y variantes. De hecho, en 7 fechas son 9 los puntos que los diferencian, con los leprosos en zona de descenso. Además, se suman bajas importantes. Sobre llovido, mojado.