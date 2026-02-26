Grave siniestro en la autopista Rosario-Santa Fe: un camión quedó colgado de un puente

La Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció un corte de tránsito total este jueves a la mañana en uno de los accesos a San Lorenzo

El vehículo estuvo a punto de caer sobre la autopista Rosario-Santa Fe.

Un siniestro vial inusual generó este jueves el bloqueo de la autopista Rosario-Santa Fe . Fuentes oficiales confirmaron el corte de tránsito total en la mano hacia el norte porque un camión quedó colgado de un puente en uno de los accesos a San Lorenzo, donde no se registraron víctimas fatales.

La policía confirmó que el conductor del transporte de carga perdió el control a la madrugada mientras circulaba por la ruta nacional A012 . De acuerdo al primer reporte del operativo, no había ninguna persona lesionada como consecuencia del despiste.

El accidente tuvo un desenlace llamativo, dado que el vehículo estuvo a punto de caer sobre el kilómetro 14 de la autopista . En cambio, el acoplado quedó detenido sobre la calzada del puente y no se desenganchó.

A primera hora de la mañana, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció un corte de tránsito total en el cruce de la autopista a Santa Fe y la ruta A012 . Los encargados del operativo coordinaron desvíos hacia este último corredor mientras el camión estaba detenido sobre el puente y el terraplén del intercambiador.

Camión ruta A012

De acuerdo a la denuncia en jurisdicción de la Unidad Regional XVII, el vehículo se despistó alrededor de las 2.30 de la mañana. En ese momento, el chofer iba hacia San Lorenzo desde Ricardone, aunque no trascendió la posible causa del siniestro vial.

Después de la caída, del transporte de carga, el conductor se encontraba ileso. En tanto, la policía se encargó de restringir el paso en la ruta nacional A012, de modo que se generaron demoras para circular en un acceso clave al cordón industrial y las terminales agroexportadoras.

Otro camión se despistó en Circunvalación y Mendoza

Mientras se realizaba el operativo en el norte del Gran Rosario, otro camión volcó en avenida Circunvalación y Mendoza. Al igual que en el primer episodio, el chofer no requirió asistencia médica después del siniestro vial.

Camión Circunvalación Mendoza 3 Foto: Maxi Klanjscek.

El transportista perdió el control alrededor de las 4 de la mañana en la autopista urbana. Los investigadores presumen que se quedó dormido mientras iba manejando hacia el norte y el vehículo se desbarrancó.

Debido al accidente, el camión cayó hacia la calle Juan Pablo II, la colectora interna de Circunvalación. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (CIOR) confirmó que el tránsito estaba cortado al amanecer y recomendó evitar ese sector de la zona oeste.