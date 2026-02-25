La Capital | Policiales | Bocacha Orellano

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía condenada

Una jueza rechazó el pedido de la defensa de Karina Gómez, sentenciada a siete años de prisión domiciliaria, aunque aceptó traslados para ocasiones específicas

25 de febrero 2026 · 19:37hs
El cadáver de Carlos Bocacha Orellano apareció en el río Paraná el 26 de febrero de 2020

Silvina Salinas

El cadáver de Carlos "Bocacha" Orellano apareció en el río Paraná el 26 de febrero de 2020

La Justicia rechazó este miércoles un pedido de libertad condicional de una expolicía condenada a siete años de prisión domiciliaria por la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, un joven golpeado por custodios de un boliche de La Fluvial cuyo cuerpo apareció dos días después flotando en el río.

Karina Gómez, condenada bajo modalidad domiciliaria para que cuidara de sus hijos pequeños, había pedido la libertad condicional. Este miércoles, la jueza Marcela Canavesio rechazó el pedido, aunque autorizó salidas dispuestas en ocasiones específicas, según se dio a a conocer desde la Fiscalía Regional 2 de Rosario.

Muerte violenta

En febrero de 2020 Bocacha Orellano fue retirado del boliche Ming River House de La Fluvial luego de haber sido agredido por patovicas y dos policías que hacían adicionales. Tres años después los acusados fueron condenados por homicidio preterintencional, figura que se aplica cuando se mata sin intención pero a sabiendas de la probabilidad de un resultado fatal.

>>Leer más: Reducen las penas a los condenados por el homicidio de Bocacha Orellano en La Fluvial

El policía Gabriel Nicolossi fue condenado a doce años de prisión; su esposa, Gómez, a nueve. El patovica Emiliano Oscar López fue sentenciado a seis años y el jefe de la custodia del boliche, Claudio Maidana, fue absuelto.

Reducción de penas

En septiembre de 2024 la Cámara Penal redujo las condenas luego de cambia la calificación del hecho y desestimar el homicidio preterintencional.

Los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho, Gabriela Sansó y Georgina Depetris redujeron la pena de Nicolossi a 9 años por lesiones y abandono de persona seguido de muerte. A Gómez la sentenciaron a 7 años por abandono de persona seguido de muerte y falsedad ideológica. Y rebajaron la pena de López a cinco años y tres meses.

En ese marco la defensa de la expolicía pidió su libertad condicional en una audiencia de ejecución penal realizada este miércoles. La fiscal Gabriela Bassagaisteguy se opuso al pedido y la jueza Canavesio finalmente lo rechazó.

