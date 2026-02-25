Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR ( Coad ) anunció que este viernes 27 de febrero habrá un paro nacional docente en el marco del tratamiento de la reforma laboral en Senadores.

Además del cese de actividades, desde el gremio docente comunicaron que habrá una concentración a las 11 en la plaza San Martín. "Los docentes universitarios, junto a otros sectores de trabajadores, nos volvemos a expresar contra esta reforma hecha a la medida de las élites políticas y económicas", sostuvieron en redes sociales al anunciar la medida de fuerza.

"Si pretenden seguir destruyendo nuestros derechos, los trabajadores vamos a seguir resistiendo a la reforma laboral y a cualquier otra política de ajuste y saqueo", concluyeron.

Esquema de paros

"El esquema de paros sueltos con el que veníamos hasta ahora no va más", argumentó hace pocos días en una entrevista radial uno de los principales representantes de Coad hace pocos días. Sucede que el gremio mantiene la mira en una suspensión de actividades por tiempo indeterminado.

El secretario general del sindicato, Federico Gayoso, estimó que las próximas medidas de fuerza ya no serán de 24 o 48 horas porque el gobierno nacional quiere profundizar el ajuste a través del proyecto para modificar la ley de financiamiento aprobada el año pasado.

Según el referente, el paro por tiempo indeterminado es un paso necesario porque está en juego "la supervivencia misma del sistema" de educación pública en el nivel superior. Además, advirtió que el vaciamiento no sólo se debe a la cuestión salarial, sino también a la falta de presupuesto para garantizar cuestiones básicas en diferentes carreras.

Gayoso hizo una descripción de un problema que ya lleva varios años y sólo se viene agravando en el último tiempo. "Esto tiene que ver con el éxodo que estamos viendo de la docencia. El sueldo alcanza hasta mediados de mes. Todos los días tenemos que ver cómo un compañero o compañera renuncia a su cargo", manifestó.