El estudio de costos de taxis en Rosario allana el camino hacia el aumento de tarifas

La concejala Anahí Schibelbein estimó que hay margen suficiente para aplicar la suba del 30 por ciento

El debate sobre el pedido de aumento de tarifa de taxis en Rosario llegó este miércoles a un punto clave. El nuevo estudio de costos indica que no se pueden cubrir ni la mitad de los gastos con los valores actuales del servicio público y todo indica que el ajuste tendrá luz verde.

La concejala Anahí Schibelbein opinó que el incremento del 30 % es razonable frente a la gran diferencia que expuso el último análisis del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR). Ante la consulta de LT8 sobre la actualización, aclaró que "todavía quedaría un desfasaje" si la ficha y la bajada se incrementan en esa proporción a partir de marzo.

"El estudio de costos está dando alrededor del 43 por ciento de la tarifa actual" , precisó la edila de la Unión Cívica Radical (UCR). En base a estos números, consideró que están dadas las condiciones para modificar el cuadro vigente desde julio pasado, cuando se unificaron los valores de distintos días y franjas horarias con una alternativa más barata en la calle para jubilados y personas con discapacidad, entre otros sectores.

La implementación de un aumento del 30 % llevará la bajada de bandera de taxis a $ 2.700 y la ficha pasaría de 89 a 116 pesos . Así, el cobro permitirá cubrir algo más de la mitad de los gastos del viaje, de acuerdo al relevamiento más reciente del EMR junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Schibelbein remarcó que el resultado del estudio de costos quedó "muy por encima de lo solicitado por un sector mayoritario" de los choferes y dueños de licencias. Así quedó todo dado para aprobar los cambios este jueves en el cierre del período de sesiones de 2025.

>> Leer más: Fuerte rechazo de los taxistas al proyecto para perdonar multas a choferes de Uber y Didi en Rosario

La presidenta de la comisión de Servicios Públicos Concedidos ya se había pronunciado a favor de la actualización debido a un atraso importante en la ficha y la bajada de bandera. Días atrás recordó que el desfasaje en mayo pasado ya era de 1.750 pesos, de modo que el nuevo cuadro seguirá lejos de garantizar ingresos suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento.

El último aumento que impulsó el Concejo Municipal para taxis y remises se aplicó en diciembre de 2024. Ocho meses después se hizo un ajuste indirecto mediante el establecimiento de una tarifa única con los valores que entonces se cobraban en domingos y feriados.

Dentro de ese reordenamiento, el Poder Ejecutivo local estableció un precio promocional para pedir autos en la vía pública. Este beneficio está disponible para jubilados, estudiantes universitarios o terciarios, personas con discapacidad, personal de las fuerzas de seguridad y bomberos.