Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Este viernes, en el Día de la Creación de la Bandera, la ciudad dará a luz a un paseo impactante que incluirá una cubierta jamás vista en Rosario

El drone de La Capital muestra desde el aire la nueva estructura, que tiene las mismas dimensiones que los galpones. Se trata de un espacio innovador único en el país.

Rosario tendrá activo desde este viernes un enorme balcón al río reciclado por completo. Un camino paralelo al Paraná que cambiará para siempre la fisonomía del Parque Nacional a la Bandera y que con el Aura, una cubierta gigante con cielo raso de efecto espejado , se convertirá en un nuevo ícono de la ciudad.

El aire fresco ribereño de ayer fue el marco perfecto para recorrer Costa Nueva, tal como se denomina al flamante espacio, un gran sendero que conectará el parque de España con la Terminal Fluvial a lo largo de 2 mil metros lineales. Operarios de distintas empresas contratadas por la Intendencia y del propio Estado local se ocupaban de los detalles finales de una de las obras más pintorescas del tricentenario de la ciudad , que será inaugurada nada menos que en una fecha ligada íntimamente a Rosario: el Día de la Creación de la Bandera.

El camino está pegado a los hoy reciclados viejos galpones del puerto donde ya funcionan diversas actividades, todas ligadas a la innovación. Por eso, el lugar es mucho más que la nueva posibilidad de salir caminar, correr o simplemente contemplar el ambiente . Todo, con el complemento de la llamada Aura: la cubierta reflectante con un diseño que robará miradas, fotos, videos y juegos confidentes entre los ojos y las cámaras.

Entre los galpones 13 y 15 (donde estaba el patio de maniobras portuario) se levanta una cubierta reflectante que tiene un diseño que roba miradas. Un lugar donde apreciar el humedal, encontrarse o simplemente pasear . Los dibujos y pinturas del piso se reflejan en el techo, creando una postal única.

Tan así es que la Municipalidad la definió, por su particular diseño y sus características arquitectónicas y materiales, como una “estructura que tomará un rol jerarquizado de dominio escénico en el sector, y se convertirá en una atracción urbana y turística".

Allí se dibuja, emulando una bicisenda, el ícono Rosario pintado en el piso, que se puede leer reflejado en la cubierta. Y ayer se terminaban de pintar además diversos íconos diseñados por el artista Martín Ron y que fueron plasmados por dibujantes rosarinos de potente trayectoria.

El techo contará también con iluminación ornamental, que podrá adaptarse a diferentes puestas, en relación a distintas celebraciones para llenar de color y vida este nuevo rincón citadino. “Pero no se trata de tener un programa de actividades debajo de este techo, sino de sorprender; primero hay que conocerlo, visitarlo, venir”, dijo a La Capital el secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale.

El funcionario dio en la tecla: la descripción con palabras poco puede hacer contra la experiencia de vivirlo.

Qué pasará en Costa Nueva

En suma, desde este viernes quedará oficialmente inaugurada Costa Nueva, el flamante paseo frente al río que integra cultura, juventudes y tecnología.

La apertura formal contará con diversas acciones, desde las 18.30 y hasta la medianoche, que invitarán a quienes asistan a transitar los distintos espacios, con música en distintos puntos de la costa, intervenciones artísticas, oferta gastronómica con foodtrucks y múltiples propuestas para recorrer a lo largo de la ribera.

Habrá sorpresas para redescubrir este tramo privilegiado de la costanera central junto al río.

Entre las acciones se construyeron senderos peatonales, canteros, se hicieron trabajos de parquización, nueva iluminación led y nuevo mobiliario urbano, todo en una renovada estructura con pilotaje de seis metros de profundidad.

Para consultar la agenda completa y actualizaciones de Costa Nueva, se puede consultar a MuniBot al +54-9-341-5-440147.