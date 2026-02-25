La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Hubo tirón de orejas de Jorge Almirón en el entretiempo, confesó Ángel Di María. quien confesó que la cercanía del clásico los sacó de foco en el primer tiempo.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de febrero 2026 · 20:49hs
Ángel Di María ensaya un remate. No tuvo gran incidencia y dijo que en el primer tiempo Central estaba en modo clásico. Y que Jorge Almirón los advirtió.

Ángel Di María ensaya un remate. No tuvo gran incidencia y dijo que en el primer tiempo Central estaba en modo clásico. Y que Jorge Almirón los advirtió.

Ángel Di María se retiró muy sonriente de La Plata y dijo que Central viene haciendo las cosas bien, más allá de que los resultados hasta ayer no eran totalmente satisfactorios. Y que en el primer tiempo les pasó eso de la inmediatez del clásico, al punto que Jorge Almirón se los reprochó: “Jorge se enojó un poco”, dijo sonriendo.

“Lo importante era Gimnasia. Seguro que va a ser un lindo partido el clásico y es muy apasionante, muy lindo, pero teníamos que hacer lo de siempre, buscar los tres puntos y hacerlo de la mejor manera”, dijo Fideo. “A veces los resultados no se te dan y parece que estás mal, pero lo manejamos bien”.

Y confesó que “a veces es difícil saber que viene un clásico y tener la cabeza en los dos lados, más con pocos días en el medio. Entramos en ese bache, pero en el segundo tiempo Jorge se enojó un poco y salimos con otra cara y eso fue lo importante”, señaló respecto al primer tiempo.

Ángel Di María quiere jugar siempre

Di María también apuntó que “el técnico es quien decide” si juega o no, pero aclaró que “quiero jugar siempre, para eso vine, para ponerme siempre la camiseta, es lo que me llena, lo que me da mucho orgullo”.

Y en ese sentido, contó que “quedé muy contento porque jugué casi 50 minutos y me sentí muy bien. Después Jorge decidió que saliera para descansar”.

Respecto a su amigo Marco Ruben, se sonrió de lo lindo: “Lo veo como siempre, flaco, impecable físicamente. Es la realidad, no cambió nada. Desde el día que llegó entrena normal como si nada y me pone feliz jugar con él de nuevo”.

