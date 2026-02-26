Michael Hoyos tras la derrota ante Estudiantes: "Sabemos lo que nos jugamos el domingo"

El delantero analizó la caída ante el Pincha en el Coloso. "Le digo a la gente que sigan creyendo en el grupo" afirmó el jugador Leproso, uno de los refuerzos que llegó al club

"Nos vamos a preparar para ganar ese partido y regarle un triunfo a nuestra hinchada", sostuvo Michael Hoyos.

"Es un momento difícil. Fue un partido duro, estuvimos a la altura , hicimos un gran primer tiempo , pero no pudimos concretar. Enfrentamos a un gran rival, sabemos lo que es Estudiantes", dijo contrariado Michael Hoyos después de consumirse la quinta derrota de Newell's en la Liga Profesional, esta vez, en manos del último campeón Estudiantes.

La caída por dos a cero ante el Pincha ahonda la crisis en la Lepra que, por el momento, no pudo ganar en el campeonato. "Al inicio del segundo tiempo nos hicieron el gol y ahí se hizo cuesta arriba. Obviamente quisimos ir a la búsqueda del empate, pero no se pudo. Estamos dolidos por esta derrota, por no poder darle una alegría a nuestra gente y a nosotros mismos", analizó.

El exgoleador de Independiente Del Valle comprende el presente del club y no recula ante la situación compleja en lo futbolístico: "Entendemos la situación, vamos a salir adelante. Le digo a la gente que sigan creyendo en el grupo, en el equipo, aunque sé que es difícil hacerlo. Estamos acá para enfrentar este presente, sabemos lo que se nos viene, que es un clásico".

"Nos vamos a preparar para ganar ese partido y regarle un triunfo a nuestra hinchada que tanto lo espera como nosotros", afirmó Hoyos ya pensando en el clásico ante Rosario Central.

"Hay que estar mentalmente fuertes"

Ante la consulta sobre que le falta a este Newell's para poder lograr el primer triunfo respondió: "No sé que nos falta para lograr la primera victoria, pero esto no se arregla con magia, hay que estar firme, mentalmente fuertes, seguir apoyando y creyendo. El grupo está firme y está bien, más allá de los resultados".

"Que la gente siga apoyando y creyendo en este equipo que nosotros vamos a dar todo para ganar el clásico", le mandó un mensaje al hincha Leproso.

Y por último, también se refirió q la llegada del nuevo técnico Frank Kudelka: "A partir de este jueves tendremos un nuevo cuerpo técnico, acá estamos nosotros para recibirlo y acatar las órdenes que nos den. Sabemos lo que nos jugamos el domingo y nos vamos a prepara para eso".