Ataque brutal bajo un puente en Nuevo Alberdi: dos hombres quedaron presos por intentar quemar vivo a un indigente

Manuel P. y Heber M. fueron imputados de tentativa de homicidio por haber atacado a un joven que está internado con el 65% de su cuerpo quemado

El ataque al indigente sucedió en Baigorria y Joaquín Suárez, debajo de un puente de avenida Circunvalación.

Dos hombres quedaron en prisión preventiva acusados de haber intentado asesinar a dos jóvenes en situación de calle a quienes rociaron con combustible y prendieron fuego mientras dormían debajo de un puente de la zona noroeste. Manuel P. y Heber M., ambos de 35 años, fueron imputados de tentativa de homicidio de Alexis Ardiles, quien sigue internado en grave estado.

La fiscal Laura Riccardo imputó a los sospechosos de lo ocurrido el pasado lunes 8 de este mes, alrededor de las 13.30, en inmediaciones de un puente ubicado en el cruce de Baigorria y Joaquín Suárez, en uno de los bordes del barrio Nuevo Alberdi Oeste. Según la acusación, los sospechosos rociaron allí con combustible a dos hermanos mientras estaban durmiendo a la intemperie.

Según la mecánica del hecho establecida por la fiscalía, los acusados rociaron con combustible a Alexis Ardiles, de 29 años, y le prendieron fuego. Acto seguido hicieron lo mismo con Mariano G., de 24 y hermano de Alexis, quien se despertó cuando sintió el líquido arrojado a sus ojos y alcanzó a escapar de la agresión mientras veía cómo su hermano se estaba incendiando.

Mariano divisó a los sospechosos y alcanzó a advertirles sobre su presencia a personal policial que estaba en la zona, que los siguieron detuvieron cuando se estaban por subir a un auto Peugeot 206 negro propiedad de Heber M.

Alexis fue llevado en un helicóptero sanitario hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado en terapia intensiva con alrededor del 65% de su cuerpo afectado por quemaduras, especialmente en ambas piernas, muslos, cara anterior y posterior de abdomen, y cara lateral de miembro superior izquierdo.

Manuel P. y Heber M. fueron imputados como coautores de una tentativa de homicidio calificado por alevosía y la jueza Natalia Benvenuto les dictó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.