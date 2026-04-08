Una leyenda de Newell's confesó que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

En una entrevista con un medio porteño, dijo que el equipo del Parque "no merece estar donde está". Reconoció que lo de Leo es una decisión personal y familiar

Jugó seis años en Newell's en los años 70, volvió en la última parte de los 80 y salió campeón en la temporada 1987/88 con el inolvidable equipo de José Yudica, con el que también llegó a la final de la Copa Libertadores. Roque Raúl Alfaro es una auténtica leyenda rojinegra.

Nacido en Nogoyá hace 69 años, Alfaro fue uno de los grandes productos de la cantera de Newell's y también brilló en Panathinaikos, América de Cali y River (fue campeón de la Copa Libertadores en 1986). Terminó su carrera como futbolista en H'Oggins de Chile en 1992, luego de 18 años en equipos de primera división.

Aunque luego tuvo una extensa carrera como entrenador, nunca trabajó como tal en Newell's. Aún así, es sumamente recordado y respetado por los hinchas rojinegros por su talento futbolístico y también por sus condiciones humanas. Es, para decirlo directamente, un tipo muy querido en el mundo rojinegro.

Roque Alfaro y el presente de Newell's

En una entrevista a la que fue convocado para hablar del presente de Newell's, Alfaro dijo que siente "tristeza y dolor" por la actualidad del club, al que considera como "un grande", y expresó su deseo de que pueda salir "cuanto antes" de una crisis que a su juicio arrastra desde hace como mínimo una década.

En declaraciones al medio Bolavip, Alfaro dijo que Newell's no está mal solo por el presente, sino por todo lo que se hizo mal en los últimos años, y aseguró: "El club no merece estar donde está".

Luego habló de Lionel Messi: “Tengo un hijo de 38 años, Roque, que es un año menor que Leo. Jugó con él en Newell’s cuando eran chiquitos, 8 o 9 años. A Leo lo conozco desde ese momento. Lo vi jugar todo el tiempo, 3 o 4 años seguidos en las categorías menores de Newell’s. Tengo una afinidad con su papá”, contó.

Luego le envió un mensaje: “Simplemente le pediría a Leo que, en la medida de que pueda y sienta, porque, a ver, la carrera ha sido tan brillante, su vida ha sido tan brillante familiarmente, que yo no quiero que venga a sufrir esas consecuencias de la inseguridad, que es lo que ocurre en el ámbito de mi país, pero si él quiere, sabe que todo Newell’s lo está esperando”.

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"Leo sabe que el fútbol argentino lo está esperando"

Y añadió, en la nota con Bolavip: “Messi sabe que todo el fútbol argentino lo está esperando, pero no me voy a meter en su vida porque es una decisión familiar en la cual no quiero interceder para nada. Yo sería feliz de la vida de poder saber que, así como vistieron la camiseta Maradona, Ortega, Yazalde, Sanabria, entre tantos grandísimos jugadores que tuvo Newell’s, Leo vuelva a ponérsela”.

Por último, repitió que es "lo único que le pediría" al actual campeón del mundo con la selección argentina y actual jugador de Inter Miami, aunque resaltó que se trata de una decisión personal de Messi y su familia y que no quiere meterse con eso.