Pequeños "ingenieros" presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

En una exposición inédita de la Municipalidad, los niños y niñas explicaron el plan oficial de puesta en valor de parques, plazas y espacios públicos

Involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia.

Granadero Baigorria sorprendió con una iniciativa inédita y lanzó el plan de puesta en valor de plazas y parques , que tuvo como protagonistas a los más chicos , convertidos en “ingenieros por un día”. Con cascos en la cabeza y planos en mano, fueron ellos quienes explicaron las mejoras que transformarán los espacios públicos de la ciudad. Una obra pensada para las familias y presentada por quienes más la van a disfrutar.

La Secretaría de Obras Públicas presentó el proyecto “Puesta en valor de parques y plazas” , un plan integral que busca renovar, modernizar y jerarquizar los espacios comunitarios .

El objetivo es claro, crear lugares de encuentro, juego y esparcimiento que fortalezcan la vida familiar y la integración social. El programa contempla juegos inclusivos, senderos accesibles, luminarias modernas y sectores verdes más amplios, con especial atención al cuidado ambiental y la seguridad.

Lo más llamativo fue la forma de anunciarlo. En un hecho innovador para la región, la presentación estuvo a cargo de niños y niñas de la ciudad , quienes interpretaron el rol de ingenieros y detallaron los trabajos previstos. Con entusiasmo, fueron desgranando cada mejora:

“Las plazas tienen que ser para todos”, dijo una de las pequeñas voceras, mientras señalaba los planos de los juegos inclusivos. Otro agregó: “Con más color y diversión, vamos a querer venir siempre”. Y un tercero, con humor, anticipó: “Vamos a poner juegos nuevos para que nadie se quede afuera”.

Granadero Baigorria - niños ingenieros 2

El video oficial que se puede ver en las redes sociales del municipio muestra cómo los chicos describieron con espontaneidad la instalación de luminarias modernas y senderos seguros. “Con luces más lindas, vamos a poder jugar hasta más tarde”, celebró uno de ellos, arrancando aplausos entre los presentes. La frescura de sus palabras convirtió la presentación en un verdadero acto comunitario, donde la imaginación infantil se mezcló con la planificación técnica.

La iniciativa forma parte de una política pública orientada a recuperar, mantener y potenciar los espacios comunitarios. La obra será ejecutada con personal municipal, garantizando un vínculo directo con cada barrio y con énfasis en la accesibilidad universal, el uso recreativo y el cuidado urbano. Así, Baigorria continúa avanzando hacia una ciudad más integrada, moderna y pensada para las familias.

Más color para Granadero Baigorria

El intendente, Adrián Maglia, celebró la propuesta con palabras que reflejan el espíritu del proyecto: “Nuestras plazas y parques van a brillar más que nunca. Y junto a los más chicos lo vamos a hacer posible, vamos a crear y dar más color a cada rincón de la ciudad”. La frase resume la apuesta por un modelo de gestión que combina infraestructura con participación ciudadana, y que convierte a los niños en protagonistas de la transformación urbana.

Granadero Baigorria - niños ingenieros 1

Más allá de la obra en sí, la experiencia deja una enseñanza: involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y la conciencia comunitaria. En Baigorria, los “niños ingenieros” no solo imaginaron plazas más lindas, sino que también marcaron el camino hacia una ciudad que se construye con la voz de todos.

