Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

La Policía capturó tras la utilización del sistema Lince a un hombre, que el viernes robó dinero, un celular y mercadería de un comercio en el centro de Rosario

Un hombre de 45 años fue detenido este martes acusado de robo y amenazas a un comercio gastronómico del centro de Rosario . La captura se dio mediante la utilización del sistema Lince y fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

El viernes por la tarde la policía recibió una denuncia por robo en un comercio gastronómico ubicado en Rioja al 1800 de Rosario. Según el relato de los damnificados, un hombre ingresó al local, se dirigió a la caja registradora y dejó una nota con amenazas. Además, obligó a la empleada a cerrarse en el baño, para luego robar el dinero de la caja, un celular y mercadería . Tras ello escapó del lugar.

La PDI, a través del personal de la Brigada Operativa, inició las tareas de investigación y realizó un seguimiento particular utilizando las cámaras con Inteligencia Artificial del sistema Lince , la herramienta tecnológica que funciona dentro de una base de 6 mil cámaras “inteligentes”.

Los agentes lograron reconstruir el recorrido del autor del robo e identificarlo: Lisandro C., de 45 años y que se movía por la zona sur de Rosario . Así, la policía pasó a implementar un dispositivo de vigilancia en calle y la posterior detención del hombre en Virasoro al 200.

Además, se realizó un procedimiento sobre la vivienda del acusado en Gaboto al 0, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la investigación, un teléfono celular y una bolsa de nailon que contenía dos notas manuscritas. Todos los elementos fueron incorporados a la causa, continuando las actuaciones bajo directivas del fiscal Carlos Covani, del Ministerio Público de la Acusación.

Cómo funciona el programa de cámaras inteligentes

El sistema Lince funciona conectado a 6 mil cámaras con Inteligencia Artificial que hasta ahora fueron conectadas en Rosario. La herramienta permite un seguimiento particularizado y a demanda de vehículos, personas, colores y situaciones, entre otros elementos, para colaborar con el esclarecimiento de hechos de inseguridad.

Lince posibilita cargar todas las cámaras de vigilancia en una sola plataforma digital y utilizarla para la búsqueda de esclarecer situaciones. El sistema utiliza Inteligencia Artificial para procesar y cruzar información de manera veloz, identificar personas o vehículos, entre otras posibilidades.