Santa Fe crea la Unidad "Lince" para aplicar inteligencia artificial a la seguridad pública

La nueva unidad operará los sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial y lectura automática de patentes

2 de noviembre 2025 · 09:19hs
Dependerá del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe  y trabajará en conjunto con Seguridad.

Dependerá del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de Santa Fe  y trabajará en conjunto con Seguridad.

El gobierno de Santa Fe presentó la Unidad de Gestión “Lince”, un nuevo espacio destinado a coordinar el uso de inteligencia artificial en los sistemas de seguridad pública. El decreto que le da vida (N.º 2642/25) fue firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y apunta a modernizar el esquema tecnológico de prevención y respuesta ante delitos en toda Santa Fe.

La creación de Lince se enmarca en el plan de transformación digital que impulsa la gestión provincial a través del Programa Territorio 5.0, y busca conectar la innovación tecnológica con la gestión pública y la seguridad ciudadana.

Inteligencia artificial aplicada a la prevención

La nueva unidad tendrá a su cargo la implementación, operación y optimización de plataformas de inteligencia artificial aplicadas a los sistemas de videovigilancia, reconocimiento facial y lectura automática de patentes.

Según el decreto, el objetivo es mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, facilitar el esclarecimiento de hechos y fortalecer la capacidad de análisis del Estado en materia de seguridad.

“Esto representa una reorganización formal y no una expansión de la planta estatal. No se crean nuevos cargos ni se incrementa el gasto público. Lo que hacemos es reunir personal existente, capacitarlo y entrenarlo para desarrollar habilidades digitales que permitan un trabajo conjunto y eficiente”, explicó Ignacio Tabares, secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

Cómo funcionará

La Unidad Lince dependerá de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, y actuará en coordinación operativa directa con el Ministerio de Justicia y Seguridad.

Entre sus principales tareas figuran:

  • Operar y mantener los sistemas de videovigilancia urbana, reconocimiento facial, lectura automática de patentes, y la plataforma de inteligencia artificial vinculada a alertas y emergencias.

  • Asegurar la continuidad operativa y la seguridad de la información, en línea con la Ley N.º 14.256.

  • Desarrollar protocolos de trabajo, auditorías y métricas de desempeño que garanticen la transparencia y la eficiencia operativa.

El personal estará integrado por agentes policiales especializados, designados por el Ministerio de Justicia y Seguridad, y coordinados por un director operativo designado por la Secretaría de Tecnologías.

Un Estado más integrado y digital

El decreto también dispone que la Secretaría de Tecnologías garantice la interconexión de Lince con los sistemas digitales provinciales, respetando la Ley de Gobernanza de Datos y aplicando estándares estrictos de seguridad, confidencialidad y control de accesos.

Además, se implementará un sistema de evaluación de desempeño basado en indicadores, con el fin de medir la eficacia operativa y promover la profesionalización del personal.

“Lince es una herramienta clave dentro del proceso de modernización del Estado. Nos permite articular tecnología, inteligencia de datos y seguridad ciudadana en un mismo sistema. Es una apuesta concreta a la innovación aplicada al servicio público”, destacó Tabares.

Innovación y seguridad

Con la puesta en marcha de esta nueva unidad, el gobierno santafesino busca dar un salto tecnológico en la gestión de la seguridad pública.

El objetivo final es fortalecer la colaboración entre organismos, mejorar la transparencia en el uso de datos y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

“Santa Fe tiene la decisión política de incorporar tecnología de punta sin aumentar la estructura del Estado. Queremos que la innovación sea sinónimo de eficiencia, transparencia y resultados concretos para los vecinos”, remarcaron desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública.

El grupo de Bomberos Voluntarios de Santa Fe que asistirá en la búsqueda de la pareja de jubilados 

Bomberos de Santa Fe viajaron a Chubut en busca de la pareja desaparecida

vapeo: santa fe avanza para controlar su uso mediante la ley

Vapeo: Santa Fe avanza para controlar su uso mediante la ley

milei haria reuniones de gabinete en las provincias, incluyendo santa fe

Milei haría reuniones de Gabinete en las provincias, incluyendo Santa Fe

La estafa se realiza en el pago de la EPE.

La EPE alertó por una estafa que circula en redes sociales con falsos descuentos

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: No puedo seguir viviendo así

Juana Tinelli pidió un botón antipánico y cuestionó a su padre: "No puedo seguir viviendo así"

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Las avenidas Belgrano y Wheelwright, el parque España y Puerto Norte encabezan el ranking de los sectores más cotizados de la ciudad: entre 2.500 y 3.500 dólares el metro cuadrado

Las zonas más caras para vivir en Rosario están frente al río

Por Nicolás Maggi

Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Por Mariano D'Arrigo
Gestos de apertura y pureza, la fórmula de un Milei que pasa a la ofensiva

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

Por Carina Bazzoni

Las obras de los Juegos Suramericanos ya transforman la geografía del sur de Rosario

La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Por Javier Felcaro
La política santafesina hace catarsis y define los pasos a seguir

Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Por Gonzalo Santamaría
Halloween en Rosario: una festividad que crece y superó las expectativas de este año

Alerta roja en Newells: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Alerta roja en Newell's: ganaron Aldosivi y Talleres y el rojinegro quedó en una situación crítica

Newells necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Newell's necesitaba un tropezón de Aldosivi, pero ahora está más amenazado que antes

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Nicki Nicole se separó de Lamine Yamal y la estrella de Barcelona explicó los motivos

Clasicos de Rosarina: Newells ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Clasicos de Rosarina: Newell's ganó en 5ª y 8ª división, Central en 6ª y empataron en 11ª

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Por Juan Iturrez
Sparta, el club ícono de la zona norte y fundador de la Rosarina de Fútbol, cumplió 120 años

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Jockey Club impuso su presente a Gimnasia y jugará la final del Regional del Litoral con Duendes

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Agustín Canapino no saca el pie del acelerador en el Turismo Carretera y se quedó con la pole en Paraná

Detienen a un prófugo en un allanamiento por el robo a un chofer de Uber

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Lo detuvieron por pegarle a su pareja con un palo mientras estaba borracho y armado

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Denuncian al exjuez Bailaque por pisar 14 años la causa del robo de 400 fusiles FAL en Fray Luis Beltrán

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Condenan a miembros de la banda narco que operaba en Arroyo Seco y Fighiera

Cientos de atletas corrieron la Maratón La Capital 2025 y llenaron de color el domingo

