Senado: el gobierno alcanzó el quorum para la ley de Glaciares y se encamina a aprobar la reforma laboral

Este jueves también se tratará el acuerdo Mercosur-UE. En la segunda sesión clave de la semana, el viernes el oficialismo busca obtener la luz verde a la ley Penal Juvenil

26 de febrero 2026 · 12:52hs
El oficialismo se prepara para aprobar una batería de leyes clave en el Senado

Foto: Senado de la Nación

El oficialismo se prepara para aprobar una batería de leyes clave en el Senado

En los últimos dos días hábiles de esta semana, el oficialismo busca aprobar una batería de leyes en el Senado, como la modificación a la ley de Glaciares, la reforma laboral y la ley Penal Juvenil. Este jueves el oficialismo comenzó la primera sesión clave al alcanzar el quórum pasadas las 11.

Además de la ley de Glaciares, este jueves el oficialismo se propuso tratar el acuerdo Mercosur-UE y el pliego del exdiputado Fernando Iglesias, designado como embajador frente a Bélgica.

No fue difícil para el oficialismo alcanzar el quórum: tan solo unos minutos después de las 11, hora a la que estaba programada la sesión, el bloque del peronismo entró al recinto y se sentó en sus bancas. En esta ocasión, la oposición decidió dar quórum, lo que no sucedió con el tratamiento de la reforma laboral en Diputados.

Con 40 senadores sentados en la Cámara alta y listos para debatir, la sesión comenzó el tratamiento de la ley de Glaciares. En ese sentido, este jueves por la mañana hubo una movilización ambientalista en las escalinatas del Congreso y la Policía Federal detuvo 12 activistas. Las fuerzas de seguridad también agredieron y detuvieron a un camarógrafo de A24 que estaba trabajando en el lugar, llamado Facundo Tedeschini.

Este viernes también será una jornada intensa en el Senado y clave para el oficialismo. Es que el gobierno nacional planea darle luz verde a la ley Penal Juvenil -que reduce el piso de la edad de punibilidad de 16 a 14 años-, y darle sanción definitiva a la ley de Modernización Laboral, que tuvo que reingresar a su cámara de origen luego de la eliminación del artículo 44, el controvertido pasaje que modificaba directamente el sistema de licencias médicas.

Detención de activistas ambientales y agresión a un camarógrafo

En el marco del tratamiento de la Ley de Glaciares, que se realizará este jueves 26 de febrero en el Senado, se vivieron una serie de protestas en las puertas del Congreso. En particular, un grupo de ambientalistas de Greenpeace traspasaron las rejas perimetrales del Palacio Legislativo para realizar una intervención y 12 de ellos terminaron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA). De manera inesperada, la PFA también detuvo a un camarógrafo de A24 que trabajaba en el lugar.

La intervención de Greenpeace duro pocos minutos y tomó lugar en las escalinatas del Congreso, detrás de la reja de seguridad. “Senadores, no se caguen en el agua”, decía la pancarta de la ONG ambientalista. Además, los activistas se vistieron con traje y corbata -simulando ser legisladores- y se sentaron sobre un inodoro de papel con la leyenda “Ley de Glaciares”.

Tras la performance de la agrupación ambientalista en la puerta del Congreso, la Policía Federal arrojó gas pimienta para disipar la protesta y se llevó detenidos a 12 ambientalistas de la agrupación. Además, la PFA también agredió y detuvo a un camarógrafo de A24, llamado Facundo Tedeschini, que estaba en el lugar trabajando. La cronista que lo acompañaba y otros periodistas también fueron afectados por los efectos del aerosol irritante.

Los efectos de la Ley de Glaciares

En cuanto a los efectos de la Ley de Glaciares, el proyecto que se trata este jueves en el Senado modifica la Ley 26.639, sancionada en 2010 y que rige hasta el momento. La normativa actual prohíbe las actividades extractivas en los glaciares y ambiente periglacial y las considera como reservas estratégicas de agua dulce.

En particular, el proyecto modifica la norma sancionada en 2010 para redefinir el concepto de zona periglacial, facilitar actividades extractivas en esa área y otorgarles a las provincias mayor autonomía sobre el control de los recursos naturales. Esto abrirá la posibilidad de explotar recursos naturales en glaciares, siempre y cuando no se consideren hídricamente relevantes o que cumplen una función hídrica.

Mientras el gobierno apuesta a priorizar la actividad minera en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, los grupos ambientalistas se oponen fuertemente a la normativa. No obstante, el oficialismo espera darle luz verde a la reforma de la Ley de Glaciares este jueves en el Senado.

El gobierno se prepara para la sanción definitiva de la reforma laboral

Tras la eliminación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas y fue fuertemente controvertido, la ley de Modernización Laboral volvió al Senado, su cámara de origen, y fue discutido nuevamente en comisiones. Con el texto ya modificado, el recinto se prepara para volver a tratar la reforma laboral. Por el momento, La Libertad Avanza confía en obtener otra victoria en la nueva votación.

El viernes 27 de febrero, una semana después de tratamiento en comisiones -un requisito necesario-, se volverá a votar la reforma laboral en el Senado. Si el oficialismo consigue los mismos números que la votación anterior (42 positivos contra 30 negativos), obtendrá la luz verde de forma definitiva.

