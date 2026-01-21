Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

El olímpico rosarino Tomás Capogrosso será la principal atracción de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa que llegará a la ciudad

Tomás Capogrosso será la figura de la cuarta etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa en La Florida.

Rosario volverá a ser epicentro del vóley playa nacional con la llegada de una nueva etapa del Circuito Argentino de Vóley Playa , reafirmando su condición de sede estratégica para la disciplina y su proyección deportiva en un verano marcado por la actividad constante y la competencia de alto nivel. Durante cuatro jornadas, La Florida ofrecerá un marco ideal para el desarrollo de uno de los eventos más importantes del calendario nacional sobre arena.

La gran figura del certamen será Tomás Capogrosso, deportista olímpico e integrante de la selección argentina , que llega a la ciudad como el principal referente del torneo y el único jugador del grupo de máximos exponentes nacionales que competirá en esta etapa, que se disputará del 22 al 25 de enero en el Balneario La Florida.

Su presencia jerarquiza la competencia y posiciona al evento como una cita destacada dentro del circuito. En la temporada 2025, Tomás y su hermano Nicolás llegaron a ocupar el cuarto puesto del ranking mundial , consolidándose en distintos momentos del año entre las mejores duplas del planeta y reafirmando su lugar en la élite internacional de la disciplina .

Capogrosso atraviesa un gran presente deportivo, con participación sostenida en el circuito internacional y enfrentamientos habituales ante las mejores duplas del mundo. Su trayectoria y experiencia lo convierten en una de las figuras más representativas del vóley playa argentino y en el nombre propio de esta etapa en Rosario.

El deporte en La Florida

La realización de esta competencia se inscribe en un verano deportivo excepcional en el Balneario La Florida, que en las últimas semanas fue escenario de múltiples eventos de jerarquía. Hace apenas quince días, el espacio albergó un torneo internacional de fútbol con la participación de clubes de gran convocatoria, y recientemente fue sede del básquet 3x3, consolidando su perfil como un lugar preparado para albergar competencias de distintas disciplinas.

“Que Rosario reciba una etapa del Circuito Argentino con un jugador del nivel de Tomás Capogrosso habla del crecimiento que tuvo La Florida como espacio deportivo y del trabajo sostenido que venimos realizando para posicionar a la costa como un polo de eventos durante todo el verano”, señaló Patricio Alday, gerente de Costanera Rosario.

Por otro lado, Alday agregó: “Estos eventos generan movimiento deportivo, turístico y social, y refuerzan la idea de una ciudad activa, con espacios públicos preparados para competencias de primer nivel”.

voley1.jpeg Los hermanos Capogrosso desplegando su talento en vóley de playa en La Florida. Marcelo Bustamante / La Capital

El vóley playa se fortalece en Rosario

Todo este movimiento forma parte del proceso de puesta en valor de los espacios deportivos de la ciudad y del camino hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, uno de los grandes desafíos organizativos que tendrá Rosario en el corto plazo.

La cuarta etapa del Circuito Argentino reunirá a las mejores parejas del país en la rama masculina y femenina, que competirán por puntos clave para el ranking nacional. El torneo forma parte del calendario oficial organizado por la Federación del Voleibol Argentino, con el acompañamiento de la Asociación de Voleibol de Rosario y la Federación Santafesina de Voleibol, en una articulación institucional fundamental para el crecimiento sostenido del vóley playa.

Con la presencia de un jugador olímpico y una nutrida participación de duplas de todo el país, Rosario vuelve a ofrecer vóley playa de alto nivel, consolidando a La Florida como uno de los escenarios deportivos más importantes del verano y como una referencia dentro del calendario nacional.