La Capital | Policiales | Pablo Cococcioni

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ministro supervisó el derribo de dos puntos de venta de estupefacientes en Pérez. Ya se realizaron 94 inactivaciones de búnkers en toda la provincia

20 de noviembre 2025 · 15:21hs
El búnker derribado en Pérez. El ministro Pablo Cococcioni destacó nuevamente la aplicación de la ley de Microtráfico 

El búnker derribado en Pérez. El ministro Pablo Cococcioni destacó nuevamente la aplicación de la ley de Microtráfico 

Supervisado por el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, acompañado por la fiscal Brenda Debiasi del Ministerio Público de la Acusación (MPA), este jueves a la mañana se realizó un operativo de inactivación de dos búnkers de venta de drogas en la ciudad de Pérez, y ya son 94 las intervenciones en toda la provincia en el marco de la Ley de Microtráfico.

“Para nosotros es una medida que no deja nunca de ser positiva”, resaltó el Cococcioni durante los derribos en Las Acacias y Los Cardenales, barrio Cabín 9, y contó que “este lugar fue allanado hace casi un mes; al poco tiempo intentó ser vuelto a utilizar como lugar de comercialización. Si no se actúa de esta manera, se retoma la actividad delictiva y se reanudan todos los perjuicios para el barrio”.

>> Leer más: Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Además, el ministro indicó que, a raíz de la investigación que se viene realizando, se registra “una acumulación de disparos de arma de fuego, heridos de arma de fuego, secuestro de arma de fuego, todo en un radio de muy pocas cuadras alrededor, con lo cual claramente podemos vincular el funcionamiento de este punto de venta como un factor que atrae violencia y criminalidad al barrio, a punto tal que los vecinos ya hartos empezaron ellos mismos a manifestar”.

“Tenemos que entender que a la gente le arruina la vida tener un búnker de estupefacientes en su barrio, y a veces están estas reacciones, por lo cual es importante que el Estado pueda seguir y profundizar esta línea de trabajo, llegar antes, y ser el Estado el que le dé la respuesta de inactivar estos lugares que tanto daño le causan”, subrayó Cococcioni.

Dos detenidos y secuestro de cocaína

La fiscal Brenda Debiasi explicó que la investigación se inició a raíz de la denuncia de los vecinos y a partir de tareas de campo de la Policía de Investigaciones (PDI) dieron cuenta de “maniobras de comercialización, y pudieron identificar que dentro había personas que se dedicaban a este comercio”.

A raíz de allanamientos realizados, que permitieron el secuestro de cocaína, constataron que “había dos personas que estaban desarrollando maniobras de fraccionamiento del material para la venta. Se procedió a la detención de estas dos personas que hoy ya se encuentran imputadas y en prisión preventiva. Y se solicitó judicialmente el derribo de estas dos instalaciones”, agregó.

>> Leer más: Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

La funcionaria del MPA indicó que, debido a la problemática que ocasionan los búnkers, los propios vecinos ya habían iniciado el derribo de las instalaciones, por lo cual “cuando solicitamos judicialmente la autorización para este tipo de medidas, resaltamos mucho la urgencia que nosotros tenemos en realizar este tipo de actuaciones e inactivar estos puntos de venta”, señaló.

Ley de Microtráfico

Desde que la ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, ya son 94 las inactivaciones en toda la provincia de Santa Fe.

Estos dispositivos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales.

Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.

Noticias relacionadas
Alejandro Ficcadenti al ser detenido en otra causa

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Crimen en la barbería: piden 21 años de prisión para el acusado como autor del asesinato de Iván Jagich. 

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

siete detenidos en mas de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero.

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Ver comentarios

Las más leídas

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Lo último

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

Convocatoria de los hinchas de Central en la sede fundacional para celebrar el título

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Hace más de 20 años fue la primera sala multicine de la ciudad. El predio se prepara para sumar un gimnasio y tiene en alquiler la mayoría de sus locales comerciales
El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados
Información General

Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario
La ciudad

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio
POLICIALES

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados
La Ciudad

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Pullaro y la reforma laboral: Deben considerarse los costos de cada región
Economía

Pullaro y la reforma laboral: "Deben considerarse los costos de cada región"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

La foto inesperada de Messi que revolucionó a un club argentino

Newells lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

Newell's lo rescató, se fue por la puerta de atrás y ahora se quedó sin ir al Mundial

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

Quiénes son los que no acataron un alerta meteorológico y casi desatan una tragedia

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico adelantó el alerta amarillo por tormentas para Rosario

Ovación
Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido
OVACIÓN

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: Me parece súper lógico y muy merecido

Gonzalo Belloso, sobre el título de Central: "Me parece súper lógico y muy merecido"

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

De una conferencia de prensa de Veliz trunca al viaje Buenos Aires para recibir el título de campeón

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron

Ariel Holan, sobre Central campeón de la Liga: "Hicimos un gran año, gracias a quienes lo reconocieron"

Policiales
Pablo Cococcioni: A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio
Policiales

Pablo Cococcioni: "A la gente le arruina la vida tener un búnker en su barrio"

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Ingresó al Heca con un balazo en una pierna y quedó preso por homicidio

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

La Ciudad
El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche
La Ciudad

El arte que abraza: un grupo de muralistas transformó el nuevo refugio Sol de Noche

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

La Línea de la Costa vuelve a circular los fines de semana y feriados

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

El ex complejo Village busca una segunda oportunidad: se reconvertirá en un shopping

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

Qué hacer en Rosario durante el fin de semana largo: festivales, ferias, deporte y paseos guiados

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad
La Ciudad

De qué mueren los rosarinos: las principales causas de fallecimiento en la ciudad

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón
POLICIALES

Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

UOM: Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir
Economía

UOM: "Vasalli está en situación límite, no entró ni un tornillo para producir"

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo récord de este domingo

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario
La Ciudad

Un móvil policial chocó a un auto particular en el centro de Rosario

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe
Información General

Aumento de sífilis en jóvenes en todo el país: cuál es la situación en Santa Fe

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones
Información General

El Quini 6 sigue sin salir y el pozo acumulado ya supera los $12.000 millones

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México
Política

Injerencia extranjera: quién es el miembro de Fundación Libertad acusado en México

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Malas noticias para Central: cuántas fechas de suspensión recibió Malcorra tras ver la roja

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María
Policiales

Exbarras de NOB implicados en un crimen están acusados por amenazas a Di María

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras
Policiales

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las recientes balaceras

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro
Economía

El dólar mayorista volvió a subir y se entonaron los contratos a futuro

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo
Información General

Javier Milei distinguió a Andrea Bocelli con la Orden de Mayo

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella
Información General

La Nasa difundió imágenes detalladas del cometa que llega desde otra estrella

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado
Policiales

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio: un vecino acusado

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro
Policiales

Explotación de una menor: apresan a una pareja en allanamientos en el centro

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

Por Patricia Martino

Economía

La industria metalúrgica rosarina suma 32 meses en caída en un fin de año crítico

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita
Información general

El Conicet cierra el año con un streaming de una exploración inédita

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario
La Ciudad

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales
La Ciudad

Aprobaron la adjudicación del puente Rosario-Victoria a dos empresas locales