Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet es apuntado como uno de los principales candidatos a convertirse en nuevo entrenador de River tras la salida de Marcelo Gallardo , quien dirigirá este jueves su último partido con el Millonario ante Banfield. No obstante, el ex-Central aseguró que no hubo contactos con él para tomar el cargo .

“ Nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante , estoy al margen del ruido que se ha formado. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos ”, aseguró el entrenador de Alavés de España ante los medios.

Su pasado en el conjunto de Núñez creó un lazo especial con los hinchas, quienes aprobaron su candidatura al puesto, por lo que expresó: “Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más ”.

El entrenador de Alavés, donde dirige desde diciembre de 2024 (cosechó 17 victorias, 16 empates y 20 derrotas), había descartado la oferta de regresar al fútbol argentino para dirigir a Central hace unos meses , cuando todavía peleaba en la Copa del Rey (su equipo fue eliminado en cuartos de final).

“Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante. No me planteo lo que pasaría en caso de una llamada, pero si yo midiera 1,90 y le pegara perfecto, sería un fuera de serie. El pudiera o pudiese no existe”, aseveró Coudet, que luego confesó: “Que me pongan en una lista es una caricia, pero nadie me llamó”.

En la misma línea el DT concluyó: “No hemos hablado con los chicos sobre cosas que no suceden. Ha sido una semana normal. Entiendo el ruido, no estoy al margen de todo esto. El teléfono no suena, salta. También periodistas de allá -en Argentina-. Hay gente que me ha llamado estos días más que en toda la temporada. El ruido es fuerte y para mí, que estuve muchos años en aquella institución -River-, lo veo como algo natural porque sé cómo actúan los dirigentes. Yo estoy en casa con la computadora viendo fútbol y tratando de entender lo que va a hacer o no el rival”.