Un hombre de 24 años que estaba señalado por amenazar de muerte a un habitante de su barrio para que le entregara 50 mil pesos a fin de permitirle seguir en su casa fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI). El apresado es conocido en la zona de Nuevo Alberdi como "Sordo" y para los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) es parte de la banda que encabeza en la zona el convicto "Lichi" Romero, un hombre que ganó influencia territorial y poder económico en la zona noroeste de la ciudad, en base a delitos como usurpaciones, entraderas y comercialización de drogas.

El Sordo se llama Franco Ezequiel V y será imputado por amenazas coactivas. Lo denunciaron por intentar usurpar una vivienda de Nuevo Alberdi. A partir de esa denuncia inicial la fiscalía de flagrancia ordenó once allanamientos en distintos domicilios del barrio en los que se secuestraron 25 celulares, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y fue capturado el hombre buscado.

En los barrios Municipal, Nuevo Alberdi y Zona Cero, a punta de pistola el clan Romero mantiene aterrorizadas a familias de trabajadores desde al menos desde el 2013 según dan cuenta distintas crónicas policiales. La población allí ronda las 35 mil familias y desde esos años se dieron distintas usaupaciones en las manzanas conformadas por Grandoli, Luzuriaga, Vieytes y Servellera, casas en las que vivían integrantes de la banda. "Suelen usurpar casas de ciudadanos paraguayos. Son familias que no quieren tener problemas con nadie y ni siquiera denuncian los robos", sostuvo en 2015 un funcionario provincial del Ministerio de Seguridad provincial.

En este caso se realizó una denuncia ya que el Sordo entró a una casa y sentenció ante los ocupantes de una vivienda: "Vos te tenes que ir de acá o te mato. Si te queres quedar a vivir acá me tenes que dar 50 mil pesos o te re cago a tiros. Yo recibo ordenes de los Romero asi que ya sabes te vas o te matamos yo y la banda de los Romero. Ya te lo pedi una vez bien, la próxima si no me das la plata o te vas o te matamos".

Los imputados por estas amenazas son Franco V; Luciano Romero, Maxi Romero y un tal "el Hugo". A todos los buscaron en los distintos allnamientos de Herrera al 1200; Vieytes al 3300; Luzuriaga al 3900; Pasaje Ortiz y Grandoli; Villa del Parque 3300; Matheu al 3400; Villa del parque y Averino y Servillera al 3900. En algunas cuadras allanaron más de una vivienda y en una de Luzuriaga estaba el Sordo, que no ofreció ninguna resistencia.

En una de las viviendas usurpadas hace unos días los efectivos encontraron a una mujer que dijo estra "trabajando para los Romero haciendo la limpieza", según trascendió.