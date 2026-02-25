El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ledesma, la muralla que hizo posible el triunfo

Conan metió unas cantas atajadas increíbles, sobre la del final, en la que parecía el empate del Lobo. Julián Fernández y Enzo Giménez se subieron al podio

El once de Central que revirtió un mal comienzo y le ganó a Gimnasia en La Plata.

Jeremía Ledesma hizo todo bien en el gran triunfo de Central sobre Gimnasia. Un par de mano a mano en el primer tiempo y una atajada bárbara en el final. De sus manos se gestó la victoria canalla en el Bosque.

Jeremías Ledesma 8: Poco que hacer en el gol, más allá de que dio rebote. En el primer tiempo metió un par de tapadas muy buenas, que mantuvieron a Central en partido. Y gran tapada en el final del partido.

Emanuel Coronel 5: De menor a mayor. Le costó el primer tiempo, en el que se lo vio contrariado. Levantó un poco en el segundo.

Ignacio Ovando 5: Perdió la marca en el gol de Gimnasia y después de eso se ll vio inseguro, dubitativo. Ya en el segundo tiempo sacó bastante desde arriba.

Gastón Ávila 5: Flojísimo primer tiempo, con varios errores no forzados, sin marca y endeble con la pelota en varias salidas. Con el gol enmendó en gran parte ese mal comienzo de partido.

Alexis Soto 4: Flojo en la marca, sobre todo en el primer tiempo. Varias veces le ganaron la espalda. Su aporte en la ofensiva, escaso. Sólo un buen centro para Di María.

Federico Navarro 4,5: Sufrió bastante en el primer tiempo, en el que nunca hizo pie. Lo mejor que hizo fue cerrar justo en una contra de gol. En otras falló. Lo amonestaron y salió.

Vicente Pizarro 5: No lució ni mucho menos. Lo suyo fue intentar ser prolijo en el traslado del balón. Le faltó algo más de potencia en el anillo central.

Enzo Giménez 6,5: No las tuvo todas consigo en el primer tiempo. Estuvo nervioso y sin poder de juego en la ofensiva. Mejoró en el complemento y su gol fue clave para la levantada canalla.

Ángel Di María 5,5: Nunca pudo meterse de lleno en el partido Tuvo pincelazos, pero no logró desequilibrar. Pifió una dentro del área y metió un gran tiro libre para la entrada de Ovando.

Julián Fernández 6,5: No le salieron todas, pero fue uno de los que más intentó. Estuvo cerca de convertir en el primer tiempo. Fue el que llevó adelante la contra en el gol de Enzo Giménez.

Enzo Copetti 5: Hizo un sacrificio enorme, pero pocas veces pudo inquietar o marcar presencia dentro del área. La única, en el primer tiempo, con una chilena.

Ingresaron en Central

Jaminton Campaz 6: Entró metido. Metió un centro en travesaño, un tiro libre que se le fue cerca y envió el córner en el gol de Ávila.

Guillermo Fernández 4,5: Estuvo prolijo con la pelota, pero su presencia mucho no se notó. Le jugó en contra que el equipo retrocediera mucho tras la ventaja.

Gaspar Duarte 5: Encaró las veces que pudo. De una de sus presiones llegó el córner que derivó en el gol del Gato Ávila.

Agustín Sández -: Sólo se dedicó a custodiar su zona, sin pasar al ataque. No pasó grandes sofocones.

Luca Raffin -: Ingresó en el final para sacar todo lo que podía, tanto de abajo como por arriba.

Jorge Almirón, el DT 5,5: Central fue dos equipos en un mismo partido. El de los errores en un primer tiempo que perdía con justicia y el de la inteligencia y la eficacia en el segundo. Su equipo logró un triunfo enorme en la previa del clásico.