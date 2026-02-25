La Capital | Economía | economía

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

La licitación quedó por debajo del total de vencimientos, pero el gobierno destacó las tasas y la demanda

25 de febrero 2026 · 21:52hs
La cartera que dirige Caputo celebró la colocación del bono en dólares.

La cartera que dirige Caputo celebró la colocación del bono en dólares.

El Ministerio de Economía anunció los resultados de la segunda y última licitación de deuda de febrero, en la que logró renovar el 93,32 % de los vencimientos del día. Si bien el Tesoro no alcanzó a refinanciar el total de los compromisos, convalidó tasas relativamente bajas en los instrumentos colocados.

“En la licitación se adjudicó un total de $6,74 billones habiendo recibido ofertas por $8 billones. Esto significa un rollover del 93,32 % sobre los vencimientos del día”, señaló la cartera que conduce Luis Caputo.

En paralelo, el Gobierno avanzó con la colocación de un nuevo bono en dólares destinado a captar divisas para afrontar los vencimientos previstos para julio. Según informó la Secretaría de Finanzas, encabezada por Pablo Quirno, se adjudicaron u$s150 millones a una tasa cercana al 5,9 %, por debajo del 6 % que estimaba el mercado.

A pesar de que la refinanciación no alcanzó el 100 %, los analistas destacaron que las tasas convalidadas resultaron moderadas, especialmente en los títulos ajustados por inflación (CER) de corto plazo.

Desde la sociedad de bolsa Puente señalaron que el resultado podría reflejar un cambio en la estrategia oficial. “Esta cifra, levemente por debajo del 100 %, sugiere que el gobierno se siente cómodo dejando algo de liquidez en el sistema, en un contexto de mejora en las dinámicas cambiarias y luego de intervenciones recientes para bajar las tasas de corto plazo”, indicaron.

En cuanto al bono en dólares, el analista Eric Ritondale destacó que el resultado fue mejor al previsto. “Esperábamos un rendimiento más cerca del 6 %, pero el instrumento se colocó a una tasa menor, más alineada con los comparables del Banco Central”, explicó.

La Secretaría de Finanzas también informó que se realizará una segunda rueda de colocación del bono Bonar 2027 (AO27), hasta las 13 horas de este jueves, por un monto adicional de hasta u$s100 millones al precio de corte definido en la licitación.

En esta subasta el Tesoro ofreció instrumentos ajustados por inflación, títulos dólar linked y el nuevo bono en moneda extranjera, mientras que dejó fuera de la licitación los instrumentos a tasa fija.

Compras de divisas y movimiento del dólar

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina compró u$s85 millones en el mercado cambiario, con lo que elevó sus reservas a u$s46.905 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2023. En lo que va del año, la autoridad monetaria acumula compras por u$s2.640 millones.

Durante la jornada, el mercado oficial de cambios (MULC) operó un volumen de u$s496 millones. De ese total, el Banco Central absorbió cerca del 17 %, una proporción algo menor a la registrada en las cinco ruedas previas, cuando acumuló compras por u$s471 millones.

El dólar mayorista, en tanto, rebotó tras varias jornadas de descenso y cerró en $1.392, luego de haber terminado enero en $1.448. En las últimas semanas, la flotación cambiaria iniciada en enero y la intervención oficial en el mercado explicaron parte de los movimientos de la divisa.

Mercados con resultados mixtos

En el plano financiero, los mercados operaron con resultados dispares. El índice S&P Merval cayó 0,45 % hasta los 2.799.876 puntos, mientras que medido en dólares retrocedió 1,1 %.

Entre las acciones que lideraron las bajas se destacaron Transener (-4,1 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6 %) y Banco de Valores (-2,6 %). En contraste, Aluar avanzó 3,1 % tras las fuertes caídas de la jornada previa.

En el mercado internacional, los ADR de empresas argentinas también mostraron mayoría de bajas. Los papeles de BBVA Argentina llegaron a retroceder hasta 2,8 %, mientras que la acción de Mercado Libre cayó 8,1 % tras la presentación de su último balance.

En tanto, los bonos soberanos en dólares operaron con comportamiento mixto en la plaza local. Las subas estuvieron encabezadas por el Global 2046, mientras que las bajas fueron lideradas por el Bonar 2029.

En este contexto, el riesgo país se ubicó en torno a los 545 puntos básicos, cerca de su nivel más alto del año.

Noticias relacionadas
Inflación. Productos básico como carne y verduras impulsa la suba de precios en alimentos.

Consultoras estiman que la inflación de febrero se aceleraría y quedaría cerca del 3 %

Créditos para pymes. Los representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario firmaron el convenio.

Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes de Santa Fe con tasas subsidiadas

El estancamiento en el uso de tarjetas de créditos y préstamos impactó en el consumo de bienes durables.

El consumo de los hogares volvió a caer en enero y acumula tres meses en baja

Sin el fuerte salto de la producción agrícola, especialmente del trigo, el desempeño de la actividad económica durante el último tramo del año habría mostrado un panorama mucho más débil.

Con fuerte impulso del agro, la actividad económica cerró el año con una suba de 4,4 %

Ver comentarios

Las más leídas

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Lo último

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Jorge Almirón no guardó casi nada, hizo volver a varios lesionados y Central se llevó todo

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

Economía colocó $6,7 billones y estrenó un nuevo bono en dólares

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Fueron colocadas por el municipio en barrios de toda la ciudad y el alumbrado público ya tiene un 84 % de estas luminarias
En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Por Elbio Evangeliste
OVACIÓN

Central metió plata en sus bolsillos y mucho ánimo en la cabeza de cara al clásico

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6
Información General

Un rosarino ganó 600 millones de pesos en el Revancha del Quini 6

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras
Policiales

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

El Barco Ciudad de Rosario donará su mobiliario a la escuela de El Charigüé

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

La novia de un exjugador de Central ingresó a Gran Hermano: incentivos y escándalo mediático

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

Central juega en La Plata en busca de puntos, pero también de un envión emocional

Ovación
Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newells fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Newell's fue víctima de sus debilidades y Estudiantes se aprovechó

Sobre llovido, mojado en Newells: se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Sobre llovido, mojado en Newell's: se quedó sin Gabriel Arias y tiene a varios tocados

Ángel Di María: Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco

Ángel Di María: "Entramos en el bache de pensar en el clásico y Jorge se enojó un poco"

Policiales
Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía
POLICIALES

Caso Bocacha Orellano: rechazan la libertad condicional a una expolicía

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Quién es Churro, el tiratiros preso mencionado en las balaceras

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Buscan restos óseos con una retroexcavadora y perros en barrio Gráfico de Rosario

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

La Ciudad
En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario
La Ciudad

En lo que va de 2026 ya se instalaron 400 luces led en calles de Rosario

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Belgrano

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Docentes de la UNR van al paro este viernes y habrá movilización contra la reforma laboral

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita
POLICIALES

Cuatro heridos, entre ellos una nena, en una balacera en la zona de La Lagunita

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono
La Ciudad

Rescataron dos perros bulldogs desnutridos y con lesiones por abandono

Pullaro lanzó Agroactiva: La única salida es con el campo y la industria
POLÍTICA

Pullaro lanzó Agroactiva: "La única salida es con el campo y la industria"

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita
Zoom

Llega el Carnaval Travesti al Mercado del Patio, con entrada gratuita

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad
Policiales

Mensajes a balazos: mismo trasfondo en dos ataques en distintos puntos de la ciudad

Belloso: La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos basta
Ovación

Belloso: "La decisión del paro la tomamos los clubes porque dijimos 'basta'"

Martín Menem: Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos
Política

Martín Menem: Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito
Política

Santa Fe duda del esquema de rutas de Nación y las trazas de poco tránsito

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero
POLICIALES

Balean una camioneta y dejan un mensaje dirigido a un recluso de Piñero

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva
La Región

Buscan a un empresario de Reconquista tras hallar su lancha a la deriva

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento
La Ciudad

Educación les envió una carta a los docentes de aclarando el aumento

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia
Salud

Gripe aviar: qué se sabe del brote en Uruguay y la declaración de emergencia

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región
POLICIALES

Arrestan a joven por una serie de violentos robos en localidades de la región

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero
La Ciudad

Plan de Calles: arrancó la obra en bulevar Seguí con un parque en el cantero

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Taxistas, contra el proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi

Bernardi: La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newells deben estar unidos

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Bernardi: "La semana del clásico es la más linda y los hinchas de Newell's deben estar unidos"

Proponen un protocolo de tolerancia cero para terminar con las picadas
La Ciudad

Proponen un protocolo de "tolerancia cero" para terminar con las picadas

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: Estamos hablando de gente violenta
La Ciudad

Javkin pidió prohibir los cuidacoches: "Estamos hablando de gente violenta"

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez
Policiales

Piden perpetua para el acusado de un triple crimen en Capitán Bermúdez

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón probó un equipo con tres cambios para el partido ante Gimnasia