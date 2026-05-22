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A pesar de los rumores en Córdoba, Kudelka no se va de Newell's

Desde la Lepra le bajaron la espuma a las versiones que indican que el DT es pretendido por Talleres, al que ascendió desde el Federal A a la primera división

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

22 de mayo 2026 · 10:05hs
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Fran Kudelka seguirá en Newells a pesar de las intenciones de Talleres.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fran Kudelka seguirá en Newell's a pesar de las intenciones de Talleres.

La salida de Carlos Tévez de Talleres de Córdoba, sumado a la última eliminación de Copa Argentina ante Atlético Tucumán en Rosario, y con un Belgrano, rival de toda la vida, que jugará la final del Torneo Apertura, gestaron un pequeño sismo institucional en la vida de la T, que apuntó al DT de Newell's.

En las últimas horas, diferentes medios, tanto cordobeses como porteños, remarcaban y confirmaban que el gran sueño del presidente del club de la Docta, Andrés Fassi, es tener a Frank Darío Kudelka como entrenador para reemplazar al Apache.

El presidente Albiazul aseguró que el club ya se encuentra trabajando en la elección del próximo entrenador: “Estamos, con toda la estructura, haciendo un análisis para evaluar y buscar el nuevo entrenador”.

Kudelka
El entrenador leproso afrontará el mercado de pases de cara al Torneo Clausura.

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En Newell's descartan la salida de Kudelka

Esta información despertó cierta incertidumbre en los hinchas leprosos que escucharon las ansias cordobesas de tener a su entrenador, pero, según pudo averiguar Ovación, la comisión directiva de Newell's se comunicó con el técnico quien le confirmó la continuidad en el banco rojinegro.

>> Leer más: Newell's: solo Josué Reinatti tiene la continuidad asegurada bajo los tres palos

"Es todo humo, no se va", dijo una alta fuente dirigencial leprosa, quien además aseveró que Kudelka no se mueve del parque Independencia y que se lo espera para el 28 de mayo para finiquitar algunos detalles del mercado de pases y comenzar con la pretemporada para el próximo Clausura.

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