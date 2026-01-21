La Capital | Ovación | Vóley

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

El olímpico rosarino Tomás Capogrosso será la principal atracción de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa que llegará a la ciudad

21 de enero 2026 · 11:39hs
Tomás Capogrosso será la figura de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa en La Florida.

Foto: Enard

Tomás Capogrosso será la figura de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa en La Florida.

Rosario volverá a ser epicentro del vóley playa nacional con la llegada de una nueva etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa, reafirmando su condición de sede estratégica para la disciplina y su proyección deportiva en un verano marcado por la actividad constante y la competencia de alto nivel. Durante cuatro jornadas, La Florida ofrecerá un marco ideal para el desarrollo de uno de los eventos más importantes del calendario nacional sobre arena.

La gran figura del certamen será Tomás Capogrosso, deportista olímpico e integrante de la selección argentina, que llega a la ciudad como el principal referente del torneo y el único jugador del grupo de máximos exponentes nacionales que competirá en esta etapa, que se disputará del 22 al 25 de enero en el Balneario La Florida.

Su presencia jerarquiza la competencia y posiciona al evento como una cita destacada dentro del circuito. En la temporada 2025, Tomás y su hermano Nicolás llegaron a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial, consolidándose en distintos momentos del año entre las mejores duplas del planeta y reafirmando su lugar en la élite internacional de la disciplina.

voley (2).jpg
Los hermanos Capogrosso, dos destacadas figuras del beach volley.

Los hermanos Capogrosso, dos destacadas figuras del beach volley.

Capogrosso atraviesa un gran presente deportivo, con participación sostenida en el circuito internacional y enfrentamientos habituales ante las mejores duplas del mundo. Su trayectoria y experiencia lo convierten en una de las figuras más representativas del vóley playa argentino y en el nombre propio de esta etapa en Rosario.

El deporte en La Florida

La realización de esta competencia se inscribe en un verano deportivo excepcional en el Balneario La Florida, que en las últimas semanas fue escenario de múltiples eventos de jerarquía. Hace apenas quince días, el espacio albergó un torneo internacional de fútbol con la participación de clubes de gran convocatoria, y recientemente fue sede del básquet 3x3, consolidando su perfil como un lugar preparado para albergar competencias de distintas disciplinas.

>> Leer más: Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

“Que Rosario reciba una etapa del Circuito Argentino con un jugador del nivel de Tomás Capogrosso habla del crecimiento que tuvo La Florida como espacio deportivo y del trabajo sostenido que venimos realizando para posicionar a la costa como un polo de eventos durante todo el verano”, señaló Patricio Alday, gerente de Costanera Rosario.

Por otro lado, Alday agregó: “Estos eventos generan movimiento deportivo, turístico y social, y refuerzan la idea de una ciudad activa, con espacios públicos preparados para competencias de primer nivel”.

voley1.jpeg
Los hermanos Capogrosso desplegando su talento en vóley de playa en La Florida.

Los hermanos Capogrosso desplegando su talento en vóley de playa en La Florida.

>> Leer más: Vóley: Citta se hizo fuerte de local y sumó dos importantes victorias

El vóley playa se fortalece en Rosario

Todo este movimiento forma parte del proceso de puesta en valor de los espacios deportivos de la ciudad y del camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, uno de los grandes desafíos organizativos que tendrá Rosario en el corto plazo.

La cuarta etapa del Circuito Argentino reunirá a las mejores parejas del país en la rama masculina y femenina, que competirán por puntos clave para el ranking nacional. El torneo forma parte del calendario oficial organizado por la Federación del Voleibol Argentino, con el acompañamiento de la Asociación de Voleibol de Rosario y la Federación Santafesina de Voleibol, en una articulación institucional fundamental para el crecimiento sostenido del vóley playa.

Con la presencia de un jugador olímpico y una nutrida participación de duplas de todo el país, Rosario vuelve a ofrecer vóley playa de alto nivel, consolidando a La Florida como uno de los escenarios deportivos más importantes del verano y como una referencia dentro del calendario nacional.

Noticias relacionadas
El bloqueo de Normal 3 busca interceptar el remate rival durante el debut en la Liga Nacional de vóley.

La leyenda del vóley que se encuentra en Rosario con motivo de la Liga Nacional

Los hinchas de Central volverán al Gigante este sábado para el partido frente a Belgrano.

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry siguen en carrera

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

El arquero de Newells Juan Espínola, con chances de jugar para la selección paraguaya en el Mundial.

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newell's que se irá de la Lepra en este 2026?

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Lo último

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Ovación
Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida
Ovación

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newells que se irá de la Lepra en este 2026?

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newell's que se irá de la Lepra en este 2026?

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa