Se viene una visita guiada nocturna en la Catedral de Rosario sobre Manuel Belgrano

Será este sábado a las 20.30 en el marco del Día de la Creación de la Bandera. La entrada es gratuita y no se necesita inscripción previa

25 de febrero 2026 · 17:09hs
La Catedral de Rosario brindará una visita guiada nocturna. 

La Iglesia Catedral de Rosario será el escenario de una visita guiada nocturna especial que pondrá el foco en el paso de Manuel Belgrano por la ciudad en 1812 en el marco del Día de la Creación de la Bandera. La cita es el sábado 28 de febrero a las 20.30 con entrada gratuita y sin necesidad de inscripción previa.

La visita guiada será conducida por Miguel Carrillo, exdirector del Monumento Nacional a la Bandera y actual titular del Centro de Estudios Belgranianos de Rosario.

Si bien las visitas a la Catedral suele concentrarse en las característica artísticas y arquitectónicas del espacio, esta vez el centro del recorrido será el paso del prócer por la ciudad, su relación con la iglesia y su devoción personal así como también la relación con los pobladores de Rosario y el contexto social particular que atravesaban.

Belgrano en Rosario

En plena época de las guerras de la Independencia, el Coronel Manuel Belgrano llegó a Rosario y fue designado para vigilar las costas del Paraná a fin de evitar invasiones realistas.

El prócer se encontraba preocupado por no tener emblemas y distintivos que diferenciaran el ejército realista de los ejércitos revolucionarios. En febrero de 1812, propone hacer una bandera azul y blanca que distinga al ejército y a la nación.

Días después, el 27 de febrero de 1812, a la tarde, Belgrano iza por primera vez la bandera. El izamiento estuvo a cargo del joven Cosme Maciel, la confección estuvo a cargo de un grupo de damas liderado por Catalina Echevarría de Vidal y bendecida por el cura párroco Julián Navarro.

Lo cierto es que el paso de Belgrano por la ciudad tuvo otros aspectos no tan recordados y que estuvieron vinculados a cómo habitó el prócer la ciudad: su tránsito por las calles, su relación con los pobladores y su vínculo con la iglesia.

