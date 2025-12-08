Zona norte: prendieron fuego a un indigente mientras dormía

Sucedió este lunes y por el hecho hay dos detenidos. La víctima fue trasladada al Heca en un helicóptero sanitario y tiene el 80% de su cuerpo quemado

El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación.

Un indigente fue prendido fuego mientras dormía bajo un puente de avenida Circunvalación, en Baigorria y Joaquín Suárez, en la zona norte de Rosario, este lunes al mediodía. La víctima, de 29 años, terminó con el 80% de su cuerpo quemado y tuvo que ser trasladada en un helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Según trascendió, dos hermanos, Mariano y Alexis, de 24 y 29 años respectivamente, se encontraban durmiendo debajo de un puente en avenida Circunvalación cuando el menor de ellos despertó al sentir un fuerte olor a combustible.

Testigos del hecho marcaron que dos hombres vestidos con prendas oscuras y botellas en sus manos rociaron con combustible a ambos hermanos y sus escasas pertenencias . Según relató Mariano, que pudo escapar, el lugar comenzó a incendiarse y vio a su hermano corriendo envuelto en llamas.

Agentes del Comando Radioeléctrico que arribaron al lugar pidieron refierzo de una unidad del Sies, que diagnosticó que el joven de 29 años había sufrido quemaduras graves en más del 80% de su cuerpo. Inmediatamente, fue trasladado por una unidad aérea de emergencias al Heca.

Los agresores intentaron escapar por las vías del ferrocarril Belgrano pero fueron detenidos antes de subirse a un Peugeot de color negro. Ambos hombres, de 35 años, fueron identificados como Arber Milton M. y Manuel Fabian P.

Una dotación de Bomberos Zapadores se hizo presente en el lugar y apagó el fuego que afectó las pocas pertenencias de los hermanos: un colchón, un sofá, una frazada, madera, una mesa y algo de ropa.

Por el momento, se desconocen las razones de la agresión y si los autores conocían a las víctimas.