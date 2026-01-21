Detuvieron al autor de un robo mediante seguimiento con cámaras inteligentes

Economía
Campaña agrícola: el calor y la falta de lluvias encienden las alarmas en la región
POLICIALES
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
El Mundo
EEUU afirma que la relación con Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"
La Ciudad
Así será la restauración integral del Normal Nº 1, un edificio histórico de Rosario
Ovación
Newell's pudo esquivar los problemas de la pesada herencia y se movió con acierto para reforzarse
Ovación
A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura
Información General
La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"
Información General
Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Policiales
Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
El Mundo
Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
Economía
Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
La Ciudad
Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
El Mundo
"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo
El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
LA CIUDAD
Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"
La Región
Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
POLICIALES
Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
Información General
Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Policiales
Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
LA CIUDAD
El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios