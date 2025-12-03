La Capital | La Región | ingenieros

Pequeños "ingenieros" presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

En una exposición inédita de la Municipalidad, los niños y niñas explicaron el plan oficial de puesta en valor de parques, plazas y espacios públicos

Ruth Oitana

Por Ruth Oitana

3 de diciembre 2025 · 11:34hs
Involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público

Involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia.
Pequeños ingenieros presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

Pequeños ingenieros presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

Pequeños ingenieros presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

Granadero Baigorria sorprendió con una iniciativa inédita y lanzó el plan de puesta en valor de plazas y parques, que tuvo como protagonistas a los más chicos, convertidos en “ingenieros por un día”. Con cascos en la cabeza y planos en mano, fueron ellos quienes explicaron las mejoras que transformarán los espacios públicos de la ciudad. Una obra pensada para las familias y presentada por quienes más la van a disfrutar.

La Secretaría de Obras Públicas presentó el proyecto “Puesta en valor de parques y plazas”, un plan integral que busca renovar, modernizar y jerarquizar los espacios comunitarios.

El objetivo es claro, crear lugares de encuentro, juego y esparcimiento que fortalezcan la vida familiar y la integración social. El programa contempla juegos inclusivos, senderos accesibles, luminarias modernas y sectores verdes más amplios, con especial atención al cuidado ambiental y la seguridad.

Granadero Baigorria - niños ingenieros 3_2

Los mini "ingenieros" explicaron el plan

Lo más llamativo fue la forma de anunciarlo. En un hecho innovador para la región, la presentación estuvo a cargo de niños y niñas de la ciudad, quienes interpretaron el rol de ingenieros y detallaron los trabajos previstos. Con entusiasmo, fueron desgranando cada mejora:

“Las plazas tienen que ser para todos”, dijo una de las pequeñas voceras, mientras señalaba los planos de los juegos inclusivos. Otro agregó: “Con más color y diversión, vamos a querer venir siempre”. Y un tercero, con humor, anticipó: “Vamos a poner juegos nuevos para que nadie se quede afuera”.

Granadero Baigorria - niños ingenieros 2

El video oficial que se puede ver en las redes sociales del municipio muestra cómo los chicos describieron con espontaneidad la instalación de luminarias modernas y senderos seguros. “Con luces más lindas, vamos a poder jugar hasta más tarde”, celebró uno de ellos, arrancando aplausos entre los presentes. La frescura de sus palabras convirtió la presentación en un verdadero acto comunitario, donde la imaginación infantil se mezcló con la planificación técnica.

La iniciativa forma parte de una política pública orientada a recuperar, mantener y potenciar los espacios comunitarios. La obra será ejecutada con personal municipal, garantizando un vínculo directo con cada barrio y con énfasis en la accesibilidad universal, el uso recreativo y el cuidado urbano. Así, Baigorria continúa avanzando hacia una ciudad más integrada, moderna y pensada para las familias.

Más color para Granadero Baigorria

El intendente, Adrián Maglia, celebró la propuesta con palabras que reflejan el espíritu del proyecto: “Nuestras plazas y parques van a brillar más que nunca. Y junto a los más chicos lo vamos a hacer posible, vamos a crear y dar más color a cada rincón de la ciudad”. La frase resume la apuesta por un modelo de gestión que combina infraestructura con participación ciudadana, y que convierte a los niños en protagonistas de la transformación urbana.

Granadero Baigorria - niños ingenieros 1

Más allá de la obra en sí, la experiencia deja una enseñanza: involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la conciencia comunitaria. En Baigorria, los “niños ingenieros” no solo imaginaron plazas más lindas, sino que también marcaron el camino hacia una ciudad que se construye con la voz de todos.

>>Leer más: Un paraíso escondido a sólo media hora del centro de Rosario, para descubrir y escapar del ruido y el calor

Noticias relacionadas
Los trabajadores de frigorífico Euro de Villa Gobernador Gálvez mantienen tomada la planta desde hace 22 días

Frigorífico de Villa G. Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

postergaron hasta febrero el inicio del juicio por contaminacion en pergamino

Postergaron hasta febrero el inicio del juicio por contaminación en Pergamino

Rabbia llamó al gobierno provincial a asumir un rol activo en la defensa del empleo y la producción santafesina, articulando acciones con la Nación y poniendo en marcha herramientas de asistencia, reestructuración y reindustrialización.

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Desde el municipio destacaron que esta actualización no es un ajuste técnico más, sino un proceso de modernización que coloca al sistema tributario local en una nueva etapa.

Proponen reducir, eliminar y simplificar más de 150 trámites municipales en Venado Tuerto

Ver comentarios

Las más leídas

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Lo último

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

El broker online LBX celebra el 28° aniversario del Grupo Libertex con promociones exclusivas

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Un ex-Central se metió entre los personajes del año de Gente con un traje muy especial

Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Lo anunciará este jueves en Rosario la ministra de Salud, Silvia Ciancio. Cuáles son las estrategias para intentar revertir la situación

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio
Policiales

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Vuelve a Newells un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Vuelve a Newell's un lateral que estaba a préstamo y salió campeón de la Copa Sudamericana

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Ovación
Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces
Ovación

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales para la fase de grupos

Policiales
Policiales

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Prófugos más buscados: cayó en Chubut El Patrón Gallardo, investigado por un homicidio

Prófugos más buscados: cayó en Chubut "El Patrón" Gallardo, investigado por un homicidio

La Ciudad
Los cuentos de Sara: el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros
La Región

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza, un acto de necesidad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza, un acto de necesidad"

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Información General

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas
La Ciudad

Rosario envió su primera gran carga solidaria al Garrahan: 160 mil tapitas

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital
Economía

Caída del poder adquisitivo: ya transfirió $59,8 billones de los asalariados al capital

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto
La Ciudad

El Concejo avala que la Intendencia siga definiendo el precio del boleto

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados
Información general

Fentanilo contaminado: presentaron el informe final de Diputados

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura
Política

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa
La Ciudad

La UNR le entrega a Fito Páez el título de doctor honoris causa

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una policía federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza
La Ciudad

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el festival Cine Tiza

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA
Política

Bullrich pidió que Messi se despegue de Tapia y tensó más la disputa con la AFA