Ruidazo de los docentes rosarinos en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial

Docentes realizaron ruidazos en distintos puntos de Rosario. Tanto Amsafé como Sadop paran el 2 de marzo y crece la tensión por el inicio de clases

Convocados por los gremios Amsafé y Sadop, docentes rosarinos realizaron este miércoles ruidazos, cartelazos y semaforazos en distintos puntos de la ciudad para rechazar la propuesta salarial del gobierno provincial y visibilizar un plan de lucha que incluirá un paro el próximo 2 de marzo, día previsto para el inicio del ciclo lectivo.

Las protestas se concentraron al mediodía en Oroño y Córdoba, donde maestros de distintas escuelas calificaron de “insuficiente” la oferta oficial. También hubo acciones en zonas centro, oeste y sur de Rosario, y se replicaron en localidades como Venado Tuerto, Villa Constitución y la ciudad de Santa Fe.

Desde los gremios señalaron que las medidas reflejan “el enojo” y reivindicaron la defensa de la educación pública.

El conflicto se profundizó luego de que los sindicatos docentes rechazaran la oferta salarial presentada por la provincia, a diferencia de otros gremios del sector público que sí la aceptaron.

El ministro de Educación, José Goity, defendió la propuesta en cartas enviadas por correo electrónico a los docentes. Allí recordó que el aumento del 12,5% semestral, junto con distintas sumas fijas, garantiza un salario inicial de 1.300.000 pesos para maestros de grado. Además, convocó a trabajar por la calidad educativa de la provincia.

Sin embargo, Amsafé consideró que la mejora no compensa la pérdida de poder adquisitivo y ratificó el paro para el lunes 2 de marzo, medida que podría complicar el arranque de clases.

Desde el gobierno provincial aseguraron que las escuelas permanecerán abiertas y confían en que la adhesión a la huelga no será contundente, como ocurrió en otras ocasiones. La provincia aún no definió si descontará el día a quienes adhieran al paro. Lo que sí confirmaron es que la inasistencia impactará en el cómputo del premio por asistencia perfecta.

El lunes 2, además del paro, está prevista una movilización en la ciudad de Santa Fe, en el marco de un conflicto que vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo provincial y el principal gremio docente, a pocos días del inicio formal del ciclo lectivo 2026.

Qué rechazaron los docentes

La propuesta del Ejecutivo provincial contempla un incremento del 12,5% hasta junio distribuido mes a mes: 2,6 % en enero, 2,1 % en febrero, 2,2 % en marzo, 2 % en abril, 2 % en mayo y 1,6 % en junio. A eso se suma una recomposición del 3% por el segundo semestre de 2025 y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio.

Para proteger los salarios más bajos, el Ejecutivo provincial fijó además un mínimo garantizado de $75.000 de aumento para enero, a abonarse por planilla complementaria, y un piso mensual de $170.000 desde febrero hasta junio, para asegurar que ningún trabajador perciba incrementos por debajo de ese monto.

Para los docentes, la oferta no cierra. La inflación acumulada y el deterioro salarial de los últimos meses son el argumento central del rechazo.

Qué exigen los docentes

Frente al 12,5 % oficial, Amsafé plantea un pliego de demandas que va bastante más allá de la discusión salarial inmediata. El gremio exige un 33 % de recomposición salarial, muy por encima de lo que el gobierno está dispuesto a ofrecer por ahora. A eso le suma una cláusula gatillo para que los salarios no queden rezagados frente a la inflación, una herramienta que el Ejecutivo provincial ha resistido sistemáticamente.



El resto del pliego incluye aumentos simultáneos para jubilados y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslados, derogación del presentismo y mejoras en la salud laboral.

Los estatales sí aceptaron

El contraste con los gremios estatales es marcado. UPCN aceptó la propuesta con un 56 % de votos a favor. ATE hizo lo propio con el 62,6% de aceptación, aunque con matices internos: un 21 % votó a favor en disconformidad y el 37,4 % restante optó directamente por el rechazo.

La paritaria queda así partida en dos. La propuesta ya está cerrada para los estatales, y permanece abierta y en tensión para los docentes.

Los médicos también

La Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Santa Fe, comunicó la aceptación de la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial en el marco de la paritaria del sector salud, correspondiente al período enero-junio de 2026. La decisión se formalizó tras el proceso de consulta interna.

La propuesta oficial contempla un incremento salarial del 12,5 % para el primer semestre, distribuido en tramos mensuales entre enero y junio, junto con una compensación del 3 % destinada a corregir el desfasaje producido durante el segundo semestre de 2025. Asimismo, se reconoce la diferencia correspondiente a la segunda cuota del medio aguinaldo del año pasado.



El esquema incorpora un mínimo garantizado de $ 75.000 para enero -a liquidarse por planilla complementaria- y eleva ese piso a $ 170.000 mensuales desde febrero, medida orientada a proteger los ingresos frente al contexto inflacionario. En términos de impacto concreto, un profesional ayudante con un cargo de 24 horas y un año de antigüedad percibirá en febrero un ingreso de bolsillo cercano a $1.600.000.

Uno de los puntos centrales valorados por el sector médico es el incremento del 50 % en el cálculo del Suplemento Hospitalario Asistencial para los profesionales comprendidos en la ley Nº 9282. Este componente salarial reconoce la tarea directa en la atención sanitaria y representa un refuerzo significativo para quienes se desempeñan en hospitales y centros de salud públicos.