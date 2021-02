Acusarán a cuatro personas por el homicidio en la causa de Carlos "Bocacha" Orellano

Este sábado de madrugada efectivos de la Agencia de Control Policial (ACP, la antigua Asuntos Internos) realizó una serie de tres allanamientos para detener a una mujer policía y dos empleados de seguridad de Ming. Con apoyo de Tropa de Operaciones Especiales (TOE), una veintena de efectivos se desplegaron entre objetivos ubicados en Ibarlucea, Funes y Villa Gobernador Gálvez, lugares donde se produjeron las detenciones de Gómez, Maidana y López, respectivamente. En la casa de unos de los empleados de seguridad se encontró una pistola calibre 22. A los tres se les secuestraron los celulares. Este lunes, en horario de determinar, el cuarteto será imputado por una nueva teoría que, según las fuentes, estaba siendo investigada “trabajada por el fiscal hace un tiempo en reserva, sobre la cual hay testimonios que se fortalecieron con los últimos exámenes médicos que llegaron. La teoría de la mecánica del hecho involucra a todas las personas detenidas”, informó un portavoz.

image (18).jpg Uno de los empleados de seguridad detenidos este sábado por efectivos de la ACP. Foto: ACP.

“No podemos adelantar lo que expondrá el fiscal, la querella tiene su teoría del caso y la defensa también respecto de los exámenes médicos. Pero la teoría del caso de la Fiscalía se basa más en otros datos que se fueron recabando”, explicó la fuente judicial. “La acusación tiene cosas de ambas, se va imputar el homicidio y se va a exponer con que elementos se llega a esa conclusión. Algunos de esos elementos están en reserva en la investigación”, indicó el vocero. “Se va imputar el homicidio y se va a exponer con que elementos se llega a esa conclusión”, indicó el vocero.

Sábado agitado

A lo largo de la mañana las partes se fueron desayunando con las novedades. “El martes mantuvimos una reunión con el fiscal Saldutti de la que participó Mary, la mamá de Carlos, Juan pablo, su primo y yo. Estuvimos reunimos con Saldutti por mas de una hora. Fue una reunión muy fuerte, de mucho impacto, en todo sentido tanto subjetivo como técnico. Discutimos muchísimo la situación y en esa reunión le planteamos al fiscal de que era imperioso que avanzara en las imputaciones por la muerte de Carlos, en relación a estas cuatro personas”, explicó el abogado querellante Salvador Vera.

“Entendemos que como colorario de esta reunión se termina madurando esta decisión que entiendo el fiscal ya venia trabajando desde antes. El lunes avanzara en las imputaciones a las cuatro personas por la muerte de Carlos”, indicó. Y agregó: “No ha habido incorporación de evidencia nueva. Todo esto es en base a las evidencias que ya están en el expediente. Algo que desde esta querella ya habíamos advertido que era solido y suficiente para avanzar en las detenciones e imputaciones. Esto es lo que habíamos requerido en distintos momentos del proceso”, añadió Vera, como la voz de los Orellano.

“Se sabía que iba a haber novedades en la causa, pero no que iban a detener a Gómez, lo que me parece una exageración”, explicó Rodrigo Mazuchini, defensor de la pareja de policías Gómez y Nicolossi. “En el caso de mis dos asistidos son personas que se han quedado viviendo en Ibarlucea, de donde son ellos. No se han movido. Nicolossi se presento en la audiencia. La evidencia en contra de mis defendidos no ha variado en nada. El fiscal ya ha tomado las entrevistas hace meses. No hay nada nuevo en el expediente. Todos en Rosario ya sabemos que lamentablemente el chico (por «Bocacha») falleció ahogado. No hubo una muerte violenta”, dijo el abogado.

“Esto responde a una presión mediática que se esta haciendo sobre la fiscalía y la sociedad. Esperemos que no sea así sobre los jueces. No veo ningún elemento para justificar las detenciones en este momento de la causa”, agregó. "Pensando en peligrosidad procesal, que es por lo que la gente queda presa, el fiscal tenía sobre el escritorio los mismos elementos que hace ocho meses para detener. No encuentro un nuevo elemento para detener”, reflexionó.

“El análisis que hago es que si seguís a la querella y sus declaraciones es que todo lo que dijeron quedó negado por los propios hechos. Hace unos días decían que se había producido una muerte violenta en tierra. Que Orellano no se había ahogado y que había muerto con una llave de artes marciales. Incluso le han hicieron creer a la familia que al chico lo han golpeado, cuando en el mismo legajo del fiscal la causa de muerte es indeterminada”, dijo Mazuchini.

"En el expediente hay un informe de un perito odontólogo, que no revisa solo los dientes sino que también examina la mandíbula y la boca, que no encontró rastros de golpes. Sólo una lesión producida en el labio que podría ser por una mordedura posiblemente de peces. Invito a los lectores a hacer una comparación de como fueron cambiando las versiones de la querella a lo largo de los meses y en el fondo todo sigue siendo como dijeron mis defendidos desde el principio. Que el hombre se cayó al río”, indicó el defensor de Nicolossi y Gómez.

Cuatro policías imputados

Hasta el momento el expediente abierto por la muerte de “Bocacha” tenía cuatro policías imputados, uno de ellos detenido. Gómez y Nicolossi fueron acusados el 11 de diciembre pasado por los fiscales Saldutti y Gonzalo Fernández Bussy, de la unidad de Violencia Institucional, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica agravada por haber omitido informar una interacción entre ellos y personal de seguridad del boliche con Orellano.

En tanto los policías Pablo Bagli y Brenda Leis, que se desempeñaban como comisario y sumariante de la seccional 2ª, fueron acusados por Fernández Bussy por incumplimiento de deberes de funcionario público al haber omitido cumplir en forma inmediata la orden de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien ordenó recabar y secuestrar las cámaras de seguridad de la zona. Además, por consignar una fecha errónea en ese pedido.