Un joven indigente está grave luego de que prendieran fuego el auto donde dormía

Tiene 28 años y está internado en el Heca con graves quemaduras y pronóstico reservado. Fue rescatado del incendio de un Renault 12 en Cullen y Génova,

3 de noviembre 2025 · 18:30hs
Omar O. fue ingresado a la guardia del Heca con graves quemaduras en el 15% del cuerpo

Omar O. fue ingresado a la guardia del Heca con graves quemaduras en el 15% del cuerpo

Un joven de 28 años en situación de calle sufrió grave quemaduras luego de que prendieran fuego el viejo auto en el que se encontraba durmiendo durante la madrugada de este lunes en la zona norte. Se trata de Omar O. quien está internado en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca) intubado y con riesgo de vida.

Fuentes policiales confirmaron que Omar O. ingresó a las 6.15 de este lunes en la guardia del Heca. Los voceros consultados señalaron que personal del Sies lo había trasladado desde Cullen y Génova donde vecinos les dijeron que habían rociado con nafta el viejo Renault 12 mientras la víctima dormía en su interior. Si bien Omar O. pudo ser sacado del vehículo, éste fue consumido por las llamas.

Omar O. resultó con quemaduras tipo AB en al menos un 15% de su cuerpo. En principio las heridas le comprometían las vías aéreas, por lo que su estado era delicado y con riesgo de vida. El muchacho está internado intubado con pronóstico reservado.

Respecto de los agresores o del móvil de la agresión, una versión daba cuenta de un incidente previo con otra persona en situación de calle que culminó con el vehículo incinerado. Si bien esa línea era la hipótesis más fuerte, hasta el momento no trascendió que haya sospechosos detenidos o buscados por el violento episodio.

