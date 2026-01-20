Selección U17: boleto al Mundial de vóley con un rosarino como figura

El rosarino Máximo Mendoza, de última temporada en Sonder, fue uno de los principales anotadores del seleccionado en el Sudamericano de vóley

El talentoso Máximo Mendoza fue el único embajador rosarino en el Sudamericano de vóley. El punta de Sonder es una fija en este proceso de la selección argentina U17.

El 2026 arrancó a puro vóley . Y la selección argentina U17 superó un desafío que marcará su temporada. Es que obtuvo en el Sudamericano de Comodoro Rivadavia uno de los tres boletos para el evento del año en la categoría: el Mundial U17 de Doha, Catar, del 19 al 29 de agosto próximo.

En el plantel albiceleste estuvo el rosarino Máximo Mendoza, prodigioso valor que jugó la última temporada en Sonder.

La ciudad de Comodoro Rivadavia fue el epicentro del Sudamericano del 14 al 18 de enero.

El Sudamericano U17 fue el primer torneo del año de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV), ni más ni menos que clasificatorio para el Mundial de agosto.

Argentina cosechó tres victorias categóricas y una sola derrota, que terminó definiendo el certamen a favor de Brasil, en la última fecha. Acumuló triunfos ante Chile por 3-0 (27/25, 25/11 y 28/26), ante Perú también por 3-0 (25/15, 25/7 y 25/16) y frente a Venezuela por 3-1 (23/25, 26/24, 25/12 y 25/12). La última jornada puso mano a mano a albicelestes y brasileños, con festejo para la visita por un disputado 3-1 (25/17, 22/25, 25/23 y 25/19).

Argentina logró ir al Mundial

Argentina consiguió el gran objetivo: clasificar al Mundial de Catar. Cabe recordar que la última generación U17 fue subcampeona del mundo en 2024, tras caer en la final con Italia, por un ajustadísimo 3-2. Esta nueva camada de chicos buscará seguir haciendo historia.

El próximo evento ecuménico tendrá modificaciones. La cantidad de selecciones crecerá de 16 a 24 equipos, con el fin de unificar la estructura de competencia con las del U19 y U21.

De un gran 2025 con el tricolor, con el que terminó consiguiendo un enorme 4° puesto en la Copa Argentina Sub-16 de Chapadmalal, Maxi Mendoza confirmó todo lo bueno que venía haciendo.

“La clasificación al Mundial fue el objetivo que teníamos en este Sudamericano y lo pudimos conseguir. Dejamos todo en cada partido en busca de lograr lo que nos propusimos”, le contó Maxi Mendoza a Ovación recién llegado del sur argentino.

“Ganamos los primeros tres partidos y después la final contra Brasil sabíamos que era un partido difícil, que iba a estar peleado para ambos lados”, contó.

Maxi Mendoza además terminó como máximo anotador argentino en dos partidos: ante Perú (12 puntos) y Venezuela (22 tantos). A pesar de ser el único rosarino en la lista, la provincia también estuvo representada por otros dos jóvenes talentos como Augusto Moyano, crédito de San Jerónimo Norte, y Maxi Jacuzzi, de Villa Ocampo.

Los 14 integrantes del seleccionado

Los 14 jugadores que consiguieron la clasificación a Catar: Nuriel Gonzalo Vera, Tiziano Fernández, Santiago Quaini, Lázaro Ganino, Juan Manuel Alonso Rigone, Valentín Bianchi, Valentino Briozzi, Máximo Mendoza, Ezequiel Godoy, Maximiliano Jacuzzi, Salvador Demarco, Juan Bautista Alonso Rigone, Augusto Moyano y Santino Maciel.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Leonardo Nocenti (DT), Mateo Barsi (asistente), Nicolás De Gatica (preparador), Patricio Dubois (estadísticas), Guido Malagrino (kinesiólogo) y Daniel Bozikovich (mánager).