Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

La licitación quedó por debajo del total de vencimientos, pero el gobierno destacó las tasas y la demanda

El Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda y última licitación de deuda de febrero, en la que logró renovar el 93,32 % de los vencimientos del día. Si bien el Tesoro no alcanzó a refinanciar el total de los compromisos, convalidó tasas relativamente bajas en los instrumentos colocados.

“En la licitación se adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por $8 billones. Esto significa un rollover del 93,32 % sobre los vencimientos del día”, señaló la cartera que conduce Luis Caputo.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la colocación de un nuevo bono en dólares destinado a captar divisas para afrontar los vencimientos previstos para julio. Según informó la Secretaría de Finanzas, encabezada por Pablo Quirno, se adjudicaron u$s150 millones a una tasa cercana al 5,9 %, por debajo del 6 % que estimaba el mercado.

A pesar de que la refinanciación no alcanzó el 100 %, los analistas destacaron que las tasas convalidadas resultaron moderadas, especialmente en los títulos ajustados por inflación (CER) de corto plazo.

Desde la sociedad de bolsa Puente señalaron que el resultado podría reflejar un cambio en la estrategia oficial. “Esta cifra, levemente por debajo del 100 %, sugiere que el gobierno se siente cómodo dejando algo de liquidez en el sistema, en un contexto de mejora en las dinámicas cambiarias y luego de intervenciones recientes para bajar las tasas de corto plazo”, indicaron.

En cuanto al bono en dólares, el analista Eric Ritondale destacó que el resultado fue mejor al previsto. “Esperábamos un rendimiento más cerca del 6 %, pero el instrumento se colocó a una tasa menor, más alineada con los comparables del Banco Central”, explicó.

La Secretaría de Finanzas también informó que se realizará una segunda rueda de colocación del bono Bonar 2027 (AO27), hasta las 13 horas de este jueves, por un monto adicional de hasta u$s100 millones al precio de corte definido en la licitación.

En esta subasta el Tesoro ofreció instrumentos ajustados por inflación, títulos dólar linked y el nuevo bono en moneda extranjera, mientras que dejó fuera de la licitación los instrumentos a tasa fija.

Compras de divisas y movimiento del dólar

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina compró u$s85 millones en el mercado cambiario, con lo que elevó sus reservas a u$s46.905 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2023. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula compras por u$s2.640 millones.

Durante la jornada, el mercado oficial de cambios (MULC) operó un volumen de u$s496 millones. De ese total, el Banco Central absorbió cerca del 17 %, una proporción algo menor a la registrada en las cinco ruedas previas, cuando acumuló compras por u$s471 millones.

El dólar mayorista, en tanto, rebotó tras varias jornadas de descenso y cerró en $1.392, luego de haber terminado enero en $1.448. En las últimas semanas, la flotación cambiaria iniciada en enero y la intervención oficial en el mercado explicaron parte de los movimientos de la divisa.

Mercados con resultados mixtos

En el plano financiero, los mercados operaron con resultados dispares. El índice S&P Merval cayó 0,45 % hasta los 2.799.876 puntos, mientras que medido en dólares retrocedió 1,1 %.

Entre las acciones que lideraron las bajas se destacaron Transener (-4,1 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6 %) y Banco de Valores (-2,6 %). En contraste, Aluar avanzó 3,1 % tras las fuertes caídas de la jornada previa.

En el mercado internacional, los ADR de empresas argentinas también mostraron mayoría de bajas. Los papeles de BBVA Argentina llegaron a retroceder hasta 2,8 %, mientras que la acción de Mercado Libre cayó 8,1 % tras la presentación de su último balance.

En tanto, los bonos soberanos en dólares operaron con comportamiento mixto en la plaza local. Las subas estuvieron encabezadas por el Global 2046, mientras que las bajas fueron lideradas por el Bonar 2029.

En este contexto, el riesgo país se ubicó en torno a los 545 puntos básicos, cerca de su nivel más alto del año.