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En Newell's, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

El marcador central de Newell's jugó 45 minutos en la reserva, que esta tarde superó por 2 a 0 a Independiente Rivadavia en Bella Vista

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

8 de abril 2026 · 18:12hs
Glavinovih volvió a tener minutos de fútbol formal en la reserva y aparece como una nueva opción en la zaga

Glavinovih volvió a tener minutos de fútbol formal en la reserva y aparece como una nueva opción en la zaga,

Dentro del escenario de sensibles carencias de marcadores centrales por lesiones, en Newell's surgió una buena noticia dentro del búnker rojinegro. Como ni Bruno Cabrera ni Nicolás Goitea pueden estar a disposición del cuerpo técnico por distintos problemas físicos, el panorama de indisposición entre los zagueros generó complicaciones al momento del armado del equipo y del banco de relevos para el próximo compromiso, que será el domingo, a las 15, ante San Lorenzo en el Coloso.

En ese marco de búsquedas, el entrenador Frank Kudelka ya empieza a tener más cerca en el rango de lo disponible a un defensor de la casa, que volvió al club después de su paso por Philadelphia Union de la MLS, y estaba poniéndose a punto para poder transformarse en una alternativa más que válida en un puesto clave que hace mucho tiempo no encuentra dueños y trae dolores de cabeza al universo leproso.

Se trata de Ian Glavinovich, de 24 años, que esta tarde disputó 45 minutos en el triunfo 2-0 de la reserva frente a los mendocinos en el Complejo Jorge Griffa, con goles de Joaquín Amadío y Blas Benedetto.

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Glavinovich empieza a asomar en Newell's

Glavinovich ganó importantes minutos de rodaje durante la primera etapa y en el inicio del complemento fue reemplazado por Juan Blas Saman.

Vale destacar que este cotejo pertenece a la fecha 8º del torneo Proyección, y sirve para conocer más en profundidad su verdadero estado.

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En esta ocasión, el elenco rojinegro formó inicialmente con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Glavinovich, Alejo Velcoz y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles, Sebastián Montero; Benedetto, Amadío, Tomás Ríos.

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