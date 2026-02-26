Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

En la previa al comienzo del debate en el Senado, Facundo Tedeschini fue golpeado y aprehendido mientras trabajaba en inmediaciones del Congreso

El camarógrafo Facundo Tedeschini, al momento de ser empujado. Luego vendrían patadas en el suelo por parte de los policías.

La actividad en el Congreso este jueves arrancó de manera violenta en sus inmediaciones cuando efectivos de la Policía Federal agredieron brutalmente a un camarógrafo del canal de noticias A24 que cubría, junto a una notera de la misma señal, una manifestación de Greenpeace en el marco del inicio del debate para reformar la Ley de Glaciares .

El camarógrafo agredido fue Facundo Tedeschini, quien intentaba registrar el procedimiento que los efectivos hacían en el Congreso , en donde detuvieron a una docena de manifestantes ambientalistas que se oponen a la modificación de la protección de los glaciares en el país .

En el momento que la policía se disponía a trasladar a los 12 activistas detenidos, Tedeschini se encontraba trabajando junto a la notera Agustina Binotti. Al intentar registrar imágenes del operativo, fue rocíado con gas pimienta, golpeado, arrastrado y luego detenido por los agentes.

Fue la propia Binotti quien relató la secuencia de los hechos. Indicó que los efectivos les pidieron que se corran , tanto ellos como otros trabajadores de prensa de otros medios, del ingreso a un estacionamiento donde estaban llevando a los activistas detenidos. La notera aclaró que estaban empezando a moverse junto a todo el equipamiento necesario para hacer el móvil en vivo, pero los agentes decidieron no esperar, los rociaron con gas pimienta y los empujaron .

Las imágenes muestran que el camarógrafo, mientras intentaba correrse de la escena, fue embestido por los agentes y que uno de ellos no sólo quiso sacarle su elemento de trabajo sino que, además, lo empujó. Tedeschini cayó al suelo y fue rodeado, golpeado y arrastrado por otros efectivos. Tras levantarlo, lo esposaron y se vio un corte y sangre en su rostro.

HCFciLbXMAAc-8e Foto: Pepe Mateos

“No había manifestantes en ese sector, éramos todos prensa. Estábamos en el lugar que el propio operativo dispuso para trabajar”, remarcó Binotti, para sumar que otros camarógrafos también resultaron afectados por el gas pimienta.

Tras varios minutos, personal médico ingresó al estacionamiento para asistir a los heridos, entre ellos el propio camarógrafo y la cronista.

Violencia

Tras ser atendido, Tedeschini contó que fue golpeado en la cara, uno de sus brazos y una pierna.

“Estábamos cubriendo en un lugar habilitado, al lado de la reja del estacionamiento. Nosotros trabajamos con cable en la cámara. Cuando la Policía empezó a avanzar, el cable me quedó abajo de ellos. Yo no podía retroceder porque tenía el cable ahí, y tampoco iba a dejar la cámara”, señaló a A24. Y siguió: “Me tiraron y traté de caer con el codo para que la cámara no golpee contra el piso. Inclusive seguí dando planos desde el piso”.

El camarógrafo resaltó la violencia del procedimiento, y contó que luego de ser reducido y esposado, le sacaron la cámara y dentro del estacionamiento volvieron a tirarle gas pimienta.