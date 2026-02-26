La Capital | Zoom | Ricky Martin

Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El cantante puertorriqueño anunció shows en abril en Uruguay, Paraguay y Argentina. Los detalles sobre la venta de entradas

26 de febrero 2026 · 12:53hs
Ricky Martin dio a conocer las tres fehcas de sus shows en Paraguay

Ricky Martin dio a conocer las tres fehcas de sus shows en Paraguay, Uruguay y Argentina

En 2026, Ricky Martin volverá a la Argentina con su gira internacional “Ricky Martin Live 2026”. En las últimas horas, la productora anunció las primeras fechas confirmadas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cabe recordar que su última visita al país fue entre 2023 y 2024, cuando presentó la experiencia “Ricky Martin Sinfónico”, un proyecto especial en el que reinterpretó sus grandes éxitos acompañado por una orquesta, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. En aquel entonces ofreció tres shows en el Movistar Arena y también recorrió ciudades como Villa María, Mendoza y Rosario.

Ahora, la productora 6 Pasos confirmó que el artista puertorriqueño se presentará en abril en Buenos Aires, Montevideo y Asunción, y dio a conocer las fechas y los recintos donde se realizarán los conciertos.

En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre un posible show en Rosario, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre una presentación en la ciudad.

>> Leer más: Ricky Martin vuelve a Argentina: qué se sabe sobre su supuesta visita a Rosario

Las primeras tres fechas de "Ricky Martin Live 2026"

En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, Ricky Martin se presentará el 10 de abril en Asunción, con un show en el Jockey Club del Paraguay. Previamente, el 7 de abril actuará en Montevideo, donde subirá al escenario del Antel Arena.

En Argentina, la cita será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, las entradas saldrán a la venta con una preventa exclusiva para clientes Santander el lunes 2 de marzo a las 12 horas, a través del sitio web de AllAcces. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by 6 PASOS (@6pasos)

Noticias relacionadas
Flavio Mendoza pasó por el Museo del Diario La Capital, en su última semana en Rosario

Flavio Mendoza visitó el Museo del Diario La Capital, antes de despedirse de Rosario

Netflix adelantó el teaser de la nueva adaptación de Orgullo y prejuicio

Netflix: furor por el adelanto de la nueva adaptación de ''Orgullo y prejuicio''

Los Jonas Brothers tocarán el 6 de mayo en el Movistar Arena

Los Jonas Brothers regresan a la Argentina: cuándo tocan y cómo comprar las entradas

Dos participantes de Gran Hermano tucvieron que dejar la casa más famosa del país

Sorpresivas salidas en "Gran Hermano": una renuncia y una retirada por salud

Ver comentarios

Las más leídas

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Lo último

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Newells, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

Newell's, sin arquero: la noche negra de Gabriel Arias, que estará varios meses sin jugar

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Pullaro y Javkin adelantaron que será el más grande de Santa Fe y formará parte de la estrategia para potenciar el perfil turístico de Rosario. Estará integrado a la playa

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco
La Ciudad

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas
Ovación

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral
La Ciudad

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios
Política

Don Chatarrín, Gomita Alumínica y Señor Lengua Floja: por qué llama así Milei a tres empresarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

Inauguran Costa Nueva, el ícono que faltaba para vincular Rosario con el río

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ovación
En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

En Central, Jorge Almirón tiene todo claro, salvo que decida sorprender con algún volantazo

Frank Kudelka: Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas

Frank Kudelka: "Es una oportunidad maravillosa y hay que afrontarlo con agallas"

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Chacho Coudet dio una curiosa respuesta sobre su posible llegada a River

Policiales
El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos
Policiales

El prófugo Matías Gazzani en una bandera en Circunvalación: sigue la saga de mensajes violentos

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

Crimen en La Saladita: condenaron a dos jóvenes por el asesinato de una feriante

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

La pista del Churro: anunciaron capturas tras dos balaceras con el mismo mensaje mafioso

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

Balearon el ingreso a una escuela en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados
La Ciudad

Anuncian la creación de un parque acuático en La Florida de Rosario: tendrá 10 mil metros cuadrados

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

Buscan regular la venta de bolsitas de nicotina en Rosario y equipararlas al tabaco

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

No docentes de la UNR se suman al paro de este viernes en rechazo a la reforma laboral

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Provincia confirma que descontará el día a los docentes que paren el lunes

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación
Información general

Ley de Glaciares: brutal agresión de la policía contra un camarógrafo de A24 que cubría una manifestación

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar
Política

Ley de Glaciares: detienen a ambientalistas que saltaron las rejas del Congreso para protestar

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta
LA CIUDAD

Vuelco en zona sur: un chico de 16 años manejaba una camioneta

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo
POLICIALES

Detenido por golpear a su pareja hasta causarle la pérdida del embarazo

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe
Politica

La Legislatura completa la renovación de la Corte Suprema de Santa Fe

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ley orgánica de municipios: se trabó el debate en el Senado por la figura del viceintendente

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

Sobre llovido, mojado: Newells se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados
Ovación

Sobre llovido, mojado: Newell's se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas
La Ciudad

Balacera en zona sudoeste: uno de los heridos podría quedar con secuelas

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado
La Ciudad

Un obrero cayó desde el puente de la avenida Newbery y quedó internado

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano