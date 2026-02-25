La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Conan metió unas cantas atajadas increíbles, sobre la del final, en la que parecía el empate del Lobo. Julián Fernández y Enzo Giménez se subieron al podio

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

25 de febrero 2026 · 19:11hs
El once de Central que revirtió un mal comienzo y le ganó a Gimnasia en La Plata.

El once de Central que revirtió un mal comienzo y le ganó a Gimnasia en La Plata.

Jeremía Ledesma hizo todo bien en el gran triunfo de Central sobre Gimnasia. Un par de mano a mano en el primer tiempo y una atajada bárbara en el final. De sus manos se gestó la victoria canalla en el Bosque.

Los puntajes de Ovación

Jeremías Ledesma 8: Poco que hacer en el gol, más allá de que dio rebote. En el primer tiempo metió un par de tapadas muy buenas, que mantuvieron a Central en partido. Y gran tapada en el final del partido.

Emanuel Coronel 5: De menor a mayor. Le costó el primer tiempo, en el que se lo vio contrariado. Levantó un poco en el segundo.

Ignacio Ovando 5: Perdió la marca en el gol de Gimnasia y después de eso se ll vio inseguro, dubitativo. Ya en el segundo tiempo sacó bastante desde arriba.

Gastón Ávila 5: Flojísimo primer tiempo, con varios errores no forzados, sin marca y endeble con la pelota en varias salidas. Con el gol enmendó en gran parte ese mal comienzo de partido.

Alexis Soto 4: Flojo en la marca, sobre todo en el primer tiempo. Varias veces le ganaron la espalda. Su aporte en la ofensiva, escaso. Sólo un buen centro para Di María.

Federico Navarro 4,5: Sufrió bastante en el primer tiempo, en el que nunca hizo pie. Lo mejor que hizo fue cerrar justo en una contra de gol. En otras falló. Lo amonestaron y salió.

Vicente Pizarro 5: No lució ni mucho menos. Lo suyo fue intentar ser prolijo en el traslado del balón. Le faltó algo más de potencia en el anillo central.

Enzo Giménez 6,5: No las tuvo todas consigo en el primer tiempo. Estuvo nervioso y sin poder de juego en la ofensiva. Mejoró en el complemento y su gol fue clave para la levantada canalla.

Ángel Di María 5,5: Nunca pudo meterse de lleno en el partido Tuvo pincelazos, pero no logró desequilibrar. Pifió una dentro del área y metió un gran tiro libre para la entrada de Ovando.

Julián Fernández 6,5: No le salieron todas, pero fue uno de los que más intentó. Estuvo cerca de convertir en el primer tiempo. Fue el que llevó adelante la contra en el gol de Enzo Giménez.

Enzo Copetti 5: Hizo un sacrificio enorme, pero pocas veces pudo inquietar o marcar presencia dentro del área. La única, en el primer tiempo, con una chilena.

Ingresaron en Central

Jaminton Campaz 6: Entró metido. Metió un centro en travesaño, un tiro libre que se le fue cerca y envió el córner en el gol de Ávila.

Guillermo Fernández 4,5: Estuvo prolijo con la pelota, pero su presencia mucho no se notó. Le jugó en contra que el equipo retrocediera mucho tras la ventaja.

Gaspar Duarte 5: Encaró las veces que pudo. De una de sus presiones llegó el córner que derivó en el gol del Gato Ávila.

Agustín Sández -: Sólo se dedicó a custodiar su zona, sin pasar al ataque. No pasó grandes sofocones.

Luca Raffin -: Ingresó en el final para sacar todo lo que podía, tanto de abajo como por arriba.

Jorge Almirón, el DT 5,5: Central fue dos equipos en un mismo partido. El de los errores en un primer tiempo que perdía con justicia y el de la inteligencia y la eficacia en el segundo. Su equipo logró un triunfo enorme en la previa del clásico.

Noticias relacionadas
Enzo Giménez anotó el empate transitorio de Central.

Central reaccionó en el bosque, venció 2 a 1 a Gimnasia y llega afilado al clásico del domingo

Festejo de Central, con el gol del empate de Enzo Giménez, justo cuando Gimnasia estaba para el 2-0.s en La Plata

Diecisiete segundos frenéticos en La Plata: del segundo de Gimnasia que no fue al empate de Central

El Yerbatero González festeja el primer tanto en la victoria de Central contra Olimpia en la Libertadores 2004

Dolor por la muerte de un ex-Central que llegó al club a pedido de Miguel Russo

El Central de Almirón viene de perder el último partido y necesita un espaldarazo para lo que se le viene.

Almirón confirmó el equipo de Central y es el que se preveía: tres cambios

Ver comentarios

Las más leídas

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Lo último

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Brasil: dos condenados a 76 años por el crimen de la concejala Marielle Franco

Newells se aproximó con un tiro libre de David Sotelo

Newell's se aproximó con un tiro libre de David Sotelo

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

El preso fue condenado a 17 años por integrar la saga de ataques contra sedes judiciales en 2018. Su apodo reapareció en mensajes 
Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana
Newells se aproximó con un tiro libre de David Sotelo
Ovación

Newell's se aproximó con un tiro libre de David Sotelo

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario
Policiales

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes
Política

La CGT no hará paro contra la reforma laboral y se movilizará el lunes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Ovación
Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: Contra Newells se tiene que ver el Central del segundo tiempo

Jeremías Ledesma, figura ante Gimnasia: "Contra Newell's se tiene que ver el Central del segundo tiempo"

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Policiales
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras de la última semana

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

La Ciudad
Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano
La Ciudad

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud
Política

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera
POLICIALES

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos
Política

Milei invitó a diputados y senadores libertarios a una cena en Olivos

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución
POLICIALES

Doble femicidio en Cabín 9: cuatro condenas a prisión perpetua y una absolución

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil
Información General

Un temporal deja 28 muertos y decenas de desaparecidos en el sur de Brasil

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel
Información General

Senegal quiere endurecer el castigo a la homosexualidad con 5 años de cárcel

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia
Información General

Investigan la muerte de 72 tigres en dos parques de animales de Tailandia