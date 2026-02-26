Ricky Martin confirmó tres fechas de su tour: dónde, cuándo y cómo comprar entradas

El cantante puertorriqueño anunció shows en abril en Uruguay, Paraguay y Argentina. Los detalles sobre la venta de entradas

Ricky Martin dio a conocer las tres fehcas de sus shows en Paraguay, Uruguay y Argentina

En 2026, Ricky Martin volverá a la Argentina con su gira internacional “Ricky Martin Live 2026”. En las últimas horas, la productora anunció las primeras fechas confirmadas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cabe recordar que su última visita al país fue entre 2023 y 2024, cuando presentó la experiencia “Ricky Martin Sinfónico”, un proyecto especial en el que reinterpretó sus grandes éxitos acompañado por una orquesta, bajo la dirección del maestro Gustavo Dudamel. En aquel entonces ofreció tres shows en el Movistar Arena y también recorrió ciudades como Villa María, Mendoza y Rosario.

Ahora, la productora 6 Pasos confirmó que el artista puertorriqueño se presentará en abril en Buenos Aires, Montevideo y Asunción, y dio a conocer las fechas y los recintos donde se realizarán los conciertos.

En paralelo, comenzaron a circular rumores sobre un posible show en Rosario, aunque por el momento no hay confirmación oficial sobre una presentación en la ciudad.

>> Leer más: Ricky Martin vuelve a Argentina: qué se sabe sobre su supuesta visita a Rosario

Las primeras tres fechas de "Ricky Martin Live 2026"

En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, Ricky Martin se presentará el 10 de abril en Asunción, con un show en el Jockey Club del Paraguay. Previamente, el 7 de abril actuará en Montevideo, donde subirá al escenario del Antel Arena.

En Argentina, la cita será el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se informó, las entradas saldrán a la venta con una preventa exclusiva para clientes Santander el lunes 2 de marzo a las 12 horas, a través del sitio web de AllAcces. Una vez agotada la preventa, se habilitará la venta general con todos los medios de pago.