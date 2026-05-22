La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Los registros seguirán por debajo de los 10 grados, aunque se espera un leve repunte en los próximos días

22 de mayo 2026 · 21:18hs
Google Seguir a La Capital en Google
De fresco a frío: se esperan temperaturas mínimas de una cifra para Rosario y el tiempo será casi invernal.

Virginia Benedetto/ La Capital

De fresco a frío: se esperan temperaturas mínimas de una cifra para Rosario y el tiempo será casi invernal.

Las condiciones climáticas en Rosario son casi invernales desde hace varios días y los registros este viernes marcaron una temperatura mínima cercana a 0º. Si bien los termómetros comenzarán a repuntar levemente en las próximas jornadas del fin de semana largo, el tiempo seguirá siendo muy frío.

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con una temperatura máxima que no superará los 16º y una mínima que bajará hasta los 5º.

La jornada comenzará con niebla entre la madrugada y la mañana, y luego el cielo estará parcialmente nublado entre la tarde y la noche.

Fin de semana largo con frío

Hacia el domingo, las condiciones serán muy similares: una temperatura máxima de 18º y una mínima de apenas 6º. El cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada, a excepción de la madrugada y la noche, cuando estará mayormente nublado.

>> Leer más: Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

El último día del fin de semana largo llegará con una temperatura mínima que, por primera vez en varias jornadas, tendrá dos dígitos. El SMN pronostica que el lunes 25 de mayo parcialmente nublado, con una máxima de 18º y una mínima de 10º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: el jueves sigue el frio y tambien baja la maxima

El tiempo en Rosario: el jueves sigue el frío y también baja la máxima

el tiempo en rosario: siguen las mananas frias y las tardes agradables

El tiempo en Rosario: siguen las mañanas frías y las tardes agradables

el tiempo en rosario: un martes con otra manana muy fria y una tarde agradable

El tiempo en Rosario: un martes con otra mañana muy fría y una tarde agradable

el tiempo en rosario: arranca una semana fria con un lunes de 0 grados

El tiempo en Rosario: arranca una semana fría con un lunes de 0 grados

Ver comentarios

Las más leídas

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Lo último

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Franco Colapinto fue el único Alpine en la pelea de la zona media en el viernes de Canadá

Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Se desempeñaba en un equipo de Alvear y en el hecho también fue herido otro futbolista, que jugaba en las inferiores de Racing. La pena en expectativa para el inculpado es de 35 años

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur
Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba
La Región

Polémica en Funes: pavimentó un tramo de ruta nacional, pero le piden que la deje como estaba

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato
Policiales

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa
La Ciudad

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newells

A pesar de los rumores en Córdoba, Frank Kudelka no se va de Newell's

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Ovación
Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newells ganaron por penales y se subieron al podio

Canteras de América: los pibes de Newell's ganaron por penales y se subieron al podio

En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

En French Clay Tenis y Approach se sacaron chispas en la antesala del Torneo Regional de Menores

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Libertadores: Central tendrá un cambio obligado para el choque clave en la altura de Quito

Policiales
Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave
Policiales

Productor rural de Diamante acusado de narcotráfico: una imputada reveló datos clave

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Comenzó el juicio por el brutal homicidio de un jugador de fútbol en zona sur

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Fray Luis Beltrán: ataques a tiros a vehículos y viviendas

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

Crimen de Benjamín Scerra: imputaron a tres personas y dieron detalles del asesinato

La Ciudad
Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas
la ciudad

Fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Conmoción en peatonal Córdoba tras la caída de un obrero desde una grúa

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena
Negocios

Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: Es apenas un parche
Economía

Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
Economía

Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
La Ciudad

Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
Policiales

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos