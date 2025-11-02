Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

La nueva unidad operará los sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial y lectura automática de patentes

Dependerá del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe y trabajará en conjunto con Seguridad.

El gobierno de Santa Fe presentó la Unidad de Gestión “Lince” , un nuevo espacio destinado a coordinar el uso de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad pública . El decreto que le da vida (N.º 2642/25) fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y apunta a modernizar el esquema tecnológico de prevención y respuesta ante delitos en toda Santa Fe.

La creación de Lince se enmarca en el plan de transformación digital que impulsa la gestión provincial a través del Programa Territorio 5.0 , y busca conectar la innovación tecnológica con la gestión pública y la seguridad ciudadana .

La nueva unidad tendrá a su cargo la implementación, operación y optimización de plataformas de inteligencia artificial aplicadas a los sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial y lectura automática de patentes.

Según el decreto, el objetivo es mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias , facilitar el esclarecimiento de hechos y fortalecer la capacidad de análisis del Estado en materia de seguridad.

“Esto representa una reorganización formal y no una expansión de la planta estatal. No se crean nuevos cargos ni se incrementa el gasto público. Lo que hacemos es reunir personal existente, capacitarlo y entrenarlo para desarrollar habilidades digitales que permitan un trabajo conjunto y eficiente”, explicó Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Cómo funcionará

La Unidad Lince dependerá de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, y actuará en coordinación operativa directa con el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Entre sus principales tareas figuran:

Operar y mantener los sistemas de videovigilancia urbana , reconocimiento facial , lectura automática de patentes , y la plataforma de inteligencia artificial vinculada a alertas y emergencias.

Asegurar la continuidad operativa y la seguridad de la información , en línea con la Ley N.º 14.256.

Desarrollar protocolos de trabajo, auditorías y métricas de desempeño que garanticen la transparencia y la eficiencia operativa.

El personal estará integrado por agentes policiales especializados, designados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, y coordinados por un director operativo designado por la Secretaría de Tecnologías.

Un Estado más integrado y digital

El decreto también dispone que la Secretaría de Tecnologías garantice la interconexión de Lince con los sistemas digitales provinciales, respetando la Ley de Gobernanza de Datos y aplicando estándares estrictos de seguridad, confidencialidad y control de accesos.

Además, se implementará un sistema de evaluación de desempeño basado en indicadores, con el fin de medir la eficacia operativa y promover la profesionalización del personal.

“Lince es una herramienta clave dentro del proceso de modernización del Estado. Nos permite articular tecnología, inteligencia de datos y seguridad ciudadana en un mismo sistema. Es una apuesta concreta a la innovación aplicada al servicio público”, destacó Tabares.

Innovación y seguridad

Con la puesta en marcha de esta nueva unidad, el gobierno santafesino busca dar un salto tecnológico en la gestión de la seguridad pública.

El objetivo final es fortalecer la colaboración entre organismos, mejorar la transparencia en el uso de datos y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“Santa Fe tiene la decisión política de incorporar tecnología de punta sin aumentar la estructura del Estado. Queremos que la innovación sea sinónimo de eficiencia, transparencia y resultados concretos para los vecinos”, remarcaron desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.