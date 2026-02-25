El tiempo en Rosario: un jueves con bastantes nubes y 26º de máxima

La temperatura máxima estaría en aumento en los próximos días hasta llegar a 35º el lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 26º, que iría en aumento en los próximos días hasta llegar a 35º el próximo lunes.

La madrugada del jueves llega con vientos leves del este, un registro de 17º y cielo parcialmente nublado que se mantendría hacia la mañana, cuando los termómetros apenas subirían hasta 18º. Para la tarde se espera que esté mayormente nublado, con una máxima de 26º bajando a 23º durante la noche.

El viernes estaría parcialmente nublado durante toda la jornada, con la máxima en aumento (llegaría a 28º) y la mínima en descenso (en torno a los 16º).

Para el sábado se anuncia una máxima de 30º y una mínima de 18º, con cielo parcialmente nublado.

El domingo estaría algo nublado y los registros seguirían en alza: 32º de máxima y 18º de mínima.

Para el lunes se esperan temperaturas entre 35º y 22º, con nubosidad variable.

El martes estaría mayormente nublado, con 31º de máxima y 23º de mínima.