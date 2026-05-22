El tiempo en Rosario: fin de semana largo frío, con temperaturas mínimas que seguirán bajas

Los registros seguirán por debajo de los 10 grados, aunque se espera un leve repunte en los próximos días

De fresco a frío: se esperan temperaturas mínimas de una cifra para Rosario y el tiempo será casi invernal.

Las condiciones climáticas en Rosario son casi invernales desde hace varios días y los registros este viernes marcaron una temperatura mínima cercana a 0º. Si bien los termómetros comenzarán a repuntar levemente en las próximas jornadas del fin de semana largo, el tiempo seguirá siendo muy frío .

En su pronóstico diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con una temperatura máxima que no superará los 16º y una mínima que bajará hasta los 5º .

La jornada comenzará con niebla entre la madrugada y la mañana, y luego el cielo estará parcialmente nublado entre la tarde y la noche.

Hacia el domingo , las condiciones serán muy similares: una temperatura máxima de 18º y una mínima de apenas 6º . El cielo estará parcialmente nublado durante casi toda la jornada, a excepción de la madrugada y la noche, cuando estará mayormente nublado.

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El último día del fin de semana largo llegará con una temperatura mínima que, por primera vez en varias jornadas, tendrá dos dígitos. El SMN pronostica que el lunes 25 de mayo parcialmente nublado, con una máxima de 18º y una mínima de 10º.