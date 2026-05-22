El tiempo en Rosario: fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Negocios
Nueva etapa: Bioceres Arena cambia de nombre y se llamará La Segunda Seguros Arena
Economía
Santa Fe despreció la baja de las retenciones: "Es apenas un parche"
Economía
Shein y Temu no paran de avanzar: las compras al exterior vía courier marcaron otro récord histórico
La Ciudad
Feriado del 25 de mayo en Rosario: ¿cómo funcionan los servicios en fin de semana largo?
Policiales
Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour
La Ciudad
Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
Economía
Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
La Región
La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas
la ciudad
Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
Policiales
Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales
Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales
Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
La Ciudad
Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
la ciudad
Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos