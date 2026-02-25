La Capital | El Mundo | Narco

Un narco ecuatoriano acusó al presidente Noboa de encargar un asesinato

Pipo Chavarría, máximo líder de Los Lobos, declaró ante la Justicia en España y culpó al mandatario de ser el autor intelectual del candidato presidencial Fernando Villavicencio

25 de febrero 2026
Pipo Chavarría

Pipo Chavarría, detenido en España.

El capo ecuatoriano de la droga Wilmer "Pipo" Chavarría, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, negó ser el autor del asesinato en 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio y acusó al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenarlo.

Chavarría hizo estas declaraciones en dependencias de la Fiscalía de Zaragoza, España, en una comparecencia solicitada por la Fiscalía ecuatoriana a la que el narco asistió acompañado de su abogado y custodiado por tres policías españoles y cuatro miembros de los cuerpos policiales especiales.

Según dijeron fuentes de la defensa de Pipo, que espera en la prisión de Zuera la resolución del proceso de extradición iniciado por Ecuador, el detenido respondió a las preguntas de la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional y de su letrado, pero se negó a contestar a las tres preguntas remitidas por el Ministerio Público del país sudamericano.

El detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, le había manifestado que el crimen lo ordenó el actual presidente Noboa ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, encarcelado en España y reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Sudamérica, la intención tanto de Noboa como de Reimberg es "engañar" a las autoridades de España para que le concedan a Pipo la extradición a Ecuador o a Estados Unidos.

El narco sostuvo que su extradición a Ecuador supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que inició un proceso para reclamarlo por narcotráfico, la intención de sus autoridades es que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien niega conocer.

"Quieren sacarme de circulación", añadió, argumentando que tanto el ministro como Noboa lo ven como un competidor en el mercado del narcotráfico. "está jugando un papel importante", dijo sobre el presidente.

El ministro Reimberg calificó de "absurdo" que Pipo haya querido vincular al presidente Noboa con el asesinato de Villavicencio. "Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que ahora sí paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad", señaló.

