En Newell's, en medio de la necesidad, Glavinovich empezó a tener minutos de rodaje

El marcador central de Newell's jugó 45 minutos en la reserva, que esta tarde superó por 2 a 0 a Independiente Rivadavia en Bella Vista

Glavinovih volvió a tener minutos de fútbol formal en la reserva y aparece como una nueva opción en la zaga,

Dentro del escenario de sensibles carencias de marcadores centrales por lesiones, en Newell's surgió una buena noticia dentro del búnker rojinegro . Como ni Bruno Cabrera ni Nicolás Goitea pueden estar a disposición del cuerpo técnico por distintos problemas físicos, el panorama de indisposición entre los zagueros generó complicaciones al momento del armado del equipo y del banco de relevos para el próximo compromiso, que será el domingo, a las 15, ante San Lorenzo en el Coloso.

En ese marco de búsquedas, el entrenador Frank Kudelka ya empieza a tener más cerca en el rango de lo disponible a un defensor de la casa, que volvió al club después de su paso por Philadelphia Union de la MLS , y estaba poniéndose a punto para poder transformarse en una alternativa más que válida en un puesto clave que hace mucho tiempo no encuentra dueños y trae dolores de cabeza al universo leproso.

Se trata de Ian Glavinovich, de 24 años, que esta tarde disputó 45 minutos en el triunfo 2-0 de la reserva frente a los mendocinos en el Complejo Jorge Griffa, con goles de Joaquín Amadío y Blas Benedetto.

Glavinovich empieza a asomar en Newell's

Glavinovich ganó importantes minutos de rodaje durante la primera etapa y en el inicio del complemento fue reemplazado por Juan Blas Saman.

Vale destacar que este cotejo pertenece a la fecha 8º del torneo Proyección, y sirve para conocer más en profundidad su verdadero estado.

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En esta ocasión, el elenco rojinegro formó inicialmente con Francisco Sciarini; Gino Barrio, Glavinovich, Alejo Velcoz y Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles, Sebastián Montero; Benedetto, Amadío, Tomás Ríos.