La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Además del cese de actividades, Coad convocó a una concentración en la plaza San Martín cerca del mediodía

25 de febrero 2026 · 17:00hs
Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral. 

Docentes irán a paro en el marco del tratamiento de la reforma laboral. 

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad) anunció que este viernes 27 de febrero habrá un paro nacional docente en el marco del tratamiento de la reforma laboral en Senadores.

Además del cese de actividades, desde el gremio docente comunicaron que habrá una concentración a las 11 en la plaza San Martín. "Los docentes universitarios, junto a otros sectores de trabajadores, nos volvemos a expresar contra esta reforma hecha a la medida de las élites políticas y económicas", sostuvieron en redes sociales al anunciar la medida de fuerza.

"Si pretenden seguir destruyendo nuestros derechos, los trabajadores vamos a seguir resistiendo a la reforma laboral y a cualquier otra política de ajuste y saqueo", concluyeron.

>>Leer más: Cruce de planillas: el ministro de Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento

Esquema de paros

"El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó hace pocos días en una entrevista radial uno de los principales representantes de Coad hace pocos días. Sucede que el gremio mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.

El secretario general del sindicato, Federico Gayoso, estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

Según el referente, el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. Además, advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.

Noticias relacionadas
educacion les envio una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El gobierno enfrentará el paro determinado por Amsafé y Sadop con firmeza. Las escuelas estarán abiertas, indicaron desde la Casa Gris.

Sadop también rechazó la oferta de la provincia y parará el 2 de marzo

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, sostiene que la propuesta está a la altura del resto de los salarios

Santa Fe asegura que tendrá "uno de los mejores sueldos docentes del país"

Los docentes definieron un doble paro por 48 horas en toda la provincia.

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y habrá paro el primer día de clases

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso y la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso y la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

Lo último

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Manuel Belgrano

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Manuel Belgrano

Dolor por la muerte de un ex-Central que llegó al club a pedido de Miguel Russo

Dolor por la muerte de un ex-Central que llegó al club a pedido de Miguel Russo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Quién es "Churro", el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

El preso fue condenado a 17 años por integrar la saga de ataques contra sedes judiciales en 2018. Su apodo reapareció en mensajes 
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana
En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo
Ovación

En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

Buscan restos óseos con perros y una retroexcavadora en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con perros y una retroexcavadora en barrio Gráfico de Rosario

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse
La Ciudad

La UNR lanzó 10 tipos de becas para este año: cómo inscribirse

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery, fue rescatado y trasladado al Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Kudelka vuelve a Newells: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Kudelka vuelve a Newell's: asume el jueves y el domingo dirigirá al equipo en el clásico

Belloso y la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: Me quedaría incómodo

Belloso y la posibilidad de que Chacho Coudet vaya a River: "Me quedaría incómodo"

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Ovación
En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo
Ovación

En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

En vivo: Central no la pasa bien ante Gimnasia y se fue perdiendo al entretiempo

Almirón confirmó el equipo de Central y es el que se preveía: tres cambios

Almirón confirmó el equipo de Central y es el que se preveía: tres cambios

Kudelka ya firmó con Newells y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico

Kudelka ya firmó con Newell's y hoy estará en el Coloso: el paso a paso hasta el clásico

Policiales
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana
Policiales

Quién es "Churro", el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Buscan restos óseos con perros y una retroexcavadora en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con perros y una retroexcavadora en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos extremos de la ciudad

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

La Ciudad
Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Manuel Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Manuel Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Maltrato animal: rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Maltrato animal: rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura
La Ciudad

Miércoles algo nublado con descenso de la temperatura

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial
El Mundo

La presidenta de México afirmó que no habrá problemas para el Mundial

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó en Santa Fe el Turu Mendieta, un narco prófugo desde diciembre

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja
Economía

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja